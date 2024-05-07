5 дней
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда
19 дек в 08:00
26 дек в 08:00
77 500₽ за человека
7 дней
В круговороте красок, солнца и истории: главные места Самарканда, Бухары и Хивы
Исследовать древние города, полюбоваться медресе, мечетями и минаретами Востока
Начало: Аэропорт Самарканда, время прибытия ваших рейсов
21 дек в 10:00
28 дек в 10:00
$610 за человека
5 дней
Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
Изучить архитектуру Самарканда и Бухары, устроить пикник в Фанских горах и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от вашего рейса
Завтра в 10:00
17 дек в 10:00
$1 600 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина7 мая 2024Тур превзошёл все ожидания по всем возможным критериям: непонятные названия достопримечательностей (сперва вызывали сомнения,стоит ли вообще их посещать и зачем
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На 8 Марта»
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Сейчас в Самарканде в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 610 до 77 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
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