Я — креативный и открытый для экспериментов фотограф, и я приглашаю вас на съёмку в Ташкенте.
Вы прогуляетесь среди зданий комплекса Хазрати Имам, наполнив душу гармонией, и по его саду, где аромат цветущих растений смешивается с лёгким шелестом листвы. Вместе мы создадим незабываемые фотографии на фоне очаровательного города с богатой историей!
Вы прогуляетесь среди зданий комплекса Хазрати Имам, наполнив душу гармонией, и по его саду, где аромат цветущих растений смешивается с лёгким шелестом листвы. Вместе мы создадим незабываемые фотографии на фоне очаровательного города с богатой историей!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Ансамбль Хазрати Имам — шедевр исламской архитектуры. Он завораживает величественной красотой и духовной атмосферой. Я сделаю ваши фотографии среди исторических построек — мечети, медресе, мавзолея и библиотеки. Его внутренний двор украшен живыми цветами и мозаиками, а здания — витражными окнами и керамическими плитками. Это прекрасное место для фотосессии!
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Sony A7R III. Через 3 дня после встречи вы получите 30 фото в обработке, 10 из них в ретуши
- По желанию можно арендовать длинное платье со шлейфом. Цена — $25–35. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Карасарайской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джасур — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 12 туристов
Привет! Я Джасур, занимаюсь фотографией более 7 лет. Я очень люблю людей, считаю каждого уникальным и прекрасным. Стараюсь делать всё возможное, чтобы передать красоту и характер своих гостей на фото. А ещё я дизайнер лимитированных коллекций национальных платьев из адраса — часто именно их гости выбирают для съёмок.Задать вопрос
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