Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха с экскурсией из Ташкента в горы Тянь-Шаня
Представляем вашему вниманию эксклюзивную возможность насладиться красотой гор Тянь-Шаня, начиная путешествие прямо из Ташкента. Вашему взору предстанут живописные Чимганские горы и зеркальная гладь Чарвакского водохранилища.
Во время экскурсии вы испытаете восторг от катания на канатной дороге, которая поднимет вас на высоту 2290 метров.
На этой высоте открывается панорамный вид на Чаткальский хребет, уютный посёлок Бричмулла и живописный Бостанлыкский район.
Вас ждет не только восхождение на смотровую площадку, но и прогулка по горным тропам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дарит ощущение полной свободы. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем визите в Узбекистан
Во время экскурсии вы испытаете восторг от катания на канатной дороге, которая поднимет вас на высоту 2290 метров.
На этой высоте открывается панорамный вид на Чаткальский хребет, уютный посёлок Бричмулла и живописный Бостанлыкский район.
Вас ждет не только восхождение на смотровую площадку, но и прогулка по горным тропам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дарит ощущение полной свободы. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем визите в Узбекистан
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Горная система Тянь-Шань
- Чарваксоке водохранилище
- Горный курорт Амирсой
Описание
Мы исследуем уникальные места в окрестностях Ташкента, такие как Чимганские горы и Чарвакское водохранилище. Покатаемся на канатной дороге и поднимемся на высоту 2290 метров, где насладимся красотой, тишиной и кристально чистым воздухом. Посетим смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на Чаткальский хребет, посёлок Бричмулла и Бостанлыкский район, а после прогуляемся по горным тропам.
09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Услуги водителя
- Что не входит
- Питание
- Билеты на фуникулер
- Место начала и завершения?
- Ваш отель, вокзал, аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: 09:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Вопросы или пожелания напишите нам заранее
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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