Представляем вашему вниманию эксклюзивную возможность насладиться красотой гор Тянь-Шаня, начиная путешествие прямо из Ташкента. Вашему взору предстанут живописные Чимганские горы и зеркальная гладь Чарвакского водохранилища.



Во время экскурсии вы испытаете восторг от катания на канатной дороге, которая поднимет вас на высоту 2290 метров.



На этой высоте открывается панорамный вид на Чаткальский хребет, уютный посёлок Бричмулла и живописный Бостанлыкский район.



Вас ждет не только восхождение на смотровую площадку, но и прогулка по горным тропам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дарит ощущение полной свободы. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем визите в Узбекистан