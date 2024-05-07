На 8 Марта – туры в Самарканде

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Самарканде на русском языке, цены от 610 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
На машине
1 отзыв
5 дней
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда
19 дек в 08:00
26 дек в 08:00
77 500 за человека
В круговороте красок, солнца и истории: главные места Самарканда, Бухары и Хивы
На машине
7 дней
В круговороте красок, солнца и истории: главные места Самарканда, Бухары и Хивы
Исследовать древние города, полюбоваться медресе, мечетями и минаретами Востока
Начало: Аэропорт Самарканда, время прибытия ваших рейсов
21 дек в 10:00
28 дек в 10:00
$610 за человека
Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
На машине
5 дней
Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
Изучить архитектуру Самарканда и Бухары, устроить пикник в Фанских горах и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от вашего рейса
Завтра в 10:00
17 дек в 10:00
$1 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
    Тур превзошёл все ожидания по всем возможным критериям: непонятные названия достопримечательностей (сперва вызывали сомнения,стоит ли вообще их посещать и зачем
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    они в программе)таили в себе море исторических фактов,мифов и красоты (теперь вошли в список любимых мест),гиды - профессионалы и очень симпатичные и интересные люди, отели -явно выше присвоенных им звёзд, не особо любимый до поездки плов оказался удивительно вкусным(как и узбекское вино). Самарканд и Бухара запечатлелись восточной сказкой наяву, местные люди-образец гостеприимства. Возвращаться домой из плюс 30 в майский снег вообще не хотелось. Андрей-замечательный организатор, однозначно,рекомендую довериться и следовать всем его советам! Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На 8 Марта»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
  2. В круговороте красок, солнца и истории: главные места Самарканда, Бухары и Хивы
  3. Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сиабский Базар
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Площадь Регистан
  4. Обсерватория Улугбека
  5. Медресе Кукельдаш
Сколько стоит тур в Самарканде в декабре 2024
Сейчас в Самарканде в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 610 до 77 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на 8 марта, 1 ⭐ отзыв, цены от 610₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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