Самарканд - бриллиант Востока

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Приглашаю вас отправиться в путешествие по Самарканду — самому древнему и знаменитому городу в Узбекистане.

Вы вдоволь насладитесь шедеврами его архитектуры: увидите роскошную усыпальницу и грандиозную мечеть, «визитную карточку» города, некрополь, чудо инженерной мысли — обсерваторию, а также побываете на мастер-классе на бумажной фабрике.
Самарканд - бриллиант Востока
Самарканд - бриллиант Востока
Самарканд - бриллиант Востока
Самарканд - бриллиант Востока
Самарканд - бриллиант Востока
Самарканд - бриллиант Востока
Ближайшие даты:
23
ноя
24
ноя
25
ноя
26
ноя
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ноя
28
ноя
29
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даты

Что вас ожидает:

  • Мавзолей Гур Эмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Бибиханум
  • Некрополь ШахиЗинда
  • Обсерватория Улугбека
  • Бумажная фабрика

Описание

Что вас ждет

Приглашаю вас на экскурсию по Самарканду — самому древнему и знаменитому городу в Узбекистане. Мы ознакомимся с невероятными шедеврами архитектуры, попробуем знаменитый плов и другие вкуснейшие узбекские блюда. Пройдёмся по улочкам старого города, посетим Восточный базар — специи, сладости, сувениры, теплота и добродушие, гостеприимство местных жителей подарят вам массу приятный впечатлений. За время экскурсии вы увидите:
  • мавзолей Гур Эмир — роскошную фамильную усыпальницу Тимуридов. Здесь похоронены Амир Тимур, его любимые внуки и другие члены семьи;
  • площадь Регистан — «визитную карточку» Самарканда, расположенную в самом сердце старого города;
  • мечеть Бибиханум — грандиозную, украшенную изразцами, резным мрамором и росписями;
  • некрополь Шахи.
  • Зинда — фамильный некрополь женской половины родственников Тимура и военной знати, напоминающий сверкающий лазурными красками средневековый город;
  • обсерваторию Улугбека — маленькое инженерное чудо;
  • бумажную фабрику, где вас ждет мастер-класс.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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