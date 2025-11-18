Вы прогуляетесь по легендарной площади Регистан, увидите мавзолей Тамерлана и
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
— головной убор;
— солнцезащитные очки;
— лёгкая накидка или шарф (для посещения мечетей);
— крем от солнца и увлажняющий крем;
— средства от укусов насекомых и ожогов.
Питание. Включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Минивэн или легковой автомобиль.
Возраст участников. 6–75.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Программа лёгкая: передвижения между городами на поездах или автомобиле, по городу — пешие экскурсии. Физическая подготовка не требуется.
Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Самарканд
Путешествие начнётся в Самарканде — некогда столице империи Тамерлана и одном из самых выразительных городов Востока. День будет насыщен историей, архитектурным великолепием и восточной атмосферой.
Первая остановка — площадь Регистан, центральное место Самарканда. Здесь мы увидим три медресе — Улугбека, Тилля-Кори и Шер-Дор, выстроенные в идеальной симметрии. Нас ждут изысканные мозаики, лазурные купола и орнаменты, рассказывающие о древних традициях зодчества. Мы узнаем, как обучались студенты медресе, и проследим, как солнечный свет играет на глазурованных фасадах.
Затем посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана. Под высоким куполом покоится великий завоеватель и его внук Улугбек, астроном и учёный.
После обеда отправимся к мечети Биби-Ханум — монументальному проекту времён Тимура. По легенде, он возвёл её в честь любимой жены. Мечеть поражает размерами, мощными арками и тонкой резьбой.
В завершение дня заглянем на Сиабский базар. Ароматы специй, горы сухофруктов, свежие лепёшки и оживлённые торговцы создают настоящее ощущение восточной жизни. Здесь можно купить сувениры и попробовать себя в искусстве торга.
По желанию и за дополнительную плату — дегустация узбекского вина на винодельне имени Ховренко или в Багизагане. Гостей ждут несколько сортов, лёгкие закуски и рассказ о винодельческих традициях Самарканда.
Деревня Конигил, обсерватория Улугбека и мавзолей Святого Даниила
После завтрака мы отправимся в деревню Конигил, где расположена уникальная фабрика «Мерос». Здесь возрождено древнее искусство изготовления самаркандской шёлковой бумаги из коры тутового дерева — без единой капли химии. Мы увидим весь процесс — от замачивания волокон до отжима и сушки. Такая бумага хранится более 3 столетий и служит основой для открыток, миниатюр, кукол, аксессуаров и одежды. В лавке при фабрике можно приобрести изделия ручной работы.
После обеда поднимемся на холм Кухак, где сохранились остатки обсерватории Улугбека. От древнего сооружения остался секстант, с помощью которого в 15 веке астрономы вычислили длину звёздного года с погрешностью всего в одну минуту — поразительная точность для своего времени.
Завершим день у мавзолея Святого Даниила — места, объединяющего 3 мировые религии. Согласно одной легенде, здесь покоится пророк Даниил, согласно другой — исламский святой Донияр. Это уголок тишины и духовного покоя.
Вечером — переезд на вокзал и посадка на поезд до Бухары. По прибытии — трансфер и заселение в отель.
Бухара: Ляби-Хауз, медресе Чор-Минор и крепость Арк
Этот день мы проведём в Бухаре — городе, где камни хранят молитвы, а ветер проносит эхо древности. Здесь более 300 мечетей и 80 медресе, и каждый поворот улицы наполнен историей.
Прогулка начнётся с ансамбля Ляби-Хауз — площади у пруда 16 века, окружённой чиндарами и архитектурными памятниками. Мы увидим медресе Надир Диван-беги, украшенное изображениями мифических птиц, мечеть Магоки-Аттари с фундаментом, уходящим под землю, а также ханаку и караван-сарай, где когда-то останавливались дервиши и купцы.
После — обед в традиционном ресторане с блюдами бухарской кухни: на столе будут шурпа, плов, лепёшки из тандыра и домашние десерты.
Во второй половине дня — прогулка по кварталам махалля и посещение медресе Чор-Минор с 4 куполами. Затем отправимся к крепости Арк, бывшей резиденции эмиров — месту, где вершились судьбы Бухары.
Вечером у вас будет свободное время. По желанию — ужин в национальном доме с фольклорной программой: танцы, музыка и аутентичная атмосфера.
Боло-Хауз, мавзолей Саманидов и мастерские
Утро начнётся с посещения мечети Боло-Хауз. Её 20 деревянных колонн отражаются в воде, за что ансамбль получил название «Сорок столбов».
Затем отправимся к мавзолею Саманидов 9 века — древнейшему исламскому памятнику региона, поражающему геометрией и точностью форм. Рядом находится Чашма-Айюб, или «Источник Иова», с легендарным колодцем, по преданию появившимся от удара пророка по земле.
После — лавка специй с восточными ароматами: шафран, гвоздика, зира. Здесь можно приобрести пряности и ароматные сувениры.
Заглянем в кузницу, где раскалённое железо превращается в ножи, подковы и украшения. Затем — мастерские вышивальщиков и ювелиров, где создают золотое шитьё.
Посетим Музей-мастерскую бухарской куклы, где из папье-маше рождаются сказочные персонажи с характером и историей.
Во второй половине дня — поездка в загородный дворец Ситораи Мохи-Хоса, сочетание восточной архитектуры и европейской эстетики 19 века.
Финальной точкой станет мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди — центр суфийской философии и место паломничества, наполненное особой тишиной.
Хива: Ичан-Кала, медресе, Джума-мечеть и дворец Таш-Хаули
После утреннего переезда на скоростном поезде мы прибудем в Хиву — город, сохранивший очарование Востока. Встретившись с гидом, отправимся в отель на размещение.
Экскурсия начнётся с Ичан-Калы — старинной крепости, в которой сохранился дух Средневековья. Мы осмотрим Куня-Арк — резиденцию хивинских ханов с тронным залом, летней мечетью, гаремом и дозорной башней.
Прогуляемся по улицам и увидим медресе Мухаммада Амин-хана, недостроенный минарет Кальта-Минар, украшенный бирюзовой плиткой, и медресе Мухаммад-Рахимхана — центр культуры и поэзии.
Заглянем в пятничную мечеть Джума с 213 резными колоннами, мавзолей Саида Алауддина и усыпальницу Пахлавана Махмуда — духовное сердце города. Пройдём мимо минарета Ислам-Ходжи, караван-сарая и медресе Алпакулихана.
Завершим день в Таш-Хаули — дворце с роскошными залами и павильонами. После — обед в ресторане с блюдами хорезмской кухни.
Во второй половине дня — визит в мастерскую резчиков по дереву. Вы увидите, как рождаются изделия из ореха и карагача — шкатулки, панели и колонны.
Вечером — свободное время для неспешных прогулок и отдыха в отеле.
Кызылкум, цитадель Аяз-Кала, Кызыл-Кала
После завтрака — поездка к крепостям в пустыне Кызылкум. Сначала мы посетим Аяз-Калу — цитадель 2 века, возвышающуюся среди песков. По легенде, её защищали амазонки под предводительством богатыря Аяза. Вы подниметесь на стены и увидите барханы, уходящие к горизонту.
Затем — Кызыл-Кала, бывшая резиденция хорезмской знати. Розоватые стены, тишина пустыни и дух ушедшей эпохи создают незабываемую атмосферу.
По желанию — мастер-класс по гончарному делу: за дополнительную плату можно попробовать себя в роли древнего мастера и забрать с собой сделанный сувенир.
После обеда — возвращение в Хиву. В зависимости от времени рейса — трансфер в аэропорт Ургенча или на железнодорожный вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$850
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Билеты на скоростной поезд Самарканд - Бухара - Хива (или поезд Sharq, при отсутствии скоростных)
Что не входит в цену
- Перелёт до Самарканда и обратно из Ургенча
- Остальное питание
- Входные билеты в музеи и архитектурные комплексы
- Доплата за 1-местное размещение - $80
- Ранний заезд:
- При 2-местном размещении - $100
- При 1-местном размещении - $80
- Дегустация вин в Самарканде (по желанию) - оплачивается отдельно