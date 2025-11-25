Во втором — любимое место отдыха горожан Ляби-Хауз, торговые купола, 47-метровый минарет Пои-Калян, цитадель Арк, мавзолей Саманидов.
Будем любоваться искусной архитектурой и много говорить об истории: расшифруем символы ислама и зороастризма в узорах, обсудим царственных особ и восточные династии, вспомним о Ходже Насреддине и Великом шёлковом пути. Будет много интересного, приезжайте!
Транспорт. Включены билеты на поезда Ташкент-Самарканд и Бухара-Ташкент. По городам будем передвигаться на Chevrolet Epica или Chevrolet Tracker, трансферы оплачиваются дополнительно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Блеск Востока - Самарканд
Утром вы самостоятельно на поезде доберётесь из Ташкента в Самарканд. Мы встретим вас на вокзале и покажем город. Вы узнаете, как он возник и развивался, кто им правил в разные века, погрузитесь в эпоху Тамерлана и советские времена, познакомитесь с культурой и бытом местных.
Мы пройдём по площади Регистан, где раньше устраивали ярмарки и ремесленные базары, и рассмотрим медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Изучим мавзолей Гур-Эмир: полюбуемся изысканными узорами, мозаикой, куполами, отыщем в орнаментах исламистские и традиционные узбекские мотивы, увидим, как каждая деталь отражает дух прошлого.
Поговорим о тайнах и легендах строительства мечети Биби-Ханум, исследуем место захоронения царственных особ и знати — некрополь Шахи-Зинда. Вдохнём ароматы специй и выпечки на Сиабском базаре и заглянем на исторический рынок, стоявший на Великом шёлковом пути.
2 день
Мудрость веков - Бухара
Переместимся в Бухару и осмотрим главные достопримечательности тут. Пройдём по площади Ляби-Хауз со старинными медресе и искусственным прудом, у которого любят отдыхать местные. Вы узнаете, как комплекс связан с купечеством, иудаизмом и Ходжей Насреддином.
Увидим древние торговые купола Токи-Саррафон, Токи-Телпак-Фурушон и Токи-Заргарон и поговорим о городе как о важной точке Великого шёлкового пути. Дойдём к духовному центру — ансамблю Пои-Калян — и обсудим значение 47-метрового минарета и учебный процесс единственного в СССР медресе.
Далее вы услышите, какие события происходили и какие важные люди бывали в главной резиденции бухарских ханов — цитадели Арк. Напоследок расшифруем символы ислама и зороастризма, которыми украшен мавзолей Саманидов — представителей одной из древнейших восточных династий. Затем мы доставим вас к вокзалу, а вы самостоятельно на поезде вернётесь в Ташкент.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Билеты на поезда из Ташкента и обратно
Переезды по программе
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
Трансферы по маршруту - $10
Проживание
Питание
Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Самарканда, по времени прибытия поезда
Завершение: Вокзал Бухары, по времени отправления поезда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амирхан — Организатор в Ташкенте
Провёл экскурсии для 1187 туристов
Ассалам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан глазами людей, которые живут здесь всю жизнь, и распахнёт для вас двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в города восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок! Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!