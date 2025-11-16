Мои заказы

Выходные в Узбекистане: прогулки по Ташкенту и отдых в горах Амирсоя

Увидеть всё главное в центре столицы и провести день на склонах Западного Тянь-Шаня
Приглашаем вас отдохнуть в сердце Узбекистана и окрестностях.

В Ташкенте вы увидите, как гармонично переплелись история и современность, а древние здания с мозаикой и куполами соседствуют с советскими постройками и современными
читать дальше

небоскрёбами.

Полюбуетесь ансамблем Хазрати Имам, в котором хранится старейшая в мире рукопись Корана, вдохнёте ароматы специй и свежей выпечки на базаре «Чорсу», осмотрите памятник великому завоевателю Тамерлану и другие достопримечательности. А затем отправитесь на всесезонный курорт Амирсой на склонах Западного Тянь-Шаня.

Будете вдыхать свежий горный воздух в окружении исполинских вершин, сможете проехать по канатной дороге, расслабиться в спа или хаммаме и в зависимости от сезона покататься на квадроцикле, лыжах, сноуборде, снегоходе.

Выходные в Узбекистане: прогулки по Ташкенту и отдых в горах Амирсоя
Выходные в Узбекистане: прогулки по Ташкенту и отдых в горах Амирсоя
Выходные в Узбекистане: прогулки по Ташкенту и отдых в горах Амирсоя
Ближайшие даты:
13
ноя17
ноя20
ноя24
ноя27
ноя1
дек4
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+.

Питание. Включён завтрак в отеле, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн или автобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Гражданам России не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Ташкент

Сегодня познакомим вас со столицей. В историческом центре посетим комплекс Хазрати Имам, Джума-мечеть, медресе Абдулкасим Шейха, рынок «Чорсу». В современной части осмотрим площади Амира Темура и Независимости, «Ташкент-Сити», зайдём в музеи Амира Темура и прикладного искусства.

ТашкентТашкентТашкент
2 день

Амирсой

На весь день поедем в горы Западного Тянь-Шаня — на курорт Амирсой. Круглый год тут работает канатная дорога, в зимний сезон — ещё 6 подъёмников и трассы. Можно посетить спа и хаммам, покататься на квадроцикле, пройти верёвочный городок. При наличии снега доступны катание на лыжах, сноуборде, снегоходе, ватрушке, прогулка на снегоступах.

Вечером вернёмся в Ташкент и попрощаемся.

АмирсойАмирсойАмирсойАмирсой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$399
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - $25 за один
  • Входные билеты, активности
  • Доплата за 1-местное размещение - $50
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, точное место и время - по договорённости
Завершение: Ташкент, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саидахмат
Саидахмат — Организатор в Ташкенте
Я и мои сотрудники родились и живем в Ташкенте. У нас в команде есть специалисты в области узбекской архитектуры и истории, а также мы страстные любители местной кухни, что позволяет
читать дальше

нам делиться с путешественниками не только фактами, но и увлекательными рассказами. Я верю, что каждый путешественник уникален, и стараемся, чтобы наши туры соответствовали вашим интересам и ожиданиям. Мы не только показываем достопримечательности, но и создаем уникальный культурный опыт. Мы следуем традиции теплого узбекского гостеприимства и стремимся сделать ваше пребывание максимально комфортным и приятным. Постоянно стремимся к повышению своей квалификации, чтобы предоставить вам только самые актуальные знания и незабываемые впечатления.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Ташкента

Похожие туры из Ташкента

Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
На машине
7 дней
27 отзывов
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 10:00-11:00. Можно прилете...
16 ноя в 08:00
29 дек в 08:00
$995 за человека
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
На машине
7 дней
2 отзыва
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
Совершить поход к водопадам, пройтись по главной площади Самарканда и заглянуть на фабрику ковров
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
10 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$800 за человека
Главное в Узбекистане: культовая архитектура, духовные центры, традиционные ремёсла
На машине
8 дней
4 отзыва
Главное в Узбекистане: культовая архитектура, духовные центры, традиционные ремёсла
Посетить 4 города, налюбоваться узорчатыми фасадами и проникнуться историей
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
78 700 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента