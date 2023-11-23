Приглашаю вас отправиться в путешествие по Самарканду — самому древнему и знаменитому городу в Узбекистане.
Вы вдоволь насладитесь шедеврами его архитектуры: увидите роскошную усыпальницу и грандиозную мечеть, «визитную карточку» города, некрополь, чудо инженерной мысли — обсерваторию, а также побываете на мастер-классе на бумажной фабрике.
Вы вдоволь насладитесь шедеврами его архитектуры: увидите роскошную усыпальницу и грандиозную мечеть, «визитную карточку» города, некрополь, чудо инженерной мысли — обсерваторию, а также побываете на мастер-классе на бумажной фабрике.
Ближайшие даты:
23
ноя
ноя
24
ноя
ноя
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Мавзолей Гур Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Бибиханум
- Некрополь ШахиЗинда
- Обсерватория Улугбека
- Бумажная фабрика
Описание
Что вас ждетПриглашаю вас на экскурсию по Самарканду — самому древнему и знаменитому городу в Узбекистане. Мы ознакомимся с невероятными шедеврами архитектуры, попробуем знаменитый плов и другие вкуснейшие узбекские блюда. Пройдёмся по улочкам старого города, посетим Восточный базар — специи, сладости, сувениры, теплота и добродушие, гостеприимство местных жителей подарят вам массу приятный впечатлений. За время экскурсии вы увидите:
- мавзолей Гур Эмир — роскошную фамильную усыпальницу Тимуридов. Здесь похоронены Амир Тимур, его любимые внуки и другие члены семьи;
- площадь Регистан — «визитную карточку» Самарканда, расположенную в самом сердце старого города;
- мечеть Бибиханум — грандиозную, украшенную изразцами, резным мрамором и росписями;
- некрополь Шахи.
- Зинда — фамильный некрополь женской половины родственников Тимура и военной знати, напоминающий сверкающий лазурными красками средневековый город;
- обсерваторию Улугбека — маленькое инженерное чудо;
- бумажную фабрику, где вас ждет мастер-класс.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отельЗавершение: По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Самарканда
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Самарканд - город голубых куполов
Познакомиться с шедеврами Средневекового Востока и погрузиться в сказочный мир исламской цивилизации
Локация обозначается гостями
Сегодня
Завтра
24 ноя
25 ноя
150€75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Самарканд - жемчужина Востока
Обзорная экскурсия по Самарканду на автомобиле
26 ноя
27 ноя
28 ноя
30 ноя
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сказочный Самарканд - эдем Востока
Познакомиться с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей города
Сегодня
25 ноя
26 ноя
28 ноя
€75 за всё до 6 чел.