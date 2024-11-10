После разрушительного землетрясения в 1966 г. Ташкент отстраивали заново.
Задача была — изменить город до неузнаваемости, да так, чтобы все завидовали! Строители справились: одни бассейны между многоэтажек чего стоили! Подобных интересных фактов вы узнаете на экскурсии множество. А ещё посетите базар, телебашню, крупнейший Центр плова и уникальный институт Солнца.
Задача была — изменить город до неузнаваемости, да так, чтобы все завидовали! Строители справились: одни бассейны между многоэтажек чего стоили! Подобных интересных фактов вы узнаете на экскурсии множество. А ещё посетите базар, телебашню, крупнейший Центр плова и уникальный институт Солнца.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
- Гостиница «Узбекистан» — брат-близнец гостиницы «Космос» в Москве. Вы узнаете, почему в 1974 году это была настоящая стройка века.
- Базар Чорсу — если сердце Рима бьётся в Колизее, то сердце Узбекистана — на базаре! Само здание — архитектурный памятник Ташкента, а внутри вы найдёте всё самое желанное: от узбекских сухофруктов до национальной одежды и сувениров.
- Если вас не интересует базар, вместо Чорсу мы можем посмотреть дворец Дружбы народов — главный концертный зал Узбекистана.
- Ташкентская телебашня — самое высокое строение с открытой смотровой площадкой в Центральной Азии. Вы полюбуетесь на Ташкент с невероятной высоты 375 м.
- Центра плова — крупнейший в Узбекистане! Здесь в огромных казанах варят главное блюдо страны. Вы сможете попробовать три вида плова, а ещё увидите, как пекутся традиционные лепёшки.
- Институт Солнца, построенный в СССР для изучения светила во всех аспектах. Таких гелиокомплексов в мире всего два — в Ташкенте и во Франции. Вы увидите огромную солнечную печь, в которой температура достигает 5000 градусов. И попробуете самостоятельно зажечь от солнца полено!
Организационные детали
- Длительность экскурсии — 5-6 часов. Перерыв на обед — 1 час.
- Подходит для детей от 8 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Обед в Центре плова — около $5 на человека.
- Входные билеты: на телебашню — около $4 с человека; в институт Солнца — $4 с человека.
в воскресенье в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея истории Тимуридов
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 531 туриста
Мы занимаемся углублённым и разносторонним изучением истории Узбекистана. Но главная наша задача — сделать экскурсии максимально приятными. Все люди разные: кому-то хочется фотографий, кто-то любит историю, кому-то интересна гастрономия. Мы всем будем рады и сделаем ваш отдых незабываемым. Ждём вас с нетерпением в Узбекистане!Задать вопрос
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 130$117 за человека
6 часов
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $129 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$118 за всё до 3 чел.