Шедевры древности и узбекской кухни: индивидуально по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Рассмотреть культовые сооружения, погулять по восточным базарам, попробовать плов, самсу и манты
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
28 мар в 10:00
4 апр в 10:00
$780 за человека
Выходные в вашем темпе: Старый Ташкент, склоны Тянь-Шаня, символы Самарканда
Полюбоваться архитектурой 2 городов, пообедать в центре плова и провести день в горах
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
31 мар в 10:00
3 апр в 10:00
$995 за всё до 6 чел.
Экспресс-путешествие из Ташкента в Самарканд с поездкой в Конигил
Погрузиться в процесс изготовления самаркандской бумаги и осмотреть знаковые святыни
Начало: Ташкент, ваш отель. Трансфер на вокзал в 7:15
26 мар в 07:15
27 мар в 07:15
40 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Главное в Самарканде»
Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Ташкенте в марте 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Главное в Самарканде" можно забронировать 3 тура от 780 до 40 000.
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Главное в Самарканде», цены от $780. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май