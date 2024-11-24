Что вас ждет Самарканд — перекресток культур, ключевой пункт Великого Шелкового пути, полон загадок и тайн, которые мы раскроем в нашем путешествии и также попробуем настоящий самаркандский плов. Утром садимся на поезд с Северного вокзала в Ташкенте: отбытие поезда в 07:30 (график поездов разный уточняйте вам удобное время) а прибытие в Самарканд в 09:45, где вас встретит гид и начнется наше путешествие. Вечером ближе к 17:00 обратно поездом в Ташкент. В программе:

Гур Эмир — усыпальница Тамерлана, окутанная тайнами и легендами, где царит неведомая сила, мы ощутим дух великого правителя полководца Сахибкирана.

На площади Регистан — сердце Самарканда мы отправимся в глубь веков я расскажу про загадочные орнаменты изображенные на порталах.

Биби Ханым — одна из наиболее грандиозных мечетей всего мусульманского мира, самая большая мечеть в Средней Азии, огромный комплекс, внушающий благоговение и при этом таинственный страх грандиозной высотой стен и в то же время заставляющий трепетать от своего великолепия • Комплекс Шахи Зинда — это шедевры восточного зодчества и одна из самых главных святынь Самарканда.

Сиабский базар добавит красок — мы попробуем восточные самаркандские сладости, поторгуемся, вам будет отведено время, где вы сможете сделать свои покупки.

• Могила Даниила — святыня трех мировых религий, ислам, христианство, иудаизм. мы загадаем свои самые сокровенные желания выпив родниковой воды и совершив паломнический визит. Важная информация:

Билеты на поезда быстро заканчиваются, поэтому иногда может меняться расписание поездов и сами поезда на не скоростные, о чем мы заранее вас оповестим до бронирования экскурсии.