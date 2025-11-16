Вас ждут старинные кварталы, шумные базары, мечети 14 века и искусство ремесленников, хранящих традиции шёлкового
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
— Головной убор
— Солнцезащитные очки
— Шарф или лёгкую накидку (для женщин — при посещении мечетей)
— Крем от загара и увлажняющий крем
— Средства от укусов и ожогов.
Питание. В стоимость включён завтрак. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Минивэн или легковой автомобиль в зависимости от размера группы.
Возраст участников. 6-75.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Передвижения преимущественно на автомобиле, в программе предусмотрены пешие экскурсии без значительных нагрузок.
Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Ташкент: Старый город, комплекс Хаст-Имам, базар Чорсу, керамическая мастерская
Прибытие в столицу Узбекистана — Ташкент. В зоне прилёта вас встретит представитель с табличкой, на которой указана ваша фамилия. Обратите внимание: ранний заезд в отель не включён.
В 10:00 начнётся экскурсия по Ташкенту. Первым делом мы отправимся в Старый город. Посетим комплекс Хаст-Имам, осмотрим внутренние дворы, медресе Барак-хана. Следующая остановка — базар Чорсу. Здесь можно увидеть, как пекутся лепёшки в тандыре, попробовать сухофрукты, специи и понаблюдать за настоящими узбекскими торгами.
Отправимся в керамическую мастерскую семьи Рахимовых. Вы увидите процесс создания посуды, познакомитесь с философией традиционных узоров и сможете приобрести авторские изделия. Продолжим в Музее прикладного искусства. Национальные костюмы, вышивка, керамика, ковры и обереги — экспозиция раскрывает разнообразие узбекских традиций и символику орнаментов разных регионов страны.
Во второй половине дня прогуляемся по современному Ташкенту. Побываем на Сквере Амира Темура, увидим Площадь Независимости — символ обновлённого Узбекистана, а также Монумент Мужества. Завершит день внешний осмотр здания Театра Алишера Навои.
Вечером — обед в одном из проверенных ресторанов, где подают блюда домашней узбекской кухни: плов, шурпу, лагман, самсу и ароматный зелёный чай (за доплату).
Бурчмулла, Чарвак, Чимган
В 8:30 мы покинем Ташкент и направимся в сторону Угам-Чаткальского национального парка. Уже через 1,5 часа пути пейзаж кардинально изменится: холмистые просторы сменят городскую панораму, появятся хвойные леса, скальные обрывы и бирюзовая гладь горного водоёма.
Первая остановка — посёлок Бурчмулла. Тихие улицы, глиняные домики и прозрачная речная вода создают атмосферу, словно застывшую во времени. Именно здесь, по легенде, родилась мелодия песни «Изгиб гитары жёлтой».
Увидим Чарвакское водохранилище. Затем поднимемся в Чимганские горы. В зависимости от сезона возможны лёгкий треккинг по зелёным склонам, неспешная прогулка среди лугов или отдых с видом на горные долины.
Следом — остановка в горнолыжном курорте «Амирсой». Даже летом это место впечатляет: пешеходные маршруты с захватывающими видами, канатная дорога (по желанию) и кафе с террасой, откуда открывается вид на долину.
Обед запланирован в одном из горных кафе (за доплату). Традиционный узбекский плов, самса, свежие овощи и чай из трав — всё это подано с гостеприимством, характерным для этого региона. Около 15:30 поедем в Ташкент. По дороге, если позволит время и желание группы, возможна остановка в сельской чайхане или у местных ремесленников.
Прибытие в Ташкент запланировано на 18:00. Трансфер в отель или к месту проживания.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$180
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Ташкента и обратно
- Остальное питание
- Билеты на канатную дорогу
- Ранний заезд:
- При 2-местном размещении - $100 за номер
- При 1-местном размещении - $80
- Доплата за 1-местное размещение - $80
- Медицинская страховка