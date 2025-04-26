Групповая пешая экскурсия: «По историческому центру Ташкента»

Приглашаю исследовать древний колоритный квартал Хазрати Имама, медересе Кукельдаш, базар Чорсу сосредоточенный вокруг главной площади Старого города. Я помогу вам погрузиться в традиции людей, живущих на его маленьких улочках. Расскажу об их повседневном быте и особенностях устройства махалли. Не обойдётся и без великолепной узбекской архитектуры с бирюзовыми куполами!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Приглашаю вас в увлекательное путешествие по древнему и колоритному кварталу Хазрати Имам в Ташкенте, расположенному вокруг главной площади Старого города. В ходе экскурсии вы сможете погрузиться в традиции местных жителей, прогуляться по узким улочкам махалли и узнать об особенностях их повседневной жизни. Что вас ожидает:• Комплекс «Хазрати Имам»: основная площадь Старого города, где расположены медресе и мечети с бирюзовыми куполами. Здесь, по преданию, замурован священный волос пророка Мухаммеда.
- Медресе Барак-хана: построенное в XVI веке, это учебное заведение является одним из старейших в регионе.
- Мечеть Тилля-Шейх: возведенная в XIX веке, она известна своим величественным куполом и историей.
- Медресе Муи-Мубарак: здесь хранится старейший экземпляр Корана, известный как Коран Халифа Усмана, датируемый VII веком.
- Джума-мечеть: третья по величине мечеть в Узбекистане, построенная в XV–XIX веках.
- Базар Чорсу: пестрый восточный рынок, где можно ощутить атмосферу традиционной торговли и приобрести разнообразные товары.
Медресе Кукельдаш: одно из крупнейших медресе в Центральной Азии, построенное в XVI веке. Экскурсия длится около 3 часов и является пешеходной, что позволяет в полной мере насладиться атмосферой старого города. Группа состоит из небольшого числа участников, что обеспечивает индивидуальный подход и комфортное общение. Не упустите возможность прикоснуться к живой истории Ташкента и узнать больше о его культурном наследии! Важная информация:.
Медресе Кукельдаш: одно из крупнейших медресе в Центральной Азии, построенное в XVI веке. Экскурсия длится около 3 часов и является пешеходной, что позволяет в полной мере насладиться атмосферой старого города. Группа состоит из небольшого числа участников, что обеспечивает индивидуальный подход и комфортное общение. Не упустите возможность прикоснуться к живой истории Ташкента и узнать больше о его культурном наследии! Важная информация:.
• Медресе Кукельдаш: одно из крупнейших медресе в Центральной Азии, построенное в XVI веке. Экскурсия длится около 3 часов и является пешеходной, что позволяет в полной мере насладиться атмосферой старого города. Группа состоит из небольшого числа участников, что обеспечивает индивидуальный подход и комфортное общение. Не упустите возможность прикоснуться к живой истории Ташкента и узнать больше о его культурном наследии! Важная информация:
- Пешая групповая экскурсия по Ташкенту.
- Входные билеты, питание, трансфер не входит.
- Группа до 10 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс «Хазрет-имам» с некрополем имама Абу Бакр Мухамад-эль-Каффаль Шаши
- Медресе Барак-хана
- Мечеть Тилля-Шейх (XIX в.) и медресе Муи-Мубарак (XIX в.)
- Джума-мечеть (XV-XIX вв.)
- Пёстрый восточный базар Чорсу
- Медресе Кукельдаш
- Махалля - квартал старого города
Что включено
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Входные билеты/nПитание/nТрансфер/nПрочие расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комплекс Хасти Имам
Завершение: Базар Чорсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Пешая групповая экскурсия по Ташкенту
- Входные билеты, питание, трансфер не входит
- Группа до 10 чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
26 апр 2025
Т
Татьяна
10 апр 2025
Неуместные разговоры о политике и агитация к исламу на плохом русском языке. Об истории и культуре почти ничего и не узнали. Худшая экскурсия в моей жизни
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