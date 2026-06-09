Мы поднимемся по склонам Западного Тянь-Шаня, где в чаше гор разлилась бирюза Чарвака. Я научу вас делать плов, казан-кабоб, шашлык по-узбекски и подготовлю всё для пикника.
Вы пообедаете и поужинаете на колоритном топчане, отдохнёте на берегу, в сезон сможете искупаться, а также подобрать развлечение по вкусу.
Вы пообедаете и поужинаете на колоритном топчане, отдохнёте на берегу, в сезон сможете искупаться, а также подобрать развлечение по вкусу.
Описание мастер-класса
Дорога к Чарваку
По пути обсудим гастрономические традиции Узбекистана и сделаем несколько видовых остановок. Полюбуемся Чимганскими горами, Чарвакским водохранилищем, вековыми чинарами.
Кулинарный мастер-класс, обед и ужин на берегу
Вместе сделаем плов, казан-кабоб, шашлык или другие узбекские блюда. Я профессиональный повар — раскрою секреты приготовления и сочетания специй, особенности подачи и гостеприимства. Затем пообедаем, а позже поужинаем в атмосферной обстановке — на традиционном топчане среди деревьев.
Свободное время у озера и возвращение в Ташкент
Организационные детали
- Едем на современном электромобиле бизнес-класса
- Дорога в обе стороны займёт ~4 ч
- Обед и ужин включают приготовленные на мастер-классе блюда (обычно это 2 позиции на ваш выбор), фрукты, местное вино, коньяк, пиво (строго 18+)
- В тёплый сезон не забудьте солнцезащитные очки, головной убор и купальные принадлежности
- Дополнительные развлечения (по желанию): катер — $30, водный скутер — $50, катамаран — $20, параплан — от $70
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бахтиёр — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Ташкенте и уже много лет провожу индивидуальные экскурсии для гостей. Хорошо знаю столицу и окрестности, показываю не только известные достопримечательности, но и настоящую жизнь — махалли, рынки,
Входит в следующие категории Ташкента
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