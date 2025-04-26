Групповая пешая экскурсия: «По историческому центру Ташкента»

Приглашаю вас в увлекательное путешествие по древнему и колоритному кварталу Хазрати Имам в Ташкенте, расположенному вокруг главной площади Старого города. В ходе экскурсии вы сможете погрузиться в традиции местных жителей, прогуляться по узким улочкам махалли и узнать об особенностях их повседневной жизни. Что вас ожидает:• Комплекс «Хазрати Имам»: основная площадь Старого города, где расположены медресе и мечети с бирюзовыми куполами. Здесь, по преданию, замурован священный волос пророка Мухаммеда.

Медресе Барак-хана: построенное в XVI веке, это учебное заведение является одним из старейших в регионе.

Мечеть Тилля-Шейх: возведенная в XIX веке, она известна своим величественным куполом и историей.

Медресе Муи-Мубарак: здесь хранится старейший экземпляр Корана, известный как Коран Халифа Усмана, датируемый VII веком.

Джума-мечеть: третья по величине мечеть в Узбекистане, построенная в XV–XIX веках.

Базар Чорсу: пестрый восточный рынок, где можно ощутить атмосферу традиционной торговли и приобрести разнообразные товары.

Медресе Кукельдаш: одно из крупнейших медресе в Центральной Азии, построенное в XVI веке. Экскурсия длится около 3 часов и является пешеходной, что позволяет в полной мере насладиться атмосферой старого города. Группа состоит из небольшого числа участников, что обеспечивает индивидуальный подход и комфортное общение. Не упустите возможность прикоснуться к живой истории Ташкента и узнать больше о его культурном наследии! Важная информация:.

Медресе Кукельдаш: одно из крупнейших медресе в Центральной Азии, построенное в XVI веке. Экскурсия длится около 3 часов и является пешеходной, что позволяет в полной мере насладиться атмосферой старого города. Группа состоит из небольшого числа участников, что обеспечивает индивидуальный подход и комфортное общение. Не упустите возможность прикоснуться к живой истории Ташкента и узнать больше о его культурном наследии! Важная информация:.

• Медресе Кукельдаш: одно из крупнейших медресе в Центральной Азии, построенное в XVI веке. Экскурсия длится около 3 часов и является пешеходной, что позволяет в полной мере насладиться атмосферой старого города. Группа состоит из небольшого числа участников, что обеспечивает индивидуальный подход и комфортное общение. Не упустите возможность прикоснуться к живой истории Ташкента и узнать больше о его культурном наследии! Важная информация: