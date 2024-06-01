Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Авторский тур в Ташкенте

Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником

Собрали всё лучшее в одном путешествии.

Хотите объехать весь Узбекистан? В нашем маршруте главные достопримечательности Ташкента, Бухары и Самарканда.

Ищете путешествие с нетипичной программой? Нет проблем — побываем в высокогорных сёлах, заедем на озеро Айдаркуль и заглянем в кузнечную мастерскую.

Жаждете приключений? В тур включено катание на верблюдах! Мечтаете не просто увидеть другую страну, но по максимуму погрузиться в местную культуру? Вас ждут кулинарные мастер-классы и национальный ужин в семье.
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Ближайшие даты:
1
июн
13
июн
25
июн
7
июл
19
июл
31
июл
12
авг
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 16 лет.

При группе менее 4 участников в каждом новом городе будет свой гид, при группе более 4 участников весь тур будет сопровождать один гид.

Проживание. 2-местное размещение в отелях.

Питание. В стоимость включено 3-разовое питание в горных сёлах и юрте. В городах — за доплату.

Дети. Участие возможно с 16 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и экскурсия по Ташкенту

Встретим вас в аэропорту Ташкента в 09:00 и начнём обзорную экскурсию по столице. Посетим комплекс Хазрати Имам и увидим медресе Тилля-Шейх, где хранится редкое издание Корана 7 века. Продёмся по восточному базару «Чорсу» и попробуем знаменитый свадебный плов на обед.

Полюбуемся медресе Муйи Муборак и Джума мечетью, а ещё увидим медресе Баракхана.

Переместимся в современную часть города: пройдём по площади Независимости и побываем в сквере Амира Темура, где можно зайти в православную церковь. Рассмотрим театр им. Алишера Навои и мечеть Минор.

Прибытие и экскурсия по ТашкентуПрибытие и экскурсия по ТашкентуПрибытие и экскурсия по ТашкентуПрибытие и экскурсия по ТашкентуПрибытие и экскурсия по ТашкентуПрибытие и экскурсия по ТашкентуПрибытие и экскурсия по Ташкенту
2 день

Главные достопримечательности Бухары

После завтрака поедем на ж. -д. вокзал и в 07:30 сядем на поезд до Бухары. Приедем в 11:20. Начнём изучение города с мавзолея Саманидов, увидим мавзолей Чашма-Аюб и узнаем, как с ним связан пророк Иов.

Посетим архитектурный ансамбль Боло-Хауз, а затем отправимся к крепости Арк — бывшей резиденции эмира. Заглянем в магазин шёлковых ковров и побываем в центральном комплексе Бухары Пой Калян.

После обеда доберёмся до медресе Мири Араб, а затем пройдёмся по торговым куполам. Следующая точка маршрута — медресе Улугбека, а за ним отправимся к медресе Абдулазиз-хана. Завершим экскурсию визитом к медресе Нодир-Диван-Беги.

Главные достопримечательности БухарыГлавные достопримечательности БухарыГлавные достопримечательности БухарыГлавные достопримечательности БухарыГлавные достопримечательности БухарыГлавные достопримечательности БухарыГлавные достопримечательности БухарыГлавные достопримечательности Бухары
3 день

Дворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера Айдаркуль

Позавтракаем и поедем за пределы Бухары во дворец Ситораи Мохи Хоса. Ещё сегодня посетим некрополь Чор-Бакр. После обеда на комфортабельном автомобиле отправимся к озеру Айдаркуль. Заселимся в отель, а вечером вас ждёт обучение езде на верблюдах, после чего поужинаем и разойдёмся по номерам.

Дворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера АйдаркульДворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера АйдаркульДворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера АйдаркульДворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера АйдаркульДворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера АйдаркульДворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера АйдаркульДворец Ситораи Мохи Хоса, Чор-Бакр и катание на верблюдах у озера Айдаркуль
4 день

Путешествие в село Хаят

После завтрака разместимся в машине и поедем в село Хаят. По прибытии пообедаем, а затем пойдём гулять по старинному посёлку с населением всего в 700 человек. Вы увидите руины водяной мельницы и понаблюдаете за архарами — горными козлами. А ещё в Хаяте можно наткнуться на заброшенные ещё в советское время дома.

Вечером поужинаем. Ночевать будем в гостевом доме «Ширингуль».

Путешествие в село ХаятПутешествие в село ХаятПутешествие в село ХаятПутешествие в село Хаят
5 день

Пешая прогулка в село Ашраф

Наберёмся сил за завтраком и отправимся в поход в село Ашраф. По желанию группы можем поехать туда на машине.

Вас ждёт прогулка по живописным местам: будем любоваться горными пейзажами и наслаждаться свежим воздухом. Пообедаем в Ашрафе и пройдёмся по его окрестностям. Останемся здесь на ночь.

Пешая прогулка в село АшрафПешая прогулка в село АшрафПешая прогулка в село Ашраф
6 день

Переезд в Самарканд

После завтрака поедем в Самарканд. По прибытии отдохнём и поужинаем.

7 день

Главные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-Ханум

В холле отеля после завтрака вас встретит гид и проведёт обзорную экскурсию по Самарканду. Начнём с мавзолея Гур Эмир, где находится гробница Тамерлана, затем переместимся к мавзолею Рухабад. Побываем на площади Регистан — в сердце города,— и отправимся на бумажную фабрику «Мерос», где до сих пор работают по старинным технологиям.

Следующая точка маршрута — мавзолей Святого Даниила, живописно расположенный на холме. Увидим обсерваторию Улугбека 15 века, некрополь Шахи-Зинда, соборную мечеть Биби-Ханум. Пройдёмся по торговым рядам Сиабского базара и поужинаем.

Главные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумГлавные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумГлавные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумГлавные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумГлавные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумГлавные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумГлавные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумГлавные места Самарканда: Гур Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-Ханум
8 день

Высокогорное село Ургут и сад «Чор-Чинор»

Позавтракаем и поедем в Ургут, расположенный на высоте 2000 метров. Погуляем по древнему саду «Чор-Чинор» и увидим платаны — деревья, возраст которых исчисляется веками! После шопинга на базаре поужинаем в гостевом доме у Шахнозы, где вы научитесь готовить плов и печь лепёшки в тандыре.

Вечером вернёмся в Самарканд.

Высокогорное село Ургут и сад «Чор-Чинор»Высокогорное село Ургут и сад «Чор-Чинор»
9 день

Село Гелон и мастерская кузнеца

Сегодня вас ждёт поездка в село Гелон. Дорога займёт около 4 часов. Прогуляемся по высокогорному селу, заглянем в кузнечную мастерскую и познакомимся с местным художником. На ужин и на ночь останемся в Гелоне.

Село Гелон и мастерская кузнецаСело Гелон и мастерская кузнецаСело Гелон и мастерская кузнеца
10 день

Переезд в Шахризаб, резиденция Тамерлана, мавзолей Джахангира и отъезд

Поедем в Шахризаб. Здесь побываем на руинах Ак-Сарай Паласа — летней резиденции Тамерлана, рассмотрим мавзолей Джахангира, мечеть Хазрати Имам и мавзолей Гумбази-Сейидан. Завершим экскурсию визитом в мечеть Кок Гумбаз.

Вечером поужинаем и отвезём вас в аэропорт Самарканда.

Переезд в Шахризаб, резиденция Тамерлана, мавзолей Джахангира и отъездПереезд в Шахризаб, резиденция Тамерлана, мавзолей Джахангира и отъездПереезд в Шахризаб, резиденция Тамерлана, мавзолей Джахангира и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание по программе
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Билет на поезд Ташкент-Бухара
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Мастер-классы по приготовлению плова и лепёшек в тандыре
Что не входит в цену
  • Перелёт до Ташкента из вашего города и обратно из Самарканда
  • Страховка
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
Завершение: Аэропорт Самарканда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыТуры на 10 днейПрирода и пейзажиМастер-классыГастрономическиеЖивотныеНа верблюдахФабрики и заводы

Похожие туры из Ташкента

Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
19 мая
18 авг
13 сен
29 сен
$1 088 за человека
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Ташкент, 14:00
7 мая
10 сен
$600 за человека
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Исследовать Хиву и Бухару, Ташкент и Самарканд, попробовать местные блюда и сходить в древнюю баню
Ташкент, у гостиницы «Узбекистан», 10:30
14 сен
$1 400 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента
All Airlines
ХорошоТам