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1 чел. По популярности На машине 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Восхождение на Большой Чимган: незабываемое приключение для выносливых Пройдите сложный, но захватывающий маршрут на вершину Большого Чимгана. Откройте для себя потрясающие виды и почувствуйте себя настоящим альпинистом Начало: У вашего отеля «Предлагаем вам бросить себе вызов и совершить восхождение на вершину Большого Чимгана» от $219 за всё до 10 чел. Пешая 9 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Восхождение на гору Малый Чимган Отправиться в треккинг к захватывающим видам (3 км в одну сторону, набор высоты ~ 250 м) Начало: По вашему адресу «10:30 — прибытие в посёлок Чимган и треккинг на гору Малый Чимган (2100 м)» €120 за всё до 4 чел. 10 часов Индивидуальная до 9 чел. Восхождение на гору Малый Чимган - Приватный Тур Начало: По договорённости «10:30 — прибытие в посёлок Чимган и треккинг на гору Малый Чимган (2100 м)» Расписание: Ежедневно в 9:00 $226 за всё до 9 чел. Другие экскурсии Ташкента Последние отзывы на экскурсии А Анна Восхождение на гору Малый Чимган Живописнейшие места! Для новичков - не легко, но возможно! И точно того стоит! Александр очень внимательный гид, при необходимости помогает, всегда подбадривает и подстраивается под скорость и нужды туристов!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Треккинг и походы»

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