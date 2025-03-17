В Узбекистан своей компанией: 5 городов, must-see-места, погружение в историю и культуру
Осмотреть древние мечети и мавзолеи, узнать секреты ковроткачества и побывать на родине Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, время по договорённости
17 мар в 10:00
24 мар в 10:00
$1200 за человека
В Узбекистан с востоковедом: знаковые локации, мастер-классы и ночь в юртовом лагере
Увидеть Аральское море, приготовить шашлык и плов и пообщаться с местными художниками
Начало: Аэропорт Ташкента, после 14:20
18 сен в 14:00
$4675 за человека
Самарканд, Бухара, горы Чимган и Гиждуван: экскурсии, ремёсла и мастер-классы (индивидуальный тур)
Исследовать древние мечети, посетить мавзолей Гур-Эмир и создать керамическое изделие
Начало: Аэропорт Ташкента, утро (точное время по договорён...
17 мар в 10:00
24 мар в 10:00
135 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Ситораи Мохи-Хоса»
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