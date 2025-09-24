Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Ташкенте на русском языке, цены от $128. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Вечерний Чимган - из Ташкента Отправляйтесь в увлекательное путешествие на Чимган. Вас ждут величественные горы, древние петроглифы и вкусный ужин в аутентичном кафе $128 за всё до 4 чел. На машине 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Дорога к Небесным горам: Ташкент - Чимган - Чарвак Откройте для себя Узбекистан в новом свете: Чарвакское водохранилище и альпийские луга Чимгана ждут вас. Уникальная природа и история за один день Начало: По месту вашего проживания в Ташкенте $131 за всё до 4 чел. На машине На поезде 12 часов 1 отзыв Индивидуальная Из Ташкента в Самарканд - на скоростном «Афросиабе» Самарканд - город сказок и легенд. Всего 2 часа на поезде, и вы увидите Регистан, Гур-Эмир и попробуете настоящий плов Начало: На выходе из ж/д вокзала Самарканда $149 за человека Другие экскурсии Ташкента

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Экскурсии 2025»

Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 4 ⭐ отзыва, цены от $128. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь