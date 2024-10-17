читать дальше Мы прошлись по узким улочкам, открыли для себя не только историю города, но и их жителей, получили практические советы для дальнейшего пребывания здесь.

Рекомендую эту экскурсию всем по приезде в Самарканд, это самый лучший способ познакомиться с городом!

Экскурсия «Самарканд в 15:15» - был мой первый шаг к созданию образа Узбекистана, чему я бесконечно рада. Я в восторге, первый раз в городе и ничего о нем не знала.