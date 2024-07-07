Приглашаю вместе исследовать Тауэрский мост! Вы осмотрите его северную и южную башни. Зайдёте в инженерную комнату и увидите огромный паровой двигатель, приводивший в действие мостовые пролёты. Погуляете по пешеходным галереям над Темзой и полюбуетесь необычными видами Лондона с высоты 42 метров. А я поделюсь историей и легендами моста.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы погрузитесь в атмосферу викторианского Лондона и узнаете, какую роль в его истории играла Темза. Рост торговли превратил столицу Великобритании в центр империи, которая на пике развития охватывала пятую часть земного шара. Кто смог решить проблемы разгрузки и парковки кораблей, и как он это сделал? Всё это вы узнаете на экскурсии! А также я расскажу:

Кто оплачивает развод моста и сколько стоит это удовольствие

Зачем под мостом вывешивают тюк с сеном

За кем закреплён приоритет в использовании моста

Какой курьёзный случай произошёл с президентом США на Тауэрском мосту

Что входило в обязанности «смотрителя голов» при мосте в средневековом Лондоне

И многое другое!

Организационные детали

Входные билеты на мост не включены в стоимость: взрослые — £12,30, дети 5-15 лет — £6,20, пенсионеры от 60 лет — £9,20, студенты — £9,20, дети до 4 лет бесплатно.