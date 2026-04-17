В свежем воздухе разливаются ароматы мяса и зиры, в казане варится плов, а на мангале хачапури доходят до румяной корочки… Вы станете не просто гостями, а полноценными участниками процесса.
Вместе с поваром из Узбекистана и гидом из Грузии приготовите 5 блюд и насладитесь ими за ужином или обедом с бокалом вина.
Описание мастер-класса
По пути к месту, где будет проходить мастер-класс, вы
- побываете на курорте «Амирсой» и полюбуетесь горными хребтами
- прокатитесь по канатной дороге на курорте «Чимган» и насладитесь пейзажами
- сделаете фото на фоне лазури Чарвакского водохранилища
- увидите петроглифы — наскальные рисунки животных в Ходжикенте
Готовим и едим
Основная часть программы пройдёт в селе Нанай в горах Чимган. Гид научит вас готовить грузинские блюда: шашлык, хачапури и оджахури. А повар раскроет секреты узбекской кухни и покажет, как сделать правильный плов, самсу и шурпу. После будет совместная трапеза.
Организационные детали
- Ужин, алкогольные и безалкогольные напитки включены в стоимость
- Тайминг: в пути проведёте около 3 часов, на локациях по дороге — по 20 мин, гастрономический мастер-класс и ужин займут около 5 часов
- С вами будет повар и гид из нашей команды
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$114
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля в Ташкенте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 44 туристов
Салам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан с его древними городами глазами людей, которые живут здесь всю жизнь, и распахнёт двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в страну восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок. Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
17 апр 2026
Выбрали поездку-прогулку к небольшим водопадам, тк не любители горных лыж. Время пролетело быстро,нагулялись, налюбовались цветущими деревьями и насладились их ароматами. На мастер-класс уже не успели,но вкусно поужинали с видом на закат. Спасибо Георгию за познавательные беседы, красивые виды и хорошую организацию. Водителю за безопасное и аккуратное вождение.
А
Анна
31 мар 2026
Все супер. Накормили, напоили, рассказали, показали, необычная и интересная экскурсия.
