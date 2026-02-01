Мои заказы

Экстремальные туры – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Экстремальные туры» в Ташкенте на русском языке, цены от $422, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Увидеть разный Узбекистан: от классических локаций до необычных мест с ночёвкой в юрте
На машине
7 дней
27 отзывов
Побывать в горах Чимган, погулять по пескам пустыни и полюбоваться мавзолеем Шахи-Зинда
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
28 фев в 08:00
8 мар в 08:00
$895 за человека
Природные жемчужины зимнего Узбекистана только для вас: Тянь-Шань, Чарвак, Чимган и «Амирсой»
На машине
5 дней
Побывать в Ташкенте и Самарканде, увидеть узбекскую Швейцарию и погулять в горах
Начало: Ташкент, 9:00, возможно любое время завершения тур...
25 фев в 09:00
26 фев в 09:00
$1050 за всё до 2 чел.
Альпийские пейзажи в Узбекистане: индивидуальный тур в парк «Заамин» и вершины Тянь-Шаня
На машине
2 дня
-
10%
Прогуляться по хвойным лесам, посетить Чарвакское водохранилище и увидеть Чимган
Начало: Ташкент, точное место - по договорённости, 8:50 ил...
27 фев в 07:00
28 фев в 07:00
$422$468 за всё до 4 чел.

Сколько стоит тур в Ташкенте в феврале 2026
Сейчас в Ташкенте в категории "Экстремальные туры" можно забронировать 3 тура от 422 до 1050 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
