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Большая экскурсия по Ташкенту. Самые интересные места, истории и факты.

Азиз Х.
Азиз Х. – Гид из Ташкента
Большая экскурсия по Ташкенту.

Самые интересные места, истории и факты.
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Большая экскурсия по Ташкенту. Самые интересные места, истории и факты.
Большая экскурсия по Ташкенту. Самые интересные места, истории и факты.

Что вы увидите

  • 09. 00 Начало экскурсии.
  • Памятник археологии (раскоп).
  • Посещение Мемориала памяти жертв репрессий.
  • Обзор ташкентской телебашни.
  • Посещение Центра плова.
  • Мечеть Минор.
  • Монумент Мужество.
  • Старый город. Архитектурный комплекс Хаст-Имам: мавзолей, медресе, мечети. В одном из медресе хранится настоящая реликвия – Коран халифа Усмана.
  • 13:00–14:00 Обед. Продолжение экскурсии.
  • Базар Чорсу (самый колоритный базар города).
  • Площадь Дружбы Народов.
  • Площадь Мустакиллик (Площадь Независимости).
  • Дворец Великого князя Романова.
  • Театр им. Алишера Навои (обзор).
  • Сквер Амира Темура.
  • Метро.
  • 17. 00 Окончание экскурсии.
Обзорная экскурсия ⛳ по Ташкенту. Расскажу о истории 📖 города, покажу исконный старый Ташкент, колониальную архитектуру и советский модерн. Увидим магистральный канал Бозсу и узнаем о водоснабжении города. Со стороны полюбуемся телебашней Ташкента и посетим Центр плова у её подножия. Проедем к величественной, беломраморной мечети Минор. Посетим базар и погуляем по одноэтажным кварталам старого города. Совершим прогулку 👣 по узким и извилистым улицам восточного квартала, который прорезает канал «Калькауз». Заглянем к кому-нибудь во двор и увидим, как живут люди.
Далее мы посетим историко-архитектурный комплекс Хаст-Имам. Это духовно-религиозный центр старого Ташкента. Там мы увидим мавзолей Каффаля Шашского, увидим мечети и медресе, а главным будет оригинал Корана халифа Усмана — вот настоящий фолиант.
После голубых куполов медресе и мечетей проедем к другим голубым куполам — базару Чорсу. Там под гигантским куполом торгуют восточными сладостями, халвой и сухофруктами. Посетим и «жорный» ряд с узбекской кухней.
Посетим и главную площадь страны — Мустакиллик. Оттуда пройдём в европейский центр Ташкента, где увидим Театр оперы и балета им. Алишера Навои, ташкентский «бродвей» и Сквер Амира Тимура.
Покажу Вам, также, дома других религий, увидим и кирху, и костёл, и православный храм.
Конечно же, во время передвижений по городу, наше внимание будут привлекать и многие другие объекты. Обязательно Вам о них расскажу.
Подскажу где можно вкусно поужинать и отвезу Вас туда (или, по Вашему желанию, обратно в отель). На этом наша экскурсия будет закончена.
Что входит
  • Транспорт и мои услуги как гида и водителя.
Что не входит
  • Входные билете в медресе ($2 за человека).
Начало и место завершения
🚩 Ваша гостиница
Большая экскурсия по Ташкенту. Самые интересные места, истории и факты.
Большая экскурсия по Ташкенту. Самые интересные места, истории и факты.
Большая экскурсия по Ташкенту. Самые интересные места, истории и факты.
Большая экскурсия по Ташкенту. Самые интересные места, истории и факты.
Большая экскурсия по Ташкенту. Самые интересные места, истории и факты.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Азиз Х.
Азиз Х.
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