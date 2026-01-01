Мои заказы

Туры по воде в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Ташкенте на русском языке, цены от $1300. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
На машине
4 дня
1 отзыв
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
Завтра в 08:00
23 янв в 08:00
$1300 за всё до 3 чел.
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
На машине
7 дней
1 отзыв
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
Завтра в 08:00
23 янв в 08:00
$2300 за всё до 3 чел.
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
На машине
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
Завтра в 08:00
23 янв в 08:00
$1650 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента;
  2. Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина;
  3. Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента.
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Мавзолей Гур-Эмир;
  2. Мечеть Биби-Ханым;
  3. Базар Чорсу;
  4. Крепость Арк;
  5. Ляби-Хауз;
  6. Комплекс Хазрати Имам;
  7. Площадь Регистан;
  8. Медресе Кукельдаш;
  9. Медресе Улугбека;
  10. Площадь Независимости.
Сколько стоит тур в Ташкенте в январе 2026
Сейчас в Ташкенте в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 1300 до 2300. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные туры в Ташкенте на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026