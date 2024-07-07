Приглашаю вместе исследовать Тауэрский мост! Вы осмотрите его северную и южную башни.
Зайдёте в инженерную комнату и увидите огромный паровой двигатель, приводивший в действие мостовые пролёты.
Погуляете по пешеходным галереям над Темзой и полюбуетесь необычными видами Лондона с высоты 42 метров. А я поделюсь историей и легендами моста.
Зайдёте в инженерную комнату и увидите огромный паровой двигатель, приводивший в действие мостовые пролёты.
Погуляете по пешеходным галереям над Темзой и полюбуетесь необычными видами Лондона с высоты 42 метров. А я поделюсь историей и легендами моста.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы погрузитесь в атмосферу викторианского Лондона и узнаете, какую роль в его истории играла Темза. Рост торговли превратил столицу Великобритании в центр империи, которая на пике развития охватывала пятую часть земного шара. Кто смог решить проблемы разгрузки и парковки кораблей, и как он это сделал? Всё это вы узнаете на экскурсии! А также я расскажу:
- Кто оплачивает развод моста и сколько стоит это удовольствие
- Зачем под мостом вывешивают тюк с сеном
- За кем закреплён приоритет в использовании моста
- Какой курьёзный случай произошёл с президентом США на Тауэрском мосту
- Что входило в обязанности «смотрителя голов» при мосте в средневековом Лондоне
И многое другое!
Организационные детали
Входные билеты на мост не включены в стоимость: взрослые — £12,30, дети 5-15 лет — £6,20, пенсионеры от 60 лет — £9,20, студенты — £9,20, дети до 4 лет бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Тауэрского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Marija — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 264 туристов
Меня зовут Мария, а для юных участников моих экскурсий просто Маша. Живу в Лондоне уже 17 лет. Работаю гидом в британском парламенте, принимаю участие в конференциях и саммитах, провожу лекцииЗадать вопрос
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