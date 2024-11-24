Приглашаем вас в незабываемое приключение — однодневную экскурсию в величественный город Самарканд на комфортабельном поезде! Вас ждут удивительные впечатления, богатая история и великолепная архитектура этого древнего города.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Что вас ждет Самарканд — перекресток культур, ключевой пункт Великого Шелкового пути, полон загадок и тайн, которые мы раскроем в нашем путешествии и также попробуем настоящий самаркандский плов. Утром садимся на поезд с Северного вокзала в Ташкенте: отбытие поезда в 07:30 (график поездов разный уточняйте вам удобное время) а прибытие в Самарканд в 09:45, где вас встретит гид и начнется наше путешествие. Вечером ближе к 17:00 обратно поездом в Ташкент. В программе:
- Гур Эмир — усыпальница Тамерлана, окутанная тайнами и легендами, где царит неведомая сила, мы ощутим дух великого правителя полководца Сахибкирана.
- На площади Регистан — сердце Самарканда мы отправимся в глубь веков я расскажу про загадочные орнаменты изображенные на порталах.
- Биби Ханым — одна из наиболее грандиозных мечетей всего мусульманского мира, самая большая мечеть в Средней Азии, огромный комплекс, внушающий благоговение и при этом таинственный страх грандиозной высотой стен и в то же время заставляющий трепетать от своего великолепия • Комплекс Шахи Зинда — это шедевры восточного зодчества и одна из самых главных святынь Самарканда.
- Сиабский базар добавит красок — мы попробуем восточные самаркандские сладости, поторгуемся, вам будет отведено время, где вы сможете сделать свои покупки.
• Могила Даниила — святыня трех мировых религий, ислам, христианство, иудаизм. мы загадаем свои самые сокровенные желания выпив родниковой воды и совершив паломнический визит. Важная информация:
Билеты на поезда быстро заканчиваются, поэтому иногда может меняться расписание поездов и сами поезда на не скоростные, о чем мы заранее вас оповестим до бронирования экскурсии.
Каждый день в 07:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гур Эмир
- Регистан
- Биби Ханым
- Шахи Зинда
- Сиабский базар
- Могила святого Даниила
Что включено
- Услуги гида
- Услуги водителя
- Билеты на поезда
- Плов на обед
Что не входит в цену
- Входные билеты на памятники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Железнодорожный вокзал Самарканда
Завершение: Железнодорожный вокзал Ташкента
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Если есть вопросы всегда уточняйте заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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