Полезная информация об Эдинбурге
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Местное время в Эдинбурге
21:0738
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇧 Великобритания
|Название города
|Эдинбург
|По-английски
|Edinburgh
|Столица региона
|Эдинбург является столицей региона
|Население города
|464 990 чел.
|Аэропорт
|Эдинбург EDI
|Часовой пояс
|Europe/London
|Средняя высота
|66 м. от уровня моря
Где находится Эдинбург на карте
Эдинбург
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