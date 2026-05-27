Приглашаю вас на насыщенную прогулку по Ташкенту, где древние махалли соседствуют с советским модернизмом и современными парками. Мы пройдём путь от оазиса на Великом шёлковом пути до крупнейшего мегаполиса Средней Азии.
Вы узнаете, как город восстал из пепла после землетрясения, научитесь торговаться на восточном базаре и увидите один из старейших Коранов мира.
Описание экскурсии
Старый город и восточный колорит: мы посетим комплекс «Хазрати Имам», где хранится уникальный Коран Усмана 7 века, и парящую кружевную мечеть Минор. А на базаре «Чорсу» погрузимся в мир специй и керамики.
Следы империи и современность: вы увидите дворец Романовых, монумент «Мужество» и площадь Независимости. И узнаете, с чего начиналась застройка Нового Ташкента и как город стал символом единства народов.
Подземка: мы спустимся в ташкентское метро, чтобы увидеть станции, признанные одними из красивейших в мире, и разгадать символы национального искусства в их отделке.
Гастрономический финал: заглянем в знаменитый центр плова «Беш Казан». Вы увидите, как в гигантских казанах готовится главное блюдо страны и пекутся в тандыре горячие лепёшки.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто: Chevrolet, Hyundai или Kia — в зависимости от размера группы
- Дополнительно оплачиваются: музей Корана (~$5), медресе (~$3) и обед (~$6)
- Женщинам для посещения мечетей необходим головной убор и закрытая одежда
- Можно с детьми от 7 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов моей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаййо — ваша команда гидов в Ташкенте
Мы с командой с 2021 года проводим авторские прогулки и туры по всему Узбекистану — с душой и вниманием к деталям. Мы эксперты по древним городам Узбекистана: работаем в Ташкенте.
