Обзорная экскурсия ⛳ по Ташкенту. Расскажу о истории 📖 города, покажу исконный старый Ташкент, колониальную архитектуру и советский модерн. Увидим магистральный канал Бозсу и узнаем о водоснабжении города. Со стороны полюбуемся телебашней Ташкента и посетим Центр плова у её подножия. Проедем к величественной, беломраморной мечети Минор. Посетим базар и погуляем по одноэтажным кварталам старого города. Совершим прогулку 👣 по узким и извилистым улицам восточного квартала, который прорезает канал «Калькауз». Заглянем к кому-нибудь во двор и увидим, как живут люди.

Далее мы посетим историко-архитектурный комплекс Хаст-Имам. Это духовно-религиозный центр старого Ташкента. Там мы увидим мавзолей Каффаля Шашского, увидим мечети и медресе, а главным будет оригинал Корана халифа Усмана — вот настоящий фолиант.

После голубых куполов медресе и мечетей проедем к другим голубым куполам — базару Чорсу. Там под гигантским куполом торгуют восточными сладостями, халвой и сухофруктами. Посетим и «жорный» ряд с узбекской кухней.

Посетим и главную площадь страны — Мустакиллик. Оттуда пройдём в европейский центр Ташкента, где увидим Театр оперы и балета им. Алишера Навои, ташкентский «бродвей» и Сквер Амира Тимура.

Покажу Вам, также, дома других религий, увидим и кирху, и костёл, и православный храм.

Конечно же, во время передвижений по городу, наше внимание будут привлекать и многие другие объекты. Обязательно Вам о них расскажу.

Подскажу где можно вкусно поужинать и отвезу Вас туда (или, по Вашему желанию, обратно в отель). На этом наша экскурсия будет закончена.