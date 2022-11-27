Старые улочки с историей

Вас ожидает прогулка по старым улочкам, про которые писала когда-то Дина Рубина в своем романе «На солнечной стороне улицы». Традиции и обычаи, про которые я буду рассказывать до сих пор чтят и выполняют многие семьи, живущие в Узбекистане. На площади Хаст Имам мы с вами увидим Коран Османа. Это оригинал Корана, который когда-то из завоевательного похода привез сам Тамерлан. Великолепный центр ремесленников ждет вас на территории старинного медресе Барак-хан. Здесь и работа по дереву, и вышивка на шелке, и чеканка и многое другое. Базар Чорсу тоже будет частью нашей программы, где со времен XVI века проходит бойкая торговля сухофруктами, овощами, фруктами, а еще вы сможете примерить нашу национальную одежду. Перед вами откроется новая часть города — скверы, парки, мемориальные комплексы. И, конечно, не забудем как узбекский народ принимал во время блокадного Ленинграда детей. Поезда с детьми прибывали в Ташкент и узбеки разбирали детей к себе в семьи отпаивали и откармливали.

Центр плова

На площади Мустакиллик я расскажу о том, что Ташкент — город хлебный. На территории центра плова находится телебашня, которая является самым высоким сооружением Центральной Азии, там мы обязательно побываем. И, конечно же, обед. Как же не попробовать настоящий ташкентский плов!

Это самая малая часть, о чем я говорю на своей экскурсии по моему любимому и самому красивому городу мира Ташкету. Гарантирую хорошее настроение и великолепные фото и, конечно же, теплые воспоминания о Ташкенте.