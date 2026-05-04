Встреча запланирована в 10:00 в Ташкенте, после чего поедем в горную деревушку Чимган, расположенную на высоте 1700 метров у подножия Большого Чимгана высотой 3309 метров. В горах Тянь-Шаня группа разместится в уютном комплексе с домиками, рассчитанными на размещение по 4 человека.

После начнётся первый треккинг, которому будет предшествовать подъём по канатной дороге на высоту 2300 метров. Именно отсюда стартует маршрут по горному гребню в сторону метеостанции. Метеостанция Кумбель находится на высоте 2310 метров и продолжает функционировать по сей день. В советский период она входила в систему, созданную для восстановления Аральского моря. При благоприятных условиях смотритель может поделиться историями о её работе и прошлом.

Тропа динамичная, без технически сложных участков, с небольшим набором высоты и панорамными видами на вершине. Вернёмся в комплекс, будет возможность поужинать, принять горячий душ и провести вечер под звёздным небом.

Дистанция маршрута составляет 7 километров, набор высоты — 380 метров.