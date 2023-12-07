Город из легенд С самого начала нашей экскурсии я детально постараюсь рассказать вам о том, как возник один из самых древнейших городов мира, кто правил на этих землях и какое наследие оставили нам наши предки. Здесь до сих пор процветает старинное искусство и соблюдаются многовековые традиции. Мы посетим:

Абрамовский бульвар – в 1871 году от цитадели Амира Тимура к западу был заложен довольно большой бульвар, от которого брали начало улицы нового города. Он пролег разделительной чертой между старым и новым городом. Бульвар со своим особенным микроклиматом сразу же стал излюбленным местом для вечерних прогулок горожан и гостей Самарканда.

Мавзолей Гур-Эмир — фамильная усыпальница династии Тимуридов и один самых красивых памятников древнего Самарканда. В мавзолее были захоронены Амир Тимур, его сыновья, внуки, а также его духовный наставник.

Ансамбль Регистан — на площади Регистан возвышаются гордые минареты трех медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори. Ансамбль Регистан — главная архитектурная достопримечательность всей Центральной Азии. Эта площадь издавна была торговым и общественным центром Самарканда.

Махалля — мы прогуляемся с вами по улочкам старого города, познакомимся с местными жителями и заодно посетим дом в котором когда-то жил наш первый президент И. А. Каримов.

Мечеть Биби-ханым — самая большая мечеть 15 века во всей Средней Азии. Величественные голубые купола — необыкновенное зрелище. Дух захватывает уже от того, с каким размахом построено это монументальное сооружение, поражающее своими размерами и красотой.

Сиабский рынок — один из крупнейших и старейших базаров в Узбекистане и Средней Азии. Находясь здесь, вы сможете увидеть и испробовать самаркандские лепешки,сухофрукты и наши национальные сладости.

Мечеть Хазрат-Хызр и Мавзолей И. А. Каримова — в 2018 году в Самарканде на месте мечети Хазрат-Хызр был открыт мавзолей первого президента республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова.

Комплекс Шахи-Зинда — это один из самых древних памятников Самарканда, который формировался с 11 по 19 века. Древнейшее ядро ансамбля - мавзолей, возникший в середине 11 в. над могилой Кусам ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Весь комплекс, включает в себя большое количество мавзолеев, где захоронены полководцы, жены и сестры Амира Тимура. Кроме этого, наш древний Самарканд известен своим ремеслом. У вас будет возможность посетить две фабрики:.

Комплекс Шахи-Зинда — это один из самых древних памятников Самарканда, который формировался с 11 по 19 века. Древнейшее ядро ансамбля - мавзолей, возникший в середине 11 в. над могилой Кусам ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Весь комплекс, включает в себя большое количество мавзолеев, где захоронены полководцы, жены и сестры Амира Тимура. Кроме этого, наш древний Самарканд известен своим ремеслом. У вас будет возможность посетить две фабрики:.

• Комплекс Шахи-Зинда — это один из самых древних памятников Самарканда, который формировался с 11 по 19 века. Древнейшее ядро ансамбля - мавзолей, возникший в середине 11 в. над могилой Кусам ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Весь комплекс, включает в себя большое количество мавзолеев, где захоронены полководцы, жены и сестры Амира Тимура. Кроме этого, наш древний Самарканд известен своим ремеслом. У вас будет возможность посетить две фабрики: