Самарканд и Шахрисабз: по стопам Тамерлана
Побывать на родине завоевателя, погрузиться в историю, рассматривая архитектуру, и приготовить плов
Начало: Самарканд, аэропорт или ж/д вокзал, первая половин...
«В гостеприимном доме местной семьи мы узнаем секреты выбора ингредиентов и кулинарных техник»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
$440 за человека
Индивидуальный тур «всё включено» в Узбекистане: экскурсии, мастер-классы и национальная кухня
Побывать в трёх городах, увидеть усыпальницу Тимуридов и научиться готовить бухарский плов
Начало: Аэропорт Самарканда, утро (точное время по договор...
«В стоимость включено трёхразовое питание без напитков, а также кулинарные мастер-классы: будем готовить бухарский плов и лепёшки в тандыре»
1 мар в 08:00
5 мар в 08:00
85 000 ₽ за человека
В Узбекистан с гидом-историком: Самарканд и Бухара, мастер-класс, посещение фабрик и винзавода
Приготовить самаркандский плов, увидеть, как делают шёлковую бумагу, и погрузиться в культуру
Начало: Аэропорт Самарканда, время по договорённости
«Обязательно пройдёмся по атмосферным восточным базарам, попробуем блюда национальной кухни и познакомимся с традициями и бытом местных»
4 фев в 08:00
1 мар в 08:00
$1200 за человека
Классика Узбекистана в мини-группе: главные места, мастер-класс и ночь в юрте в пустыне
Поучиться готовить плов, исследовать Ташкент, Бухару и Самарканд, заглянуть на ковровую фабрику
Начало: Аэропорт Самарканда, 7:00
«После экскурсии нас ждёт обед в уютном ресторане с традиционными блюдами узбекской кухни»
5 мар в 08:00
11 мар в 08:00
135 600 ₽ за человека
