Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
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Описание
Организационные детали
Тур проводится индивидуально в удобные для вас даты. Возможно провести путешествие с большим количеством человек. В 1 машину помещается 3 человека.
Проживание. В гостиницах в 2-3-местных номерах в Бухаре и Самарканде, в юрточном лагере «Сафари» в 5 км от западного берега озера Айдаркуль. Это один из самых больших и комфортабельных юрточных лагерей в Узбекистане.
Питание. Не включено в стоимость тура. Гид посоветует места.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Из Ташкента в Бухару
Из Ташкента выезжаем в 05:00. В пути до Бухары проведём до 8 часов с остановками. Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
Сегодня познакомимся с одним из древнейших городов Центральной Азии, где сохранились уникальные памятники зодчества всех исторических эпох с 9 века. Вы увидите архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, цитадель Арк, мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари, смотровую башню, «парное» медресе, торговые купола и центральную площадь города Ляби-хауз. Прочувствуете колорит Бухары, налюбуетесь её домами песчаного цвета и голубо-бирюзовыми куполами, рассмотрите узоры на стенах и подберёте сувениры.
Остановимся в гостинице на 1 ночь.
Озеро Айдаркуль и достопримечательности по дороге
После завтрака выезжаем к озеру Айдаркуль — искусственному водохранилищу в пустыне Кызылкум. В 5 км от него остановимся в юрточном лагере.
Но сначала узнаем об особенностях керамической посуды Узбекистана, увидим памятник культурного наследия и религиозный комплекс «Чашма» в городе Нурата. После обеда прогуляемся у озера Айдаркуль, куда не часто доезжают туристы. Вечером заселимся в юрты на 1 ночь и послушаем национальные песни под гитару у костра.
День в пустыне у озера и переезд в Самарканд
Сегодня отправимся исследовать дальше озеро Айдаркуль — длина его достигает 160 км, а ширина составляет 34,8 км. Водоём никогда не замерзает. Здесь обитают дикие животные, редкие птицы, можно ловить рыбу, купаться и кататься на лодке. Вы выберете занятие по душе — у озера мы проведём почти весь день.
Ближе к вечеру отправимся в Самарканд (около 4-5 часов в пути). Переночуем в гостинице.
Воспетый поэтами Самарканд
После завтрака начнём 6-часовую экскурсию по городу. Вы увидите уникальный уголок Узбекистана, который был воспет поэтами как «сад души» и «жемчужина Востока». Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила. Далее вы сможете выбрать локацию на ваш вкус — производство шёлковой бумаги, ковров или вина.
Ночь в гостинице в Самарканде.
Долина демонов, перевал, Шахрисабз и возвращение в Ташкент
Сегодня посетим «зелёный город» — именно так переводится с персидского название Шахрисабз. Здания практически утопают в зелени садов и виноградников. Уже не терпится увидеть? Отправляемся в путь — через Долину демонов и живописный перевал Китаб, где устроимся на пикник.
Совсем скоро нас встретит древний и колоритный Шахрисабз. Когда-то город был резиденцией Тамерлана, дворцом правителя мы и полюбуемся для начала. Затем прогуляемся до двух мемориальных комплексов.
В Ташкенте будем поздно вечером.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание
- Услуги гида
- Тур проводится индивидуально в удобные для вас даты. Возможно провести путешествие с большим количеством человек. В 1 машину помещается 3 человека
Что не входит в цену
- Проезд до Ташкента и обратно
- Питание
- Входные билеты