Свидание с Самаркандом каждый день

Прогулка по главным достопримечательностям Самарканда: Гур-Эмир, Регистан, Биби-Ханум и другие. Узнайте историю города и получите советы для следующих дней
Чтобы за пару часов составить полное и яркое впечатление о Самарканде, отправляйтесь на ежедневную прогулку по главным достопримечательностям города голубых куполов.

Пройдите через средневековую часть, русский квартал и традиционную махаллю, посетите мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и Сиабский базар.

Узнайте о культуре, традициях и истории Самарканда, ощутите его колорит и получите советы для следующих дней
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Прогулка по главным достопримечательностям
  • 🏛️ Исторические памятники разных эпох
  • 🛍️ Посещение Сиабского базара
  • 🎨 Знакомство с ремесленниками
  • 👣 Полностью пешеходная экскурсия
    • Свидание с Самаркандом каждый день
    Свидание с Самаркандом каждый день
    Свидание с Самаркандом каждый день
    Ближайшие даты:
    Время начала: 15:15

    Что можно увидеть

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан
  • Центр ремесленников «Хунарманд»
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Мечеть Хазрет-Хазр
  • Сиабский базар

    • Описание экскурсии

    Прогулка в сердце Самарканда сквозь века

    Из всех городов Узбекистана именно в Самарканде можно буквально увидеть историю: вот сейчас мы стоим в средневековой части города, пройдёмся в сторону — перед вами русский квартал, повернём — и попадём в традиционную махаллю, вынырнем из арки — окажемся у мавзолея великого полководца… Так, гуляя с нашим увлечённым гидом, вы откроете тайны разных эпох Самарканда и увидите их ключевые памятники:

    • Мавзолей Гур-Эмир
    • Площадь Регистан с тремя медресе
    • Центр ремесленников «Хунарманд»
    • Мечети Биби-Ханум и Хазрет-Хазр
    • Сиабский базар

    Самарканд как слоёный пирог истории и культуры

    Главная тема экскурсии — тонкая грань между прошлым и настоящим.

    • Вы узнаете, как самаркандцы берегут традиции предков в институтах семьи и общественной жизни
    • Услышите о секрете успеха великого Тамерлана и о системе образования на этой территории в Средние века
    • Посмотрите на майолику, мозаику, терракоту и познакомитесь с древними градостроительными нормами
    • Откроете тонкости торговли на рынке и традиции узбекского гостеприимства

    Организационные детали

    • Место и время начала экскурсии едины для всех участников
    • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи)
    • Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
    • В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Самарканде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
    • Экскурсия проводится без наушников

    ежедневно в 15:15

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет€20
    Дети до 8 лет включительноБесплатно
    Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Около мавзолея Гур-Эмир
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 15:15
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    Дука
    17 окт 2024
    Прекрасная экскурсия! Очень душевная. Все вовремя, все по времени. Маршрут отличный. Очень понравилось. Буду рекомендовать друзьям
    В
    15 окт 2024
    Экскурсии 15:15 как всегда прекрасны. За пару часов посмотрели основные достопримечательности и послушали историю города. Все четко, не затянуто и по делу.
    Иван
    15 сен 2024
    Конечно! Вот краткий отзыв о пешей прогулке по Самарканду:

    ---

    Наша прогулка по Самарканду оставила только положительные впечатления. Мы наслаждались великолепными видами исторических памятников, а наш замечательный гид делился увлекательными историями о
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    каждом месте. Экскурсия была комфортной и хорошо организованной, а атмосфера дружелюбной и непринужденной. Очень рекомендую этот опыт для тех, кто хочет глубже погрузиться в атмосферу Самарканда и узнать о городе гораздо больше, чем это написано в любом туристическом гиде.

    Лана
    14 сен 2024
    Экскурсия «Самарканд в 15:15» - был мой первый шаг к созданию образа Узбекистана, чему я бесконечно рада. Я в восторге, первый раз в городе и ничего о нем не знала.
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    Мы прошлись по узким улочкам, открыли для себя не только историю города, но и их жителей, получили практические советы для дальнейшего пребывания здесь.
    Рекомендую эту экскурсию всем по приезде в Самарканд, это самый лучший способ познакомиться с городом!

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