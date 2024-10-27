Присоединяйтесь к прогулке, которая позволит не только полюбоваться великолепием узоров Самарканда, но и оставит красивые фото на память! Вы откроете для себя Мавзолей Тамерлана, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханым, Сиабский базар и некрополь Шахи-Зинда!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание фото-прогулкиСамарканд — город голубых куполов! Причудливые изразцы, голубые купола, колоритные улицы-великолепие узоров Самарканда вы наверняка захотите запечатлеть в памяти навсегда. В этом поможет моя фотопрогулка! За 5 часов вы изучите: Мавзолей Тамерлана, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханым, Сиабский базар и некрополь Шахи-Зинда. Получите экскурсию с рассказами о прошлом и настоящем Узбекистана, а также яркие фотографии на память об этом удивительном месте!
Фотографии и видео я делаю на i
Phone 14Pro Max с отличной камерой! Важная информация:
- Если вы хотите заказать наряд, то необходимо сделать это заранее!
- По договоренности экскурсия может проходить на автомобиле за доп.
- плату — $35-45 • Фотографии и видео я делаю на i.
- Phone 14Pro Max с отличной камерой!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Сиабский базар
- Некрополь Шахи-Зинда
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Аренда нарядов (по желанию) Заказывайте заранее
- Входные билеты - около 14 € за чел. за все 4 локации. Гиду билеты не нужны
- Транспорт. Экскурсия может проходить на автомобиле за доп. плату - $35-45
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал, отель, аэропорт
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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