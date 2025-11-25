Утром вы самостоятельно на поезде доберётесь из Ташкента в Самарканд. Мы встретим вас на вокзале и покажем город. Вы узнаете, как он возник и развивался, кто им правил в разные века, погрузитесь в эпоху Тамерлана и советские времена, познакомитесь с культурой и бытом местных.

Мы пройдём по площади Регистан, где раньше устраивали ярмарки и ремесленные базары, и рассмотрим медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Изучим мавзолей Гур-Эмир: полюбуемся изысканными узорами, мозаикой, куполами, отыщем в орнаментах исламистские и традиционные узбекские мотивы, увидим, как каждая деталь отражает дух прошлого.

Поговорим о тайнах и легендах строительства мечети Биби-Ханум, исследуем место захоронения царственных особ и знати — некрополь Шахи-Зинда. Вдохнём ароматы специй и выпечки на Сиабском базаре и заглянем на исторический рынок, стоявший на Великом шёлковом пути.