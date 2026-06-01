3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Увидеть, как делают бумагу, открыть секреты настоящего плова и побывать в «городе мёртвых»
Начало: Аэропорт Самарканда, время встречи зависит от приб...
30 июн в 08:00
7 июл в 08:00
$560 за человека
Самарканд и Шахрисабз: по стопам Тамерлана
Побывать на родине завоевателя, погрузиться в историю, рассматривая архитектуру, и приготовить плов
Начало: Самарканд, аэропорт или ж/д вокзал, первая половин...
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
$440 за человека
-
15%
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
6 июл в 08:00
19 июл в 08:00
$504
$592 за человека
-
15%
Из Самарканда в Хиву, Гиждуван и Бухару: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
6 июл в 08:00
19 июл в 08:00
$731
$860 за человека
-
15%
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару (мини-группа)
Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе»
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
82 365 ₽
96 900 ₽ за человека
-
10%
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары (мини-группа)
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда, точное время обс...
9 июл в 08:00
16 июл в 08:00
69 750 ₽
77 500 ₽ за человека
Индивидуальный тур «всё включено» в Узбекистане: экскурсии, мастер-классы и национальная кухня
Побывать в трёх городах, увидеть усыпальницу Тимуридов и научиться готовить бухарский плов
Начало: Аэропорт Самарканда, утро (точное время по договор...
15 авг в 08:00
20 авг в 08:00
95 000 ₽ за человека
Исторические сокровища Узбекистана и живописные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
Познакомиться с древними ремёслами, побывать в горном селе и увидеть главные места 4 городов
Начало: Самарканд, аэропорт или ваш отель, точное время - ...
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
$1333 за человека
-
10%
Индивидуально по Самарканду, Бухаре и Хиве с дегустациями плова и шоу национальных танцев
Осмотреть достопримечательности трёх жемчужин Востока и сравнить 3 вида главного блюда страны
Начало: Аэропорт Самарканда, 20:00
4 июл в 20:00
11 июл в 20:00
86 850 ₽
96 500 ₽ за человека
Туда, где родился и упокоен Тамерлан: индивидуальный тур в Самарканд и Шахрисабз
Увидеть мавзолей и руины дворца Амира Темура, погулять по Регистану, полюбоваться мечетями и горами
Начало: Самарканд, утро, точное место и время - по договор...
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
$500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Русский Самарканд»
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- 3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара;
- Самарканд и Шахрисабз: по стопам Тамерлана;
- Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары;
- Из Самарканда в Хиву, Гиждуван и Бухару: путешествие по древним центрам восточной культуры;
- Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару (мини-группа).
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