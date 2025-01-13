скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда в Бухару: путешествие через века за один день
Погрузитесь в великолепие Бухары: от величественных медресе до исторических крепостей. Путешествие на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Начало: У вашего отеля
«Зимой все сидения подогреваются, а летом работает кондиционер»
Завтра в 09:00
18 янв в 09:00
270$257 за всё до 4 чел.
8 часов
Групповая
до 16 чел.
Плато демонов и водохранилище Хисорак
Откройте для себя удивительные места Самарканда на нашей групповой экскурсии. Вас ждут захватывающие виды и уникальные достопримечательности
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
«Зимой прогулка по водохранилищу не проводится»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
18 янв в 09:00
$49 за человека
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сунниты и шииты: экскурсия по святыням Самарканда
Открыть атмосферные нетуристические локации и начать лучше разбираться в исламе
«Зимой разрешаются шапки как мужчинам, так и женщинам»
Завтра в 09:00
18 янв в 09:00
90$81 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина13 января 2025Организатор молодец, пошел на встречу нам и перенес поездку на день позднее. По большому счету это не экскурсия, это поездка
- ООльга5 января 2025Если брать экскурсии, то это только к Шохруху! Начитанный, умный, умеющий рассказать истории с юмором молодой человек. Мы выбрали путешествие в Бухару
- ДДмитрий21 ноября 2024Все замечательно. Выезжали рано, Шохрух по дороге купил вкусшейшие лепешки и каймак, которые мы с радостью съели вместо завтрака)) Такое
- ММария31 октября 2024Очень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайший туман и мы не
- ВВика14 сентября 2024Экскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания были учтены! Была на экскурсии одна, поэтому смотрели все и не торопились! Рекомендую к посещению, не пожалеете! Благодарю!
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Шохруху за экскурсию, классно проведёный день, узнали и увидели много нового и интересного. Советую всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Зимние»
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