Восточное ожерелье: исследуем сокровища Самарканда, Бухары и Хивы
Узнать, как создают шёлковую бумагу, полюбоваться архитектурой медресе и осмотреть крепости
Начало: Аэропорт Самарканда / место вашего проживания в го...
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
$850 за человека
Новогоднее волшебство Узбекистана: путешествие в Самарканд и Бухару
Полюбоваться мавзолеем Гур-Эмир, исследовать обсерваторию 15 века и увидеть дворец бухарского эмира
Начало: Аэропорт Самарканда, 14:00, возможно любое время в...
3 янв в 14:00
4 янв в 14:00
$510 за человека
Экспресс-тур по знаковым локациям Самарканда в мини-группе
Побывать на фабрике шёлковой бумаги, попробовать плов и осмотреть ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00 (рейс SU1984)
5 дек в 06:00
12 дек в 06:00
$550 за человека
