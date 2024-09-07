Джасур — ваш гид в Ташкенте

Провёл экскурсии для 12 туристов

Привет! Я Джасур, занимаюсь фотографией более 7 лет. Я очень люблю людей, считаю каждого уникальным и прекрасным. Стараюсь делать всё возможное, чтобы передать красоту и характер своих гостей на фото. А ещё я дизайнер лимитированных коллекций национальных платьев из адраса — часто именно их гости выбирают для съёмок.