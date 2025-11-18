Путешествие начнётся в Самарканде — некогда столице империи Тамерлана и одном из самых выразительных городов Востока. День будет насыщен историей, архитектурным великолепием и восточной атмосферой.

Первая остановка — площадь Регистан, центральное место Самарканда. Здесь мы увидим три медресе — Улугбека, Тилля-Кори и Шер-Дор, выстроенные в идеальной симметрии. Нас ждут изысканные мозаики, лазурные купола и орнаменты, рассказывающие о древних традициях зодчества. Мы узнаем, как обучались студенты медресе, и проследим, как солнечный свет играет на глазурованных фасадах.

Затем посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана. Под высоким куполом покоится великий завоеватель и его внук Улугбек, астроном и учёный.

После обеда отправимся к мечети Биби-Ханум — монументальному проекту времён Тимура. По легенде, он возвёл её в честь любимой жены. Мечеть поражает размерами, мощными арками и тонкой резьбой.

В завершение дня заглянем на Сиабский базар. Ароматы специй, горы сухофруктов, свежие лепёшки и оживлённые торговцы создают настоящее ощущение восточной жизни. Здесь можно купить сувениры и попробовать себя в искусстве торга.

По желанию и за дополнительную плату — дегустация узбекского вина на винодельне имени Ховренко или в Багизагане. Гостей ждут несколько сортов, лёгкие закуски и рассказ о винодельческих традициях Самарканда.