Индивидуальная
до 10 чел.
Восхождение на Большой Чимган: незабываемое приключение для выносливых
Пройдите сложный, но захватывающий маршрут на вершину Большого Чимгана. Откройте для себя потрясающие виды и почувствуйте себя настоящим альпинистом
Начало: У вашего отеля
«Предлагаем вам бросить себе вызов и совершить восхождение на вершину Большого Чимгана»
11 мая в 08:00
12 мая в 08:00
от $219 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Восхождение на гору Малый Чимган
Отправиться в треккинг к захватывающим видам (3 км в одну сторону, набор высоты ~ 250 м)
Начало: По вашему адресу
«10:30 — прибытие в посёлок Чимган и треккинг на гору Малый Чимган (2100 м)»
7 мая в 08:00
13 мая в 08:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Восхождение на гору Малый Чимган - Приватный Тур
Начало: По договорённости
«10:30 — прибытие в посёлок Чимган и треккинг на гору Малый Чимган (2100 м)»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
$226 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 апреля 2025Живописнейшие места! Для новичков - не легко, но возможно! И точно того стоит! Александр очень внимательный гид, при необходимости помогает, всегда подбадривает и подстраивается под скорость и нужды туристов!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Треккинг и походы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в мае 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 226. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Треккинг и походы», 2 ⭐ отзыва, цены от $120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль