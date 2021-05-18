Полезная информация об Эдинбурге

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Местное время в Эдинбурге
21:0738
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇧 Великобритания
Название городаЭдинбург
По-английскиEdinburgh
Столица регионаЭдинбург является столицей региона
Население города464 990 чел.
АэропортЭдинбург EDI
Часовой поясEurope/London
Средняя высота66 м. от уровня моря

Где находится Эдинбург на карте

Эдинбург фото города
Эдинбург

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