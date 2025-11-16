Выходные в Узбекистане: прогулки по Ташкенту и отдых в горах Амирсоя
Увидеть всё главное в центре столицы и провести день на склонах Западного Тянь-Шаня
Приглашаем вас отдохнуть в сердце Узбекистана и окрестностях.
В Ташкенте вы увидите, как гармонично переплелись история и современность, а древние здания с мозаикой и куполами соседствуют с советскими постройками и современными читать дальше
небоскрёбами.
Полюбуетесь ансамблем Хазрати Имам, в котором хранится старейшая в мире рукопись Корана, вдохнёте ароматы специй и свежей выпечки на базаре «Чорсу», осмотрите памятник великому завоевателю Тамерлану и другие достопримечательности. А затем отправитесь на всесезонный курорт Амирсой на склонах Западного Тянь-Шаня.
Будете вдыхать свежий горный воздух в окружении исполинских вершин, сможете проехать по канатной дороге, расслабиться в спа или хаммаме и в зависимости от сезона покататься на квадроцикле, лыжах, сноуборде, снегоходе.
Питание. Включён завтрак в отеле, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн или автобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Гражданам России не требуется.
Программа тура по дням
1 день
Ташкент
Сегодня познакомим вас со столицей. В историческом центре посетим комплекс Хазрати Имам, Джума-мечеть, медресе Абдулкасим Шейха, рынок «Чорсу». В современной части осмотрим площади Амира Темура и Независимости, «Ташкент-Сити», зайдём в музеи Амира Темура и прикладного искусства.
2 день
Амирсой
На весь день поедем в горы Западного Тянь-Шаня — на курорт Амирсой. Круглый год тут работает канатная дорога, в зимний сезон — ещё 6 подъёмников и трассы. Можно посетить спа и хаммам, покататься на квадроцикле, пройти верёвочный городок. При наличии снега доступны катание на лыжах, сноуборде, снегоходе, ватрушке, прогулка на снегоступах.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак
Трансферы по программе
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
Обеды и ужины - $25 за один
Входные билеты, активности
Доплата за 1-местное размещение - $50
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, точное место и время - по договорённости
Завершение: Ташкент, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саидахмат — Организатор в Ташкенте
Я и мои сотрудники родились и живем в Ташкенте. У нас в команде есть специалисты в области узбекской архитектуры и истории, а также мы страстные любители местной кухни, что позволяет читать дальше
нам делиться с путешественниками не только фактами, но и увлекательными рассказами.
Я верю, что каждый путешественник уникален, и стараемся, чтобы наши туры соответствовали вашим интересам и ожиданиям. Мы не только показываем достопримечательности, но и создаем уникальный культурный опыт.
Мы следуем традиции теплого узбекского гостеприимства и стремимся сделать ваше пребывание максимально комфортным и приятным. Постоянно стремимся к повышению своей квалификации, чтобы предоставить вам только самые актуальные знания и незабываемые впечатления.