Это путешествие во времени позволит прикоснуться к богатому наследию Востока, почувствовать дух Средневековья и насладиться культурным богатством Самарканда
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Величественные архитектурные памятники
- 🕌 Исторические мечети и медресе
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- 📜 Уникальные легенды и истории
- 🕌 Погружение в культуру Средневековья
Что можно увидеть
- Мавзолей Тамерлана
- Ансамбль Регистан
- Мечеть Биби-Ханум
- Сиабский базар
- Некрополь Шахи-Зинда
Описание экскурсии
Мы будем путешествовать по городу, где хранится история со времён Александра Македонского до эпохи Тимура — правителя, чьё имя звучит здесь в каждом шорохе ветра.
Мавзолей Тамерлана
Вы изучите памятник XV века, построенный в честь Амира Тимура. Рассмотрите изысканные узоры, мозаичные плитки, купола. Познакомитесь с орнаментами, в которых переплетаются мотивы исламистского искусства и традиционной узбекской культуры. И увидите, как каждая деталь, от резьбы по камню до витков каллиграфии, воплощает дух эпохи и высокое искусство строителей.
Ансамбль Регистан
Это выдающийся архитектурный комплекс XV-XVII веков, расположенный в самом сердце древнего Самарканда. Символ величия и культурного богатства Центральной Азии. Здесь мы исследуем три медресе-мечети: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.
Мечеть Биби-Ханум
Возведённая после индийского похода Тимура, она стала одной из крупнейших построек полководца. Мы расскажем о тайнах и легендах, связанных со строительством сооружения.
Сиабский базар
Ещё одна достопримечательность — исторический рынок, который был одним из центров Шёлкового пути. Здесь вы сможете купить фрукты и сухофрукты, а также выбрать традиционные сувениры.
Некрополь Шахи-Зинда
Кроме того, вы осмотрите памятник XI века, название которого переводится как «Царь живых». Некрополь стал местом захоронения знаковых личностей, включая святых и правителей. В извилистых улочках комплекса вы почувствуете магию исламского искусства, где свет и тень создают удивительные визуальные эффекты, а звуки молитв наполняют пространство духовностью.
Организационные детали
- Входные билеты оплачивается отдельно — около $15 c человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
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