Самарканд — легендарный город на Великом шёлковом пути, столица империи Амира Тимура.
Прогулка со мной позволит вам погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города.
Кроме этого мы узнаем, какие ремесла популярны в городе, и при желании попробуем национальную кухню.
Прогулка со мной позволит вам погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города.
Кроме этого мы узнаем, какие ремесла популярны в городе, и при желании попробуем национальную кухню.
Ближайшие даты:
7
дек
дек
8
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
12
дек
дек
13
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Абрамовский бульвар
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Махалля
- Мечеть Биби-ханым
- Сиабский рынок
- Мечеть Хазрат-Хызр и мавзолей И. А. Каримова
- Комплекс Шахи-Зинда
Описание
Город из легенд С самого начала нашей экскурсии я детально постараюсь рассказать вам о том, как возник один из самых древнейших городов мира, кто правил на этих землях и какое наследие оставили нам наши предки. Здесь до сих пор процветает старинное искусство и соблюдаются многовековые традиции. Мы посетим:
- Абрамовский бульвар – в 1871 году от цитадели Амира Тимура к западу был заложен довольно большой бульвар, от которого брали начало улицы нового города. Он пролег разделительной чертой между старым и новым городом. Бульвар со своим особенным микроклиматом сразу же стал излюбленным местом для вечерних прогулок горожан и гостей Самарканда.
- Мавзолей Гур-Эмир — фамильная усыпальница династии Тимуридов и один самых красивых памятников древнего Самарканда. В мавзолее были захоронены Амир Тимур, его сыновья, внуки, а также его духовный наставник.
- Ансамбль Регистан — на площади Регистан возвышаются гордые минареты трех медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори. Ансамбль Регистан — главная архитектурная достопримечательность всей Центральной Азии. Эта площадь издавна была торговым и общественным центром Самарканда.
- Махалля — мы прогуляемся с вами по улочкам старого города, познакомимся с местными жителями и заодно посетим дом в котором когда-то жил наш первый президент И. А. Каримов.
- Мечеть Биби-ханым — самая большая мечеть 15 века во всей Средней Азии. Величественные голубые купола — необыкновенное зрелище. Дух захватывает уже от того, с каким размахом построено это монументальное сооружение, поражающее своими размерами и красотой.
- Сиабский рынок — один из крупнейших и старейших базаров в Узбекистане и Средней Азии. Находясь здесь, вы сможете увидеть и испробовать самаркандские лепешки,сухофрукты и наши национальные сладости.
- Мечеть Хазрат-Хызр и Мавзолей И. А. Каримова — в 2018 году в Самарканде на месте мечети Хазрат-Хызр был открыт мавзолей первого президента республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова.
Комплекс Шахи-Зинда — это один из самых древних памятников Самарканда, который формировался с 11 по 19 века. Древнейшее ядро ансамбля - мавзолей, возникший в середине 11 в. над могилой Кусам ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Весь комплекс, включает в себя большое количество мавзолеев, где захоронены полководцы, жены и сестры Амира Тимура. Кроме этого, наш древний Самарканд известен своим ремеслом. У вас будет возможность посетить две фабрики:.
Комплекс Шахи-Зинда — это один из самых древних памятников Самарканда, который формировался с 11 по 19 века. Древнейшее ядро ансамбля - мавзолей, возникший в середине 11 в. над могилой Кусам ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Весь комплекс, включает в себя большое количество мавзолеев, где захоронены полководцы, жены и сестры Амира Тимура. Кроме этого, наш древний Самарканд известен своим ремеслом. У вас будет возможность посетить две фабрики:.
• Комплекс Шахи-Зинда — это один из самых древних памятников Самарканда, который формировался с 11 по 19 века. Древнейшее ядро ансамбля - мавзолей, возникший в середине 11 в. над могилой Кусам ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Весь комплекс, включает в себя большое количество мавзолеев, где захоронены полководцы, жены и сестры Амира Тимура. Кроме этого, наш древний Самарканд известен своим ремеслом. У вас будет возможность посетить две фабрики:
- Бумажная фабрика (Конигиль «Мерос») — местечко, где изготавливают шелковую бумагу из годовалых веток тутового дерева по технологиям 8 века.
- Ковровая фабрика (Худжум) — фабрика, где ручным образом ткут шелковые/шерстяные ковры. Организационные детали • Могу встретить вас в аэропорту, на вокзале, в отеле или в любом удобном для вас месте.
- Я могу скорректировать маршрут по вашему желанию.
- Экскурсия обычно проводится пешеходная, но возможен вариант с использованием легковых автомобилей и комфортабельных минивэнов с водителем (стоимость обсуждается при бронировании).
Каждый день в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповая пешеходная экскурсия по Самарканду для 1-20 человек с русскоязычным гидом
- Встреча в аэропорту, на вокзале, в отеле или в любом удобном для вас месте
- Что не входит
- Оплата за входные билеты на памятниках — от 2 до 4$
- Обед
- Транспорт (стоимость обсуждается при бронировании)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Университетский бульвар, памятник А. ТимураЗавершение: Комплекс Шахи-Зинда
- Когда начало
- Каждый день в 10:00
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Важная информация
- Могу встретить вас в аэропорту, на вокзале, в отеле или в любом удобном для вас месте.
- Я могу скорректировать маршрут по вашему желанию.
- Экскурсия обычно проводится пешеходная, но возможен вариант с использованием легковых автомобилей и комфортабельных минивэнах с водителем (стоимость обсуждается при бронировании)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Самарканда
Фотопрогулка
5 часов
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Узнать город из восточных сказок и сохранить свои впечатления на красочных снимках
Завтра
8 дек
9 дек
11 дек
€100 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
180€153 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Старинный самобытный Самарканд
Открыть историю, архитектуру и жизнь восточного города на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
166€125 за всё до 4 чел.