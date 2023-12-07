Самарканд - город из сказок 1001 ночи

Индивидуальная экскурсия в Самарканде
Самарканд — легендарный город на Великом шёлковом пути, столица империи Амира Тимура.

Прогулка со мной позволит вам погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города.

Кроме этого мы узнаем, какие ремесла популярны в городе, и при желании попробуем национальную кухню.
Самарканд - город из сказок 1001 ночи
Самарканд - город из сказок 1001 ночи
Самарканд - город из сказок 1001 ночи
Самарканд - город из сказок 1001 ночи
Самарканд - город из сказок 1001 ночи
Самарканд - город из сказок 1001 ночи
Самарканд - город из сказок 1001 ночи
Ближайшие даты:
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
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Что вас ожидает:

  • Абрамовский бульвар
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан
  • Махалля
  • Мечеть Биби-ханым
  • Сиабский рынок
  • Мечеть Хазрат-Хызр и мавзолей И. А. Каримова
  • Комплекс Шахи-Зинда

Описание

Город из легенд С самого начала нашей экскурсии я детально постараюсь рассказать вам о том, как возник один из самых древнейших городов мира, кто правил на этих землях и какое наследие оставили нам наши предки. Здесь до сих пор процветает старинное искусство и соблюдаются многовековые традиции. Мы посетим:
  • Абрамовский бульвар – в 1871 году от цитадели Амира Тимура к западу был заложен довольно большой бульвар, от которого брали начало улицы нового города. Он пролег разделительной чертой между старым и новым городом. Бульвар со своим особенным микроклиматом сразу же стал излюбленным местом для вечерних прогулок горожан и гостей Самарканда.
  • Мавзолей Гур-Эмир — фамильная усыпальница династии Тимуридов и один самых красивых памятников древнего Самарканда. В мавзолее были захоронены Амир Тимур, его сыновья, внуки, а также его духовный наставник.
  • Ансамбль Регистан — на площади Регистан возвышаются гордые минареты трех медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори. Ансамбль Регистан — главная архитектурная достопримечательность всей Центральной Азии. Эта площадь издавна была торговым и общественным центром Самарканда.
  • Махалля — мы прогуляемся с вами по улочкам старого города, познакомимся с местными жителями и заодно посетим дом в котором когда-то жил наш первый президент И. А. Каримов.
  • Мечеть Биби-ханым — самая большая мечеть 15 века во всей Средней Азии. Величественные голубые купола — необыкновенное зрелище. Дух захватывает уже от того, с каким размахом построено это монументальное сооружение, поражающее своими размерами и красотой.
  • Сиабский рынок — один из крупнейших и старейших базаров в Узбекистане и Средней Азии. Находясь здесь, вы сможете увидеть и испробовать самаркандские лепешки,сухофрукты и наши национальные сладости.
  • Мечеть Хазрат-Хызр и Мавзолей И. А. Каримова — в 2018 году в Самарканде на месте мечети Хазрат-Хызр был открыт мавзолей первого президента республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова.
Комплекс Шахи-Зинда — это один из самых древних памятников Самарканда, который формировался с 11 по 19 века. Древнейшее ядро ансамбля - мавзолей, возникший в середине 11 в. над могилой Кусам ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Весь комплекс, включает в себя большое количество мавзолеев, где захоронены полководцы, жены и сестры Амира Тимура. Кроме этого, наш древний Самарканд известен своим ремеслом. У вас будет возможность посетить две фабрики:.
Комплекс Шахи-Зинда — это один из самых древних памятников Самарканда, который формировался с 11 по 19 века. Древнейшее ядро ансамбля - мавзолей, возникший в середине 11 в. над могилой Кусам ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Весь комплекс, включает в себя большое количество мавзолеев, где захоронены полководцы, жены и сестры Амира Тимура. Кроме этого, наш древний Самарканд известен своим ремеслом. У вас будет возможность посетить две фабрики:.
• Комплекс Шахи-Зинда — это один из самых древних памятников Самарканда, который формировался с 11 по 19 века. Древнейшее ядро ансамбля - мавзолей, возникший в середине 11 в. над могилой Кусам ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Весь комплекс, включает в себя большое количество мавзолеев, где захоронены полководцы, жены и сестры Амира Тимура. Кроме этого, наш древний Самарканд известен своим ремеслом. У вас будет возможность посетить две фабрики:
  • Бумажная фабрика (Конигиль «Мерос») — местечко, где изготавливают шелковую бумагу из годовалых веток тутового дерева по технологиям 8 века.
  • Ковровая фабрика (Худжум) — фабрика, где ручным образом ткут шелковые/шерстяные ковры. Организационные детали • Могу встретить вас в аэропорту, на вокзале, в отеле или в любом удобном для вас месте.
  • Я могу скорректировать маршрут по вашему желанию.
  • Экскурсия обычно проводится пешеходная, но возможен вариант с использованием легковых автомобилей и комфортабельных минивэнов с водителем (стоимость обсуждается при бронировании).

Каждый день в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповая пешеходная экскурсия по Самарканду для 1-20 человек с русскоязычным гидом
  • Встреча в аэропорту, на вокзале, в отеле или в любом удобном для вас месте
Что не входит
  • Оплата за входные билеты на памятниках — от 2 до 4$
  • Обед
  • Транспорт (стоимость обсуждается при бронировании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Университетский бульвар, памятник А. Тимура
Завершение: Комплекс Шахи-Зинда
Когда начало
Каждый день в 10:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Могу встретить вас в аэропорту, на вокзале, в отеле или в любом удобном для вас месте.
  • Я могу скорректировать маршрут по вашему желанию.
  • Экскурсия обычно проводится пешеходная, но возможен вариант с использованием легковых автомобилей и комфортабельных минивэнах с водителем (стоимость обсуждается при бронировании)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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