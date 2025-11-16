Мои заказы

Из столицы в объятия природы: мини-путешествие по красотам Узбекистана

Погулять по Ташкенту, заглянуть в Бурчмуллу, полюбоваться Чимганскими горами
Вы отправитесь в путешествие по контрастному Узбекистану, где древние улицы Ташкента откроют перед вами свои тайны.

Вас ждут старинные кварталы, шумные базары, мечети 14 века и искусство ремесленников, хранящих традиции шёлкового
читать дальше

пути.

Прогуляетесь по современному центру столицы и увидите, как история соседствует с новыми символами страны.

Смените городскую суету на тишину гор: побываете в Бурчмулле — посёлке, где время будто остановилось, и полюбуетесь бирюзовыми водами Чарвакского водохранилища.

Подниметесь в Чимганские горы, вдохнёте горный воздух и, если пожелаете, прокатитесь на канатной дороге в «Амирсое».

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
— Головной убор
— Солнцезащитные очки
— Шарф или лёгкую накидку (для женщин — при посещении мечетей)
— Крем от загара и увлажняющий крем
— Средства от укусов и ожогов.

Питание. В стоимость включён завтрак. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Минивэн или легковой автомобиль в зависимости от размера группы.

Возраст участников. 6-75.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Передвижения преимущественно на автомобиле, в программе предусмотрены пешие экскурсии без значительных нагрузок.

Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Ташкент: Старый город, комплекс Хаст-Имам, базар Чорсу, керамическая мастерская

Прибытие в столицу Узбекистана — Ташкент. В зоне прилёта вас встретит представитель с табличкой, на которой указана ваша фамилия. Обратите внимание: ранний заезд в отель не включён.

В 10:00 начнётся экскурсия по Ташкенту. Первым делом мы отправимся в Старый город. Посетим комплекс Хаст-Имам, осмотрим внутренние дворы, медресе Барак-хана. Следующая остановка — базар Чорсу. Здесь можно увидеть, как пекутся лепёшки в тандыре, попробовать сухофрукты, специи и понаблюдать за настоящими узбекскими торгами.

Отправимся в керамическую мастерскую семьи Рахимовых. Вы увидите процесс создания посуды, познакомитесь с философией традиционных узоров и сможете приобрести авторские изделия. Продолжим в Музее прикладного искусства. Национальные костюмы, вышивка, керамика, ковры и обереги — экспозиция раскрывает разнообразие узбекских традиций и символику орнаментов разных регионов страны.

Во второй половине дня прогуляемся по современному Ташкенту. Побываем на Сквере Амира Темура, увидим Площадь Независимости — символ обновлённого Узбекистана, а также Монумент Мужества. Завершит день внешний осмотр здания Театра Алишера Навои.

Вечером — обед в одном из проверенных ресторанов, где подают блюда домашней узбекской кухни: плов, шурпу, лагман, самсу и ароматный зелёный чай (за доплату).

2 день

Бурчмулла, Чарвак, Чимган

В 8:30 мы покинем Ташкент и направимся в сторону Угам-Чаткальского национального парка. Уже через 1,5 часа пути пейзаж кардинально изменится: холмистые просторы сменят городскую панораму, появятся хвойные леса, скальные обрывы и бирюзовая гладь горного водоёма.

Первая остановка — посёлок Бурчмулла. Тихие улицы, глиняные домики и прозрачная речная вода создают атмосферу, словно застывшую во времени. Именно здесь, по легенде, родилась мелодия песни «Изгиб гитары жёлтой».

Увидим Чарвакское водохранилище. Затем поднимемся в Чимганские горы. В зависимости от сезона возможны лёгкий треккинг по зелёным склонам, неспешная прогулка среди лугов или отдых с видом на горные долины.

Следом — остановка в горнолыжном курорте «Амирсой». Даже летом это место впечатляет: пешеходные маршруты с захватывающими видами, канатная дорога (по желанию) и кафе с террасой, откуда открывается вид на долину.

Обед запланирован в одном из горных кафе (за доплату). Традиционный узбекский плов, самса, свежие овощи и чай из трав — всё это подано с гостеприимством, характерным для этого региона. Около 15:30 поедем в Ташкент. По дороге, если позволит время и желание группы, возможна остановка в сельской чайхане или у местных ремесленников.

Прибытие в Ташкент запланировано на 18:00. Трансфер в отель или к месту проживания.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$180
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Ташкента и обратно
  • Остальное питание
  • Билеты на канатную дорогу
  • Ранний заезд:
  • При 2-местном размещении - $100 за номер
  • При 1-местном размещении - $80
  • Доплата за 1-местное размещение - $80
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, до 10:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Динара
Динара — Организатор в Ташкенте
Провела экскурсии для 58 туристов
Добрый день! Мы команда профессиональных гидов из Узбекистана. Мы любим встречать гостей и показывать им прекрасную культуру нашей страны! Узбекистан – гостеприимный и тёплый край, где практически круглый год светит яркое
читать дальше

солнце. В нашей стране вы поистине почувствуете себя как дома, и этому есть несколько причин: отсутствие языкового барьера, безграничная любовь узбекистанцев к россиянам, наивкуснейшая национальная кухня и увлекательная старина повсюду. Добро пожаловать в гости!

