Восточное ожерелье: исследуем сокровища Самарканда, Бухары и Хивы

Узнать, как создают шёлковую бумагу, полюбоваться архитектурой медресе и осмотреть крепости
За 6 дней вы познакомитесь с главными жемчужинами Узбекистана — от древнего Самарканда до крепостей Хивы, сохранивших дух Великого шёлкового пути.

Вы прогуляетесь по легендарной площади Регистан, увидите мавзолей Тамерлана и
читать дальше

побываете на восточном базаре, где воздух наполнен ароматом специй и лепёшек. В Бухаре вас ждут исторические мечети, старинные махалли, цитадель Арк и тишина суфийских святынь. Вы окажетесь в городе-музее Хиве, где каждая улица хранит отпечаток веков. Посетите винодельню, мастерские ремесленников и попробуете плов на его исторической родине. Завершит путешествие поездка в пустыню Кызылкум, к древним крепостям Хорезма.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
— головной убор;
— солнцезащитные очки;
— лёгкая накидка или шарф (для посещения мечетей);
— крем от солнца и увлажняющий крем;
— средства от укусов насекомых и ожогов.

Питание. Включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Минивэн или легковой автомобиль.

Возраст участников. 6–75.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Программа лёгкая: передвижения между городами на поездах или автомобиле, по городу — пешие экскурсии. Физическая подготовка не требуется.

Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Самарканд

Путешествие начнётся в Самарканде — некогда столице империи Тамерлана и одном из самых выразительных городов Востока. День будет насыщен историей, архитектурным великолепием и восточной атмосферой.

Первая остановка — площадь Регистан, центральное место Самарканда. Здесь мы увидим три медресе — Улугбека, Тилля-Кори и Шер-Дор, выстроенные в идеальной симметрии. Нас ждут изысканные мозаики, лазурные купола и орнаменты, рассказывающие о древних традициях зодчества. Мы узнаем, как обучались студенты медресе, и проследим, как солнечный свет играет на глазурованных фасадах.

Затем посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана. Под высоким куполом покоится великий завоеватель и его внук Улугбек, астроном и учёный.

После обеда отправимся к мечети Биби-Ханум — монументальному проекту времён Тимура. По легенде, он возвёл её в честь любимой жены. Мечеть поражает размерами, мощными арками и тонкой резьбой.

В завершение дня заглянем на Сиабский базар. Ароматы специй, горы сухофруктов, свежие лепёшки и оживлённые торговцы создают настоящее ощущение восточной жизни. Здесь можно купить сувениры и попробовать себя в искусстве торга.

По желанию и за дополнительную плату — дегустация узбекского вина на винодельне имени Ховренко или в Багизагане. Гостей ждут несколько сортов, лёгкие закуски и рассказ о винодельческих традициях Самарканда.

2 день

Деревня Конигил, обсерватория Улугбека и мавзолей Святого Даниила

После завтрака мы отправимся в деревню Конигил, где расположена уникальная фабрика «Мерос». Здесь возрождено древнее искусство изготовления самаркандской шёлковой бумаги из коры тутового дерева — без единой капли химии. Мы увидим весь процесс — от замачивания волокон до отжима и сушки. Такая бумага хранится более 3 столетий и служит основой для открыток, миниатюр, кукол, аксессуаров и одежды. В лавке при фабрике можно приобрести изделия ручной работы.

После обеда поднимемся на холм Кухак, где сохранились остатки обсерватории Улугбека. От древнего сооружения остался секстант, с помощью которого в 15 веке астрономы вычислили длину звёздного года с погрешностью всего в одну минуту — поразительная точность для своего времени.

Завершим день у мавзолея Святого Даниила — места, объединяющего 3 мировые религии. Согласно одной легенде, здесь покоится пророк Даниил, согласно другой — исламский святой Донияр. Это уголок тишины и духовного покоя.

Вечером — переезд на вокзал и посадка на поезд до Бухары. По прибытии — трансфер и заселение в отель.

3 день

Бухара: Ляби-Хауз, медресе Чор-Минор и крепость Арк

Этот день мы проведём в Бухаре — городе, где камни хранят молитвы, а ветер проносит эхо древности. Здесь более 300 мечетей и 80 медресе, и каждый поворот улицы наполнен историей.

Прогулка начнётся с ансамбля Ляби-Хауз — площади у пруда 16 века, окружённой чиндарами и архитектурными памятниками. Мы увидим медресе Надир Диван-беги, украшенное изображениями мифических птиц, мечеть Магоки-Аттари с фундаментом, уходящим под землю, а также ханаку и караван-сарай, где когда-то останавливались дервиши и купцы.

После — обед в традиционном ресторане с блюдами бухарской кухни: на столе будут шурпа, плов, лепёшки из тандыра и домашние десерты.

Во второй половине дня — прогулка по кварталам махалля и посещение медресе Чор-Минор с 4 куполами. Затем отправимся к крепости Арк, бывшей резиденции эмиров — месту, где вершились судьбы Бухары.

Вечером у вас будет свободное время. По желанию — ужин в национальном доме с фольклорной программой: танцы, музыка и аутентичная атмосфера.

4 день

Боло-Хауз, мавзолей Саманидов и мастерские

Утро начнётся с посещения мечети Боло-Хауз. Её 20 деревянных колонн отражаются в воде, за что ансамбль получил название «Сорок столбов».

Затем отправимся к мавзолею Саманидов 9 века — древнейшему исламскому памятнику региона, поражающему геометрией и точностью форм. Рядом находится Чашма-Айюб, или «Источник Иова», с легендарным колодцем, по преданию появившимся от удара пророка по земле.

После — лавка специй с восточными ароматами: шафран, гвоздика, зира. Здесь можно приобрести пряности и ароматные сувениры.

Заглянем в кузницу, где раскалённое железо превращается в ножи, подковы и украшения. Затем — мастерские вышивальщиков и ювелиров, где создают золотое шитьё.

Посетим Музей-мастерскую бухарской куклы, где из папье-маше рождаются сказочные персонажи с характером и историей.

Во второй половине дня — поездка в загородный дворец Ситораи Мохи-Хоса, сочетание восточной архитектуры и европейской эстетики 19 века.

Финальной точкой станет мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди — центр суфийской философии и место паломничества, наполненное особой тишиной.

5 день

Хива: Ичан-Кала, медресе, Джума-мечеть и дворец Таш-Хаули

После утреннего переезда на скоростном поезде мы прибудем в Хиву — город, сохранивший очарование Востока. Встретившись с гидом, отправимся в отель на размещение.

Экскурсия начнётся с Ичан-Калы — старинной крепости, в которой сохранился дух Средневековья. Мы осмотрим Куня-Арк — резиденцию хивинских ханов с тронным залом, летней мечетью, гаремом и дозорной башней.

Прогуляемся по улицам и увидим медресе Мухаммада Амин-хана, недостроенный минарет Кальта-Минар, украшенный бирюзовой плиткой, и медресе Мухаммад-Рахимхана — центр культуры и поэзии.

Заглянем в пятничную мечеть Джума с 213 резными колоннами, мавзолей Саида Алауддина и усыпальницу Пахлавана Махмуда — духовное сердце города. Пройдём мимо минарета Ислам-Ходжи, караван-сарая и медресе Алпакулихана.

Завершим день в Таш-Хаули — дворце с роскошными залами и павильонами. После — обед в ресторане с блюдами хорезмской кухни.

Во второй половине дня — визит в мастерскую резчиков по дереву. Вы увидите, как рождаются изделия из ореха и карагача — шкатулки, панели и колонны.

Вечером — свободное время для неспешных прогулок и отдыха в отеле.

6 день

Кызылкум, цитадель Аяз-Кала, Кызыл-Кала

После завтрака — поездка к крепостям в пустыне Кызылкум. Сначала мы посетим Аяз-Калу — цитадель 2 века, возвышающуюся среди песков. По легенде, её защищали амазонки под предводительством богатыря Аяза. Вы подниметесь на стены и увидите барханы, уходящие к горизонту.

Затем — Кызыл-Кала, бывшая резиденция хорезмской знати. Розоватые стены, тишина пустыни и дух ушедшей эпохи создают незабываемую атмосферу.

По желанию — мастер-класс по гончарному делу: за дополнительную плату можно попробовать себя в роли древнего мастера и забрать с собой сделанный сувенир.

После обеда — возвращение в Хиву. В зависимости от времени рейса — трансфер в аэропорт Ургенча или на железнодорожный вокзал.

Кызылкум, цитадель Аяз-Кала, Кызыл-КалаКызылкум, цитадель Аяз-Кала, Кызыл-Кала

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Билеты на скоростной поезд Самарканд - Бухара - Хива (или поезд Sharq, при отсутствии скоростных)
Что не входит в цену
  • Перелёт до Самарканда и обратно из Ургенча
  • Остальное питание
  • Входные билеты в музеи и архитектурные комплексы
  • Доплата за 1-местное размещение - $80
  • Ранний заезд:
  • При 2-местном размещении - $100
  • При 1-местном размещении - $80
  • Дегустация вин в Самарканде (по желанию) - оплачивается отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда / место вашего проживания в городе, время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Ургенча / ж/д вокзал, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динара
Динара — Организатор в Самарканде
Провела экскурсии для 58 туристов
Добрый день! Мы команда профессиональных гидов из Узбекистана. Мы любим встречать гостей и показывать им прекрасную культуру нашей страны! Узбекистан – гостеприимный и тёплый край, где практически круглый год светит яркое
читать дальше

солнце. В нашей стране вы поистине почувствуете себя как дома, и этому есть несколько причин: отсутствие языкового барьера, безграничная любовь узбекистанцев к россиянам, наивкуснейшая национальная кухня и увлекательная старина повсюду. Добро пожаловать в гости!

Тур входит в следующие категории Самарканда

