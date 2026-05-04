В Чимгане пройдём по гребню
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемый список вещей:
трекинговые палки, солнцезащитные очки, крем от загара, гигиенические принадлежности, трекинговые ботинки, шлёпки для дома, кроссовки или кеды для прогулок по городу, ходовые штаны, флиска, 2–3 футболки, носки, нижнее бельё, головной убор.
Программа тура по дням
Канатная дорога и метеостанция Кумбель
Встреча запланирована в 10:00 в Ташкенте, после чего поедем в горную деревушку Чимган, расположенную на высоте 1700 метров у подножия Большого Чимгана высотой 3309 метров. В горах Тянь-Шаня группа разместится в уютном комплексе с домиками, рассчитанными на размещение по 4 человека.
После начнётся первый треккинг, которому будет предшествовать подъём по канатной дороге на высоту 2300 метров. Именно отсюда стартует маршрут по горному гребню в сторону метеостанции. Метеостанция Кумбель находится на высоте 2310 метров и продолжает функционировать по сей день. В советский период она входила в систему, созданную для восстановления Аральского моря. При благоприятных условиях смотритель может поделиться историями о её работе и прошлом.
Тропа динамичная, без технически сложных участков, с небольшим набором высоты и панорамными видами на вершине. Вернёмся в комплекс, будет возможность поужинать, принять горячий душ и провести вечер под звёздным небом.
Дистанция маршрута составляет 7 километров, набор высоты — 380 метров.
Малый Чимган
Сегодня запланировано восхождение на локальную вершину Малого Чимгана. Маршрут начинается с высоты 1700 метров. Тропа ведёт к перевалу в сторону Гулькамских теснин и отличается живописными видами. С перевала открывается панорама Большого Чимгана.
После направимся вверх, к самой вершине. Финальный участок включает около 50 метров набора высоты и считается самым сложным и одновременно самым интересным на всём маршруте. С пика высотой 2098 метров открывается обзор на 360 градусов. С одной стороны виднеется Чарвакское водохранилище и посёлок Бричмулла, с другой — горная деревенька, в которой проходило размещение, а впереди возвышаются Большой Чимган и Гулькамские теснины.
После завершения восхождения — душ и обед, затем вернёмся в Ташкент. Время в пути составит около часа. Далее предусмотрен переезд в Самарканд на поезде, дорога займёт примерно 2 часа.
Длина маршрута — 6 километров, набор высоты — 550 метров.
Обзорная экскурсия по Самарканду
После насыщенных активных дней программа станет более спокойной и будет посвящена Самарканду. Запланирована большая обзорная пешая экскурсия по городу продолжительностью 6–7 часов. В течение дня предстоит познакомиться с ключевыми достопримечательностями столицы Шёлкового пути.
В маршрут включено посещение усыпальницы Тимуридов, где покоятся останки Тамерлана, датируемые концом 14 века. Комплекс выделяется лазурной майоликой фасадов и богатым внутренним убранством. На могильной плите сохранилась надпись с предостережением о нарушении покоя. Вам расскажут о вскрытии захоронения советскими учёными накануне 22 июня 1941 года, которое местные жители считают неслучайным совпадением.
Прогулка продолжится по центру города. В программе — величественный Регистан 15–17 веков, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Биби-Ханум.
Экскурсия завершится в ансамбле мавзолеев Караханидской и Тимуридской эпох — некрополе Шахи-Зинда. Дополнением к маршруту станет посещение восточного базара «Афросиаб». День будет наполнен архитектурой, историей и яркими городскими образами.
Треккинг от Огалык
В этот день маршрут пройдёт по горному массиву Огалык и живописной долине реки Огалыксай. Трансфер к старту тропы займёт около 40 минут. Треккинг будет проходить через перевалы, сменяющие друг друга.
На склонах уже цветёт дикий миндаль, в воздухе чувствуется аромат чабреца, а зелёные долины используются для выпаса стад. По пути увидим цветущие степи, погонщиков на небольших осликах и хищных птиц — ястребов и коршунов, парящих в небе. В середине маршрута устроим пикник на берегу горной реки, после чего вернёмся в Самарканд.
Длина маршрута составляет 16 километров, совокупный набор высот — 500 метров.
Чор-Чинор и дерево-школа
Утром — переезд в город Ургут, дорога займёт около 1,5 часа. Далее направимся в деревню Чор-Чинор, название которой переводится как «четыре чинары». Изначально здесь росли 4 дерева, однако со временем их стало более сотни, и многим из них уже более 1000 лет.
В деревне посетим школу, которая располагалась внутри старой чинары возрастом 1165 лет. После этого вас ждёт треккинг к карстовому плато Кырктау, его название переводится как «сорок гор». Маршрут пройдёт по ущелью с выступающими по обе стороны скальными массивами, местами покрытыми зеленью.
По пути возможны встречи с табунами лошадей и стадами курдючных барашков. Целью маршрута станет перевал высотой 1500 метров, откуда открывается вид на заснеженное плато и зелёную долину, из которой начинался подъём.
Длина маршрута — 8 километров, набор высоты — 500 метров.
Бухара - город с тысячелетней историей
История Бухары насчитывает более 2500 лет. В начале 16 века город стал столицей Бухарского ханства и на протяжении веков оставался торговым, интеллектуальным и культурным центром Великого Шёлкового пути. Здесь жили учёные, философы и историки, среди которых Авиценна — уроженец Бухары и основатель медицины как науки. В 18 веке город получил статус эмирата.
В этот день запланирована большая пешая прогулка по Бухаре с посещением основных достопримечательностей. В центре внимания окажется минарет Пои-Калян, построенный в 1127 году, — символ города и одно из немногих сооружений, уцелевших после нашествия Чингиз-хана. Рядом с ним проходили съёмки сцены фильма «Узник замка Иф», изображающей невольничий рынок. Прогуляемся по узким улочкам и торговым куполам старого города.
Вечером при желании можно посетить шоу народных танцев и модный показ, которые проходят в стенах средневекового медресе. Данное мероприятие не входит в стоимость программы.
Дворец Ситораи Мохи-Хоса
Сегодня посетим дворец Ситораи Мохи-Хоса — загородную резиденцию последнего бухарского эмира Алимхана. Архитектурный ансамбль сочетает восточный колорит с элементами европейской архитектуры. Эмир обучался в Петербурге, что отразилось в облике дворца: входная группа украшена львами, а некоторые детали напоминают архитектуру северной столицы.
По территории, как и 100 лет назад, свободно разгуливают павлины. За стенами разбит розовый сад, а у бассейна расположены постройки гарема. Согласно преданию, наложницы эмира купались в бассейне, и та, что ловила яблоко, брошенное эмиром, проводила с ним ночь.
После осмотра направимся в торговые купола Бухарского базара. Здесь представлены изделия из шёлка и хлопка, традиционная вышивка, специи и керамика. Прогулка по базару позволит увидеть множество необычных предметов и познакомиться с местными ремесленными традициями.
Наш тур подошёл к концу. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|72 400 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки, питание во время ходовых дней
- Трансфер по маршруту
- Ж/д билеты на поезда Ташкент - Самарканд и Самарканд - Бухара
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Ташкента и обратно из Бухары
- Остальное питание
- Доплата за 2-местное размещение в Чимгане - 5000 ₽ за двоих
- Доплата за 1-местное размещение в Самарканде и Бухаре - 2500 ₽ в сутки
- Медицинская страховка