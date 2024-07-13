Почему? Как сложилось, что не все мусульмане разделяли одни
Описание экскурсии
Темы беседы: появление, становление, распространение ислама в Центральной Азии. Раскол на два течения. Мыслители и учёные. Роль религии в современной жизни. Суффизм как новое течение.
Мечеть Панджоб и сквер имени Фирдоуси
В жилом районе вы обнаружите скрытую жемчужину Самарканда — мечеть 19 века, святыню всех шиитов города. Поговорим со служителями мечети об обычаях и традициях шиитского толка. А также погуляем по красивому скверу с памятником Хакиму Фирдоуси, где я расскажу о великом персидском мыслителе и авторе самой длинной в мире поэмы, принадлежащей перу одного автора.
Мечеть Ходжа Ахрар Вали
Пожалуй, самая душевная и спокойная мечеть в Самарканде. Храм основан в 17 веке, рядом есть пруд и растут многовековые чинары. У пруда, как говорят старейшины, течёт родниковая вода, обладающая целебными свойствами.
В мечеть редко заглядывают путешественники — и посетителям здесь всегда рады. Вы осмотрите помещения, оцените филигранно выполненный потолок. И услышите о Ходже Ахрар Вали — главе суфийского ордена и духовном учителе многих правителей.
Медресе Нодыра Девон Беги
Ещё один малоизвестный объект — «зеркало Шердора». Изучим экстерьер и разберёмся, чем же он отличается от знаменитого медресе на площади Регистан.
Мечеть Ходжа Абди Дарун
Здесь мы поговорим о великом исламском правоведе 9 века, в честь которого названа мечеть. Я расскажу о человеке, который слыл знатоком шариата и был одним из самых уважаемых мусульманских судей в Самарканде.
Ишратхона
Не обойдём вниманием и загадочный памятник архитектуры к юго-востоку от площади Регистан. Вы осмотрите остатки мавзолея 15 века и услышите связанные с ним легенды, одна из которых — о Тамерлане и девушке необыкновенной красоты.
Мавзолей Мансура аль-Мотуриди
В завершение мы посетим замечательное место, где не сразу можно понять: это парк посреди мавзолея или мавзолей посреди парка. О чём пойдёт речь здесь?
Благодатная земля Мавераннахра дала миру целую плеяду учёных и мыслителей, которые своими исследованиями и поисками внесли большой вклад в развитие мировой цивилизации.
Одним из них был Абу Мансур аль-Матуриди, посвятивший жизнь вопросам теологии, мусульманского права, шариата, калама. О последнем поговорим чуть подробнее — вы узнаете о диалектическом методе рассуждения в противовес толкованию исламских догматов в рамках теологического учения.
Организационные детали
- Важно: экскурсия носит лишь познавательный характер и не сеет раздоров между представителями одной и той же религии. Только академический обзор, без личного мнения гида.
- Экскурсия подходит уже более сознательным путешественникам, но дети также приветствуются!
- Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage
- Дополнительные расходы: билеты — $5 с человека
- При посещении мечети требуется соблюдение дресс-кода. Брюки, рубашки, мужчинам кепки. Зимой разрешаются шапки как мужчинам, так и женщинам. Женщинам рекомендовано иметь свой платок.