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После разрушительного землетрясения в 1966 г. Ташкент отстраивали заново.



Задача была — изменить город до неузнаваемости, да так, чтобы все завидовали! Строители справились: одни бассейны между многоэтажек чего стоили! Подобных интересных фактов вы узнаете на экскурсии множество. А ещё посетите базар, телебашню, крупнейший Центр плова и уникальный институт Солнца.