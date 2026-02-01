Найдено 3 тура в категории « Экстремальные туры » в Ташкенте на русском языке, цены от $422, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Экстремальные туры», 27 ⭐ отзывов, цены от $422. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель