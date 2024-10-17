Чтобы за пару часов составить полное и яркое впечатление о Самарканде, отправляйтесь на ежедневную прогулку по главным достопримечательностям города голубых куполов.
Пройдите через средневековую часть, русский квартал и традиционную махаллю, посетите мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и Сиабский базар.
Узнайте о культуре, традициях и истории Самарканда, ощутите его колорит и получите советы для следующих дней
Пройдите через средневековую часть, русский квартал и традиционную махаллю, посетите мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и Сиабский базар.
Узнайте о культуре, традициях и истории Самарканда, ощутите его колорит и получите советы для следующих дней
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Ближайшие даты:
Время начала: 15:15
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Прогулка в сердце Самарканда сквозь века
Из всех городов Узбекистана именно в Самарканде можно буквально увидеть историю: вот сейчас мы стоим в средневековой части города, пройдёмся в сторону — перед вами русский квартал, повернём — и попадём в традиционную махаллю, вынырнем из арки — окажемся у мавзолея великого полководца… Так, гуляя с нашим увлечённым гидом, вы откроете тайны разных эпох Самарканда и увидите их ключевые памятники:
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан с тремя медресе
- Центр ремесленников «Хунарманд»
- Мечети Биби-Ханум и Хазрет-Хазр
- Сиабский базар
Самарканд как слоёный пирог истории и культуры
Главная тема экскурсии — тонкая грань между прошлым и настоящим.
- Вы узнаете, как самаркандцы берегут традиции предков в институтах семьи и общественной жизни
- Услышите о секрете успеха великого Тамерлана и о системе образования на этой территории в Средние века
- Посмотрите на майолику, мозаику, терракоту и познакомитесь с древними градостроительными нормами
- Откроете тонкости торговли на рынке и традиции узбекского гостеприимства
Организационные детали
- Место и время начала экскурсии едины для всех участников
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи)
- Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
- В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Самарканде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Экскурсия проводится без наушников
ежедневно в 15:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 77155 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дука
17 окт 2024
Прекрасная экскурсия! Очень душевная. Все вовремя, все по времени. Маршрут отличный. Очень понравилось. Буду рекомендовать друзьям
В
Влад
15 окт 2024
Экскурсии 15:15 как всегда прекрасны. За пару часов посмотрели основные достопримечательности и послушали историю города. Все четко, не затянуто и по делу.
Иван
15 сен 2024
Конечно! Вот краткий отзыв о пешей прогулке по Самарканду:
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Наша прогулка по Самарканду оставила только положительные впечатления. Мы наслаждались великолепными видами исторических памятников, а наш замечательный гид делился увлекательными историями о
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Наша прогулка по Самарканду оставила только положительные впечатления. Мы наслаждались великолепными видами исторических памятников, а наш замечательный гид делился увлекательными историями о
Лана
14 сен 2024
Экскурсия «Самарканд в 15:15» - был мой первый шаг к созданию образа Узбекистана, чему я бесконечно рада. Я в восторге, первый раз в городе и ничего о нем не знала.
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