Прибытие в столицу Узбекистана — Ташкент. В зоне прилёта вас встретит представитель с табличкой, на которой указана ваша фамилия. Обратите внимание: ранний заезд в отель не включён.

В 10:00 начнётся экскурсия по Ташкенту. Первым делом мы отправимся в Старый город. Посетим комплекс Хаст-Имам, осмотрим внутренние дворы, медресе Барак-хана. Следующая остановка — базар Чорсу. Здесь можно увидеть, как пекутся лепёшки в тандыре, попробовать сухофрукты, специи и понаблюдать за настоящими узбекскими торгами.

Отправимся в керамическую мастерскую семьи Рахимовых. Вы увидите процесс создания посуды, познакомитесь с философией традиционных узоров и сможете приобрести авторские изделия. Продолжим в Музее прикладного искусства. Национальные костюмы, вышивка, керамика, ковры и обереги — экспозиция раскрывает разнообразие узбекских традиций и символику орнаментов разных регионов страны.

Во второй половине дня прогуляемся по современному Ташкенту. Побываем на Сквере Амира Темура, увидим Площадь Независимости — символ обновлённого Узбекистана, а также Монумент Мужества. Завершит день внешний осмотр здания Театра Алишера Навои.

Вечером — обед в одном из проверенных ресторанов, где подают блюда домашней узбекской кухни: плов, шурпу, лагман, самсу и ароматный зелёный чай (за доплату).