Самарканд: город, хранящий древние тайны Востока

Погрузитесь в атмосферу Средневековья, путешествуя по Самарканду. Вас ждут легендарные мечети, базары и некрополи, полные истории и культуры
Представьте, что вы оказались в самом сердце Шёлкового пути, где величественные мечети и медресе возвышаются среди зелени садов. Величие Регистана, сияющие купола и узоры мавзолея Тамерлана переносят в эпоху Тимура. Здесь каждый уголок дышит историей: от древнего Сиабского базара до некрополя Шахи-Зинда.

Это путешествие во времени позволит прикоснуться к богатому наследию Востока, почувствовать дух Средневековья и насладиться культурным богатством Самарканда
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Величественные архитектурные памятники
  • 🕌 Исторические мечети и медресе
  • 🛍️ Аутентичные базары и сувениры
  • 📜 Уникальные легенды и истории
  • 🕌 Погружение в культуру Средневековья
Самарканд: город, хранящий древние тайны Востока
Самарканд: город, хранящий древние тайны Востока
Самарканд: город, хранящий древние тайны Востока
Ближайшие даты:
30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев4
фев5
фев
Время начала: 10:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Мавзолей Тамерлана
  • Ансамбль Регистан
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Сиабский базар
  • Некрополь Шахи-Зинда

Описание экскурсии

Мы будем путешествовать по городу, где хранится история со времён Александра Македонского до эпохи Тимура — правителя, чьё имя звучит здесь в каждом шорохе ветра.

Мавзолей Тамерлана

Вы изучите памятник XV века, построенный в честь Амира Тимура. Рассмотрите изысканные узоры, мозаичные плитки, купола. Познакомитесь с орнаментами, в которых переплетаются мотивы исламистского искусства и традиционной узбекской культуры. И увидите, как каждая деталь, от резьбы по камню до витков каллиграфии, воплощает дух эпохи и высокое искусство строителей.

Ансамбль Регистан

Это выдающийся архитектурный комплекс XV-XVII веков, расположенный в самом сердце древнего Самарканда. Символ величия и культурного богатства Центральной Азии. Здесь мы исследуем три медресе-мечети: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.

Мечеть Биби-Ханум

Возведённая после индийского похода Тимура, она стала одной из крупнейших построек полководца. Мы расскажем о тайнах и легендах, связанных со строительством сооружения.

Сиабский базар

Ещё одна достопримечательность — исторический рынок, который был одним из центров Шёлкового пути. Здесь вы сможете купить фрукты и сухофрукты, а также выбрать традиционные сувениры.

Некрополь Шахи-Зинда

Кроме того, вы осмотрите памятник XI века, название которого переводится как «Царь живых». Некрополь стал местом захоронения знаковых личностей, включая святых и правителей. В извилистых улочках комплекса вы почувствуете магию исламского искусства, где свет и тень создают удивительные визуальные эффекты, а звуки молитв наполняют пространство духовностью.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачивается отдельно — около $15 c человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 16:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У усыпальницы Темуридов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
25 янв 2025
Хочу выразить огромную благодарность Парвизу за нашу великолепную прогулку! Мы в Самарканде в первые и после встречи с этим замечательным человеком, мы могли свободно и легко перемещаться по Самарканду!
Экскурсия была просто на одном дыхании, маршрут был построен идеально!
Спасибо огромные!
И
4 ноя 2024
Экскурсию провел брат Парвиза Содикжон очень интересный рассказчик потомственный экскурсовод, влюбленный в свой город и историю. Узнали много новых исторических фактов, время прошло незаметно.

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