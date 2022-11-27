Ташкент - старые улочки с историей и настоящий плов

Друзья, приглашаю всех на мою экскурсию по Ташкенту

Друзья, приглашаю всех на мою экскурсию по Ташкенту. Мы посетим старую и новую часть города, увидим архитектурные памятники XVI-XIX веков. Прогуляемся по старым улочкам, скверам, паркам и фонтанам. Я расскажу про жизнь великих людей, которые имеют отношение к Узбекистану. Восточный базар не оставим без внимания. А музей? Будет обязательно, лучший, где хранится коллекция князя Н. К. Романова. Да, именно Романова. Я жду именно Вас!
Ташкент - старые улочки с историей и настоящий плов
Ташкент - старые улочки с историей и настоящий плов
Ташкент - старые улочки с историей и настоящий плов
Ташкент - старые улочки с историей и настоящий плов
Ташкент - старые улочки с историей и настоящий плов
Ташкент - старые улочки с историей и настоящий плов
Ташкент - старые улочки с историей и настоящий плов
Ташкент - старые улочки с историей и настоящий плов
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Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Хаст Имам
  • Медресе Барак-хан
  • Базар Чорсу
  • Площадь Мустакиллик
  • Центр плова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Старые улочки с историей

Вас ожидает прогулка по старым улочкам, про которые писала когда-то Дина Рубина в своем романе «На солнечной стороне улицы». Традиции и обычаи, про которые я буду рассказывать до сих пор чтят и выполняют многие семьи, живущие в Узбекистане. На площади Хаст Имам мы с вами увидим Коран Османа. Это оригинал Корана, который когда-то из завоевательного похода привез сам Тамерлан. Великолепный центр ремесленников ждет вас на территории старинного медресе Барак-хан. Здесь и работа по дереву, и вышивка на шелке, и чеканка и многое другое. Базар Чорсу тоже будет частью нашей программы, где со времен XVI века проходит бойкая торговля сухофруктами, овощами, фруктами, а еще вы сможете примерить нашу национальную одежду. Перед вами откроется новая часть города — скверы, парки, мемориальные комплексы. И, конечно, не забудем как узбекский народ принимал во время блокадного Ленинграда детей. Поезда с детьми прибывали в Ташкент и узбеки разбирали детей к себе в семьи отпаивали и откармливали.

Центр плова

На площади Мустакиллик я расскажу о том, что Ташкент — город хлебный. На территории центра плова находится телебашня, которая является самым высоким сооружением Центральной Азии, там мы обязательно побываем. И, конечно же, обед. Как же не попробовать настоящий ташкентский плов!
Это самая малая часть, о чем я говорю на своей экскурсии по моему любимому и самому красивому городу мира Ташкету. Гарантирую хорошее настроение и великолепные фото и, конечно же, теплые воспоминания о Ташкенте.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты
  • Плов (15$ за человека)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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