Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Самарканду

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Самарканде на русском языке, цены от $49, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Из Самарканда в Бухару за 1 день
На машине
скидка
5%
10 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда в Бухару: путешествие через века за один день
Погрузитесь в великолепие Бухары: от величественных медресе до исторических крепостей. Путешествие на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Начало: У вашего отеля
«Зимой все сидения подогреваются, а летом работает кондиционер»
Завтра в 09:00
18 янв в 09:00
270$257 за всё до 4 чел.
Плато демонов и водохранилище Хисорак
На машине
3 отзыва
8 часов
Групповая
до 16 чел.
Плато демонов и водохранилище Хисорак
Откройте для себя удивительные места Самарканда на нашей групповой экскурсии. Вас ждут захватывающие виды и уникальные достопримечательности
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
«Зимой прогулка по водохранилищу не проводится»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
18 янв в 09:00
$49 за человека
Сунниты и шииты: экскурсия по святыням Самарканда
На машине
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сунниты и шииты: экскурсия по святыням Самарканда
Открыть атмосферные нетуристические локации и начать лучше разбираться в исламе
«Зимой разрешаются шапки как мужчинам, так и женщинам»
Завтра в 09:00
18 янв в 09:00
90$81 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    13 января 2025
    Плато демонов и водохранилище Хисорак
    Организатор молодец, пошел на встречу нам и перенес поездку на день позднее. По большому счету это не экскурсия, это поездка
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    в красивые места. Места действительно шикарные и даже зимой виды прекрасные в солнечную погоду. Дорога местами серпантин, что добавляет остроты. Подняться на смотровую площадку плато демонов несложно молодым и физически беспроблемным людям. Пожилым людям будет проблематично. Но им и просто походить по плато с причудливыми каменными глыбами и пофоткаться будет интересно. Если ехать зимой, то нужно учитывать снег в горах минимум по щиколотку и выбирать правильную обувь. В поездку должна была входить прогулка на катере по водохранилищу, но зимой не катают, и об этом следует указать в информации об экскурсии. Сопровождающий опытный водитель, ненавязчивый, на вопросы о быте жителей отвечает охотно. Качество дорог оставляет желать лучшего, поэтому чуть комфортнее машина была бы не лишней. В целом поездка оставила приятные воспоминания и множество шикарных фото. Отличный способ познакомиться с природными красотами Узбекистана!

    Организатор молодец, пошел на встречу нам и перенес поездку на день позднее. По большому счету этоОрганизатор молодец, пошел на встречу нам и перенес поездку на день позднее. По большому счету это
  • О
    Ольга
    5 января 2025
    Из Самарканда в Бухару за 1 день
    Если брать экскурсии, то это только к Шохруху! Начитанный, умный, умеющий рассказать истории с юмором молодой человек. Мы выбрали путешествие в Бухару
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    именно на авто, так как хотели не торопясь осмотреть город одним днем. Мы получили то, что хотели!!! Поездка была на новой современном удобнейшем авто. Пролетели 4 часа незаметно, хотя в Узбекистане необходимо соблюдать скоростной режим из-за высоких штрафов. В пути ели вкуснейшие лепешки(утром заехали и смотрели как при нас их пекут и лепят). По Бухаре мы гуляли пешком слушая интересный рассказ, поднимались на башню Шухова, откуда открывается супер вид на город. Осмотрели старый город с красивыми дверьми. А в конце посетили великолепный дворец эмиров. Вечером с подсветкой и кучей павлинов он особенно прекрасен! Работники музея показали фишку зеркала, в которое смотрелись будущие жены в гарем. Конечно же, обед тоже был в прекрасном ресторане плова- очень вкусно!!! Не сомневайтесь в такой длинной экскурсии - скучно/напряжно точно НЕ будет!)))

    Если брать экскурсии, то это только к Шохруху!Если брать экскурсии, то это только к Шохруху!Если брать экскурсии, то это только к Шохруху!Если брать экскурсии, то это только к Шохруху!Если брать экскурсии, то это только к Шохруху!Если брать экскурсии, то это только к Шохруху!Если брать экскурсии, то это только к Шохруху!Если брать экскурсии, то это только к Шохруху!Если брать экскурсии, то это только к Шохруху!
  • Д
    Дмитрий
    21 ноября 2024
    Из Самарканда в Бухару за 1 день
    Все замечательно. Выезжали рано, Шохрух по дороге купил вкусшейшие лепешки и каймак, которые мы с радостью съели вместо завтрака)) Такое
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    внимание очень приятно! Дорога в одну сторону занимает около 4 часов (это с остановками на поесть, побродить по хлопковому полю и прочие мелкие хотелки), в Бухаре мы провели часов 7. Нам показалось, это хорошая альтернатива поездке с ночевкой; все, что хотели, увидеть успели. Особенно впечатлила летняя резиденция последнего эмира Бухары. Может быть из-за того, много отсылок и связей с историей России. Славное и уютное место. В целом впечатления от поездки самые лучшие. Шохрух показал нам необыкновенно уютный, колоритный, живой город, куда хочется вернуться. В общем, спасибо нашему гиду)) Ехать стоит!

    Все замечательно. Выезжали рано, Шохрух по дороге купил вкусшейшие лепешки и каймак, которые мы с радостьюВсе замечательно. Выезжали рано, Шохрух по дороге купил вкусшейшие лепешки и каймак, которые мы с радостьюВсе замечательно. Выезжали рано, Шохрух по дороге купил вкусшейшие лепешки и каймак, которые мы с радостьюВсе замечательно. Выезжали рано, Шохрух по дороге купил вкусшейшие лепешки и каймак, которые мы с радостьюВсе замечательно. Выезжали рано, Шохрух по дороге купил вкусшейшие лепешки и каймак, которые мы с радостьюВсе замечательно. Выезжали рано, Шохрух по дороге купил вкусшейшие лепешки и каймак, которые мы с радостьюВсе замечательно. Выезжали рано, Шохрух по дороге купил вкусшейшие лепешки и каймак, которые мы с радостьюВсе замечательно. Выезжали рано, Шохрух по дороге купил вкусшейшие лепешки и каймак, которые мы с радостьюВсе замечательно. Выезжали рано, Шохрух по дороге купил вкусшейшие лепешки и каймак, которые мы с радостьюВсе замечательно. Выезжали рано, Шохрух по дороге купил вкусшейшие лепешки и каймак, которые мы с радостью
  • М
    Мария
    31 октября 2024
    Плато демонов и водохранилище Хисорак
    Очень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайший туман и мы не
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    смогли заехать на плато Демонов и покататься на кораблике😔Но нас завезли в Шахрисабз и мы смогли посмотреть город Тимура, за что огромное спасибо нашему водителю! В целом поездка удалась, но водителя нам было мало, он очень вежлив, но экскурсовод был нужен, осталось впечатление, что мы что-то упустили.

    Очень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайшийОчень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайшийОчень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайшийОчень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайшийОчень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайшийОчень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайшийОчень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайшийОчень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайшийОчень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайшийОчень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайший
  • В
    Вика
    14 сентября 2024
    Плато демонов и водохранилище Хисорак
    Экскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания были учтены! Была на экскурсии одна, поэтому смотрели все и не торопились! Рекомендую к посещению, не пожалеете! Благодарю!
    Экскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания были
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Из Самарканда в Бухару за 1 день
    Спасибо Шохруху за экскурсию, классно проведёный день, узнали и увидели много нового и интересного. Советую всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Зимние»

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  2. Самое главное
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  5. Сиабский Базар
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в январе 2025
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