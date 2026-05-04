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Комбинированный тур в Узбекистан: треккинги среди гор и городские достопримечательности

Погулять по Самарканду и Бухаре, подняться на вершину Малого Чимгана и увидеть школу в дереве
Мы думали-думали и, наконец, придумали! Уникальный маршрут по Узбекистану, который сочетает в себе активный отдых в формате треккинга и знакомство со знаковыми локациями Самарканда и Бухары.

В Чимгане пройдём по гребню
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к метеостанции Кумбель и поднимемся на Малый Чимган с обзором на Чарвакское водохранилище, Бричмуллу и массив Большого Чимгана.

Вас ждут пешие маршруты по долине реки Огалыксай и к карстовому плато Кырктау через перевалы и ущелья. Увидим Регистан, Гур-Эмир, Шахи-Зинда, Биби-Ханум, исторический центр Бухары и минарет Пои-Калян.

В программе также предусмотрено посещение Чор-Чинора и дворца Ситораи Мохи-Хоса, где восточная архитектура сочетается с европейскими мотивами.

5
6 отзывов
Комбинированный тур в Узбекистан: треккинги среди гор и городские достопримечательности
Комбинированный тур в Узбекистан: треккинги среди гор и городские достопримечательности
Комбинированный тур в Узбекистан: треккинги среди гор и городские достопримечательности

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемый список вещей:
трекинговые палки, солнцезащитные очки, крем от загара, гигиенические принадлежности, трекинговые ботинки, шлёпки для дома, кроссовки или кеды для прогулок по городу, ходовые штаны, флиска, 2–3 футболки, носки, нижнее бельё, головной убор.

Программа тура по дням

1 день

Канатная дорога и метеостанция Кумбель

Встреча запланирована в 10:00 в Ташкенте, после чего поедем в горную деревушку Чимган, расположенную на высоте 1700 метров у подножия Большого Чимгана высотой 3309 метров. В горах Тянь-Шаня группа разместится в уютном комплексе с домиками, рассчитанными на размещение по 4 человека.

После начнётся первый треккинг, которому будет предшествовать подъём по канатной дороге на высоту 2300 метров. Именно отсюда стартует маршрут по горному гребню в сторону метеостанции. Метеостанция Кумбель находится на высоте 2310 метров и продолжает функционировать по сей день. В советский период она входила в систему, созданную для восстановления Аральского моря. При благоприятных условиях смотритель может поделиться историями о её работе и прошлом.

Тропа динамичная, без технически сложных участков, с небольшим набором высоты и панорамными видами на вершине. Вернёмся в комплекс, будет возможность поужинать, принять горячий душ и провести вечер под звёздным небом.

Дистанция маршрута составляет 7 километров, набор высоты — 380 метров.

Канатная дорога и метеостанция КумбельКанатная дорога и метеостанция КумбельКанатная дорога и метеостанция Кумбель
2 день

Малый Чимган

Сегодня запланировано восхождение на локальную вершину Малого Чимгана. Маршрут начинается с высоты 1700 метров. Тропа ведёт к перевалу в сторону Гулькамских теснин и отличается живописными видами. С перевала открывается панорама Большого Чимгана.

После направимся вверх, к самой вершине. Финальный участок включает около 50 метров набора высоты и считается самым сложным и одновременно самым интересным на всём маршруте. С пика высотой 2098 метров открывается обзор на 360 градусов. С одной стороны виднеется Чарвакское водохранилище и посёлок Бричмулла, с другой — горная деревенька, в которой проходило размещение, а впереди возвышаются Большой Чимган и Гулькамские теснины.

После завершения восхождения — душ и обед, затем вернёмся в Ташкент. Время в пути составит около часа. Далее предусмотрен переезд в Самарканд на поезде, дорога займёт примерно 2 часа.

Длина маршрута — 6 километров, набор высоты — 550 метров.

Малый ЧимганМалый Чимган
3 день

Обзорная экскурсия по Самарканду

После насыщенных активных дней программа станет более спокойной и будет посвящена Самарканду. Запланирована большая обзорная пешая экскурсия по городу продолжительностью 6–7 часов. В течение дня предстоит познакомиться с ключевыми достопримечательностями столицы Шёлкового пути.

В маршрут включено посещение усыпальницы Тимуридов, где покоятся останки Тамерлана, датируемые концом 14 века. Комплекс выделяется лазурной майоликой фасадов и богатым внутренним убранством. На могильной плите сохранилась надпись с предостережением о нарушении покоя. Вам расскажут о вскрытии захоронения советскими учёными накануне 22 июня 1941 года, которое местные жители считают неслучайным совпадением.

Прогулка продолжится по центру города. В программе — величественный Регистан 15–17 веков, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Биби-Ханум.

Экскурсия завершится в ансамбле мавзолеев Караханидской и Тимуридской эпох — некрополе Шахи-Зинда. Дополнением к маршруту станет посещение восточного базара «Афросиаб». День будет наполнен архитектурой, историей и яркими городскими образами.

Обзорная экскурсия по СамаркандуОбзорная экскурсия по СамаркандуОбзорная экскурсия по СамаркандуОбзорная экскурсия по СамаркандуОбзорная экскурсия по Самарканду
4 день

Треккинг от Огалык

В этот день маршрут пройдёт по горному массиву Огалык и живописной долине реки Огалыксай. Трансфер к старту тропы займёт около 40 минут. Треккинг будет проходить через перевалы, сменяющие друг друга.

На склонах уже цветёт дикий миндаль, в воздухе чувствуется аромат чабреца, а зелёные долины используются для выпаса стад. По пути увидим цветущие степи, погонщиков на небольших осликах и хищных птиц — ястребов и коршунов, парящих в небе. В середине маршрута устроим пикник на берегу горной реки, после чего вернёмся в Самарканд.

Длина маршрута составляет 16 километров, совокупный набор высот — 500 метров.

Треккинг от ОгалыкТреккинг от ОгалыкТреккинг от ОгалыкТреккинг от ОгалыкТреккинг от ОгалыкТреккинг от Огалык
5 день

Чор-Чинор и дерево-школа

Утром — переезд в город Ургут, дорога займёт около 1,5 часа. Далее направимся в деревню Чор-Чинор, название которой переводится как «четыре чинары». Изначально здесь росли 4 дерева, однако со временем их стало более сотни, и многим из них уже более 1000 лет.

В деревне посетим школу, которая располагалась внутри старой чинары возрастом 1165 лет. После этого вас ждёт треккинг к карстовому плато Кырктау, его название переводится как «сорок гор». Маршрут пройдёт по ущелью с выступающими по обе стороны скальными массивами, местами покрытыми зеленью.

По пути возможны встречи с табунами лошадей и стадами курдючных барашков. Целью маршрута станет перевал высотой 1500 метров, откуда открывается вид на заснеженное плато и зелёную долину, из которой начинался подъём.

Длина маршрута — 8 километров, набор высоты — 500 метров.

Чор-Чинор и дерево-школаЧор-Чинор и дерево-школаЧор-Чинор и дерево-школа
6 день

Бухара - город с тысячелетней историей

История Бухары насчитывает более 2500 лет. В начале 16 века город стал столицей Бухарского ханства и на протяжении веков оставался торговым, интеллектуальным и культурным центром Великого Шёлкового пути. Здесь жили учёные, философы и историки, среди которых Авиценна — уроженец Бухары и основатель медицины как науки. В 18 веке город получил статус эмирата.

В этот день запланирована большая пешая прогулка по Бухаре с посещением основных достопримечательностей. В центре внимания окажется минарет Пои-Калян, построенный в 1127 году, — символ города и одно из немногих сооружений, уцелевших после нашествия Чингиз-хана. Рядом с ним проходили съёмки сцены фильма «Узник замка Иф», изображающей невольничий рынок. Прогуляемся по узким улочкам и торговым куполам старого города.

Вечером при желании можно посетить шоу народных танцев и модный показ, которые проходят в стенах средневекового медресе. Данное мероприятие не входит в стоимость программы.

Бухара - город с тысячелетней историейБухара - город с тысячелетней историейБухара - город с тысячелетней историейБухара - город с тысячелетней историейБухара - город с тысячелетней историейБухара - город с тысячелетней историейБухара - город с тысячелетней историейБухара - город с тысячелетней историейБухара - город с тысячелетней историей
7 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса

Сегодня посетим дворец Ситораи Мохи-Хоса — загородную резиденцию последнего бухарского эмира Алимхана. Архитектурный ансамбль сочетает восточный колорит с элементами европейской архитектуры. Эмир обучался в Петербурге, что отразилось в облике дворца: входная группа украшена львами, а некоторые детали напоминают архитектуру северной столицы.

По территории, как и 100 лет назад, свободно разгуливают павлины. За стенами разбит розовый сад, а у бассейна расположены постройки гарема. Согласно преданию, наложницы эмира купались в бассейне, и та, что ловила яблоко, брошенное эмиром, проводила с ним ночь.

После осмотра направимся в торговые купола Бухарского базара. Здесь представлены изделия из шёлка и хлопка, традиционная вышивка, специи и керамика. Прогулка по базару позволит увидеть множество необычных предметов и познакомиться с местными ремесленными традициями.

Наш тур подошёл к концу. До новых встреч!

Дворец Ситораи Мохи-ХосаДворец Ситораи Мохи-Хоса

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник72 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, питание во время ходовых дней
  • Трансфер по маршруту
  • Ж/д билеты на поезда Ташкент - Самарканд и Самарканд - Бухара
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Ташкента и обратно из Бухары
  • Остальное питание
  • Доплата за 2-местное размещение в Чимгане - 5000 ₽ за двоих
  • Доплата за 1-местное размещение в Самарканде и Бухаре - 2500 ₽ в сутки
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, точное место - по договорённости, 10:00
Завершение: Бухара, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 128 туристов
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Горжусь
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тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет! Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира. В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов. Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты. Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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А
Это путешествие оставило исключительно приятные впечатления! Особенно запомнились горные виды, такие живописные, с чистым воздухом и журчащей речкой… даже с черепахой увиделись! 🐢 Горные домики приятно удивили своей чистотой и
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уютом, расписание тура было продуманным, прогулки проходили в удобном ритме, всё складывалось очень гармонично.
Наша сопровождающая Кайла была просто замечательная, всегда заботилась о нас, вкусно кормила и не забывала взять на прогулку чай, кофе и лепёшки, чтобы никто не остался голодным.
Гиды в городах работали профессионально, информация подавалась чётко и интересно, без лишних деталей. А ещё хотелось отметить тёплую атмосферу в группе, потому что попались очень приятные и дружелюбные люди, с которыми было приятно общаться.
Рекомендую этот тур всем, кто ищет впечатления и живое общение с природой и людьми!

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О
Поездка в Узбекистан получилась классной, хоть и пришлось потерпеть настоящую жару под 40 градусов в начале мая. Но несмотря на это, все в программе было выполнено на отлично. Светлана сделала
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отличную подборку мест, все было продумано и со вкусом. Кайла постоянно заботилась о нас, а сама группа была очень дружелюбной и бодрой. Горные виды просто захватывали дух, а старинные города поражали своей архитектурой, всё вместе создало яркое впечатление, как полотно с множеством красок. После этого хочется только собираться в дорогу снова! Большое спасибо всем, кто участвовал в этом путешествии — это было настоящее чудо🙏🏻

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А
Этот тур просто отличное решение для тех кто любит гулять по горам и при этом хочет полюбоваться на удивительные виды Самарканда и Бухары! Мы выбрали именно этот вариант из-за четырех
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треккингов и ни разу не пожалели: сочетание прогулок и осмотра достопримечательностей получилось супер сбалансированным, так что поездка была очень насыщенной и запомнилась надолго. Кириллу отдельное спасибо — он настоящий профессионал, всегда поддерживал хорошее настроение в группе и умел поднять дух даже в самые усталые моменты!

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Е
Очень благодарна за классное путешествие по Узбекистану! Идея и вся подготовка просто на уровне, было и активно, и красиво, и познавательно, при этом комфортно и безопасно. Наш проводник Кирилл оказался
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человеком с очень добрым подходом, он сумел создать в нашей группе такую теплую и приятную атмосферу. Но при этом когда надо, был строгим и всегда вовремя. За неделю мы увидели столько всего, что казалось будто это длилось целый месяц! Огромное спасибо и очень надеюсь на новые поездки вместе с вами!

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Е
Впервые решили попробовать поездку именно в таком формате и остались очень довольны. Было действительно увлекательно. Наслаждались великолепием гор и природы Узбекистана, любовались удивительным Самаркандом и старинной очаровательной Бухарой вместе с очень опытными гидами. Хочу отдельно отметить Кирилла — его позитив и внимательность к каждому сделали путешествие еще приятнее.
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И
Узбекистан просто волшебный, оставил море эмоций и классных впечатлений) Спасибо тем, кто устроил эту поездку) Удалось здорово совместить активные горные маршруты с интересными поездками по Самарканду и Бухаре, получилось очень ярко) А наш гид Кирилл — прям настоящий капитан, всегда находил выход из любых ситуаций и отлично строил наш насыщенный отдых)
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Тур входит в следующие категории Ташкента

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