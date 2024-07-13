Сунниты и шииты: экскурсия по святыням Самарканда

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Большая часть населения Узбекистана — сунниты. В то же время здесь живёт немало шиитов. В одну мечеть они никогда не ходят молиться.

Почему? Как сложилось, что не все мусульмане разделяли одни
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и те же взгляды? С чего начался раскол? И каковы отношения между двумя ветвями ислама в Средней Азии сегодня? В лёгкой форме я расскажу о главном и проведу вас оригинальным авторским маршрутом.

Сунниты и шииты: экскурсия по святыням Самарканда
Сунниты и шииты: экскурсия по святыням Самарканда
Сунниты и шииты: экскурсия по святыням Самарканда
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Темы беседы: появление, становление, распространение ислама в Центральной Азии. Раскол на два течения. Мыслители и учёные. Роль религии в современной жизни. Суффизм как новое течение.

Мечеть Панджоб и сквер имени Фирдоуси

В жилом районе вы обнаружите скрытую жемчужину Самарканда — мечеть 19 века, святыню всех шиитов города. Поговорим со служителями мечети об обычаях и традициях шиитского толка. А также погуляем по красивому скверу с памятником Хакиму Фирдоуси, где я расскажу о великом персидском мыслителе и авторе самой длинной в мире поэмы, принадлежащей перу одного автора.

Мечеть Ходжа Ахрар Вали

Пожалуй, самая душевная и спокойная мечеть в Самарканде. Храм основан в 17 веке, рядом есть пруд и растут многовековые чинары. У пруда, как говорят старейшины, течёт родниковая вода, обладающая целебными свойствами.

В мечеть редко заглядывают путешественники — и посетителям здесь всегда рады. Вы осмотрите помещения, оцените филигранно выполненный потолок. И услышите о Ходже Ахрар Вали — главе суфийского ордена и духовном учителе многих правителей.

Медресе Нодыра Девон Беги

Ещё один малоизвестный объект — «зеркало Шердора». Изучим экстерьер и разберёмся, чем же он отличается от знаменитого медресе на площади Регистан.

Мечеть Ходжа Абди Дарун

Здесь мы поговорим о великом исламском правоведе 9 века, в честь которого названа мечеть. Я расскажу о человеке, который слыл знатоком шариата и был одним из самых уважаемых мусульманских судей в Самарканде.

Ишратхона

Не обойдём вниманием и загадочный памятник архитектуры к юго-востоку от площади Регистан. Вы осмотрите остатки мавзолея 15 века и услышите связанные с ним легенды, одна из которых — о Тамерлане и девушке необыкновенной красоты.

Мавзолей Мансура аль-Мотуриди

В завершение мы посетим замечательное место, где не сразу можно понять: это парк посреди мавзолея или мавзолей посреди парка. О чём пойдёт речь здесь?

Благодатная земля Мавераннахра дала миру целую плеяду учёных и мыслителей, которые своими исследованиями и поисками внесли большой вклад в развитие мировой цивилизации.

Одним из них был Абу Мансур аль-Матуриди, посвятивший жизнь вопросам теологии, мусульманского права, шариата, калама. О последнем поговорим чуть подробнее — вы узнаете о диалектическом методе рассуждения в противовес толкованию исламских догматов в рамках теологического учения.

Организационные детали

  • Важно: экскурсия носит лишь познавательный характер и не сеет раздоров между представителями одной и той же религии. Только академический обзор, без личного мнения гида.
  • Экскурсия подходит уже более сознательным путешественникам, но дети также приветствуются!
  • Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage
  • Дополнительные расходы: билеты — $5 с человека
  • При посещении мечети требуется соблюдение дресс-кода. Брюки, рубашки, мужчинам кепки. Зимой разрешаются шапки как мужчинам, так и женщинам. Женщинам рекомендовано иметь свой платок.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Самарканда

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураНеобычныеЗимниеЛетниеСвятые местаНа выходныеМонастыри, церкви, храмыСкидкиАвторскиеУникальный опытМусульманские

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