Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Чимган - из Ташкента
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на Чимган. Вас ждут величественные горы, древние петроглифы и вкусный ужин в аутентичном кафе
Завтра в 15:00
25 сен в 15:00
$128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога к Небесным горам: Ташкент - Чимган - Чарвак
Откройте для себя Узбекистан в новом свете: Чарвакское водохранилище и альпийские луга Чимгана ждут вас. Уникальная природа и история за один день
Начало: По месту вашего проживания в Ташкенте
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$131 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном «Афросиабе»
Самарканд - город сказок и легенд. Всего 2 часа на поезде, и вы увидите Регистан, Гур-Эмир и попробуете настоящий плов
Начало: На выходе из ж/д вокзала Самарканда
25 сен в 08:30
26 сен в 08:30
$149 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в сентябре 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 128 до 149. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 4 ⭐ отзыва, цены от $128. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь