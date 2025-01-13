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в красивые места. Места действительно шикарные и даже зимой виды прекрасные в солнечную погоду. Дорога местами серпантин, что добавляет остроты. Подняться на смотровую площадку плато демонов несложно молодым и физически беспроблемным людям. Пожилым людям будет проблематично. Но им и просто походить по плато с причудливыми каменными глыбами и пофоткаться будет интересно. Если ехать зимой, то нужно учитывать снег в горах минимум по щиколотку и выбирать правильную обувь. В поездку должна была входить прогулка на катере по водохранилищу, но зимой не катают, и об этом следует указать в информации об экскурсии. Сопровождающий опытный водитель, ненавязчивый, на вопросы о быте жителей отвечает охотно. Качество дорог оставляет желать лучшего, поэтому чуть комфортнее машина была бы не лишней. В целом поездка оставила приятные воспоминания и множество шикарных фото. Отличный способ познакомиться с природными красотами Узбекистана!