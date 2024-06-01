1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Шедевры музея изобразительных искусств: личный взгляд на искусство Будапешта
Исследуйте музей изобразительных искусств Будапешта: от Эль Греко до Рафаэля, уникальная возможность увидеть мировые шедевры
Начало: В Музее изобразительных искусств
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты термальных вод Будапешта: исцеляющая сила природы
Откройте для себя исцеляющую силу термальных вод Будапешта, узнайте их тайны и омолаживающие процедуры
Начало: возле отеля Геллерт
2 июля в 16:00
3 июля в 16:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште
Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€94 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€37 за человека
Индивидуальная
2 часа
Венгерский шопинг: уникальные товары и встреча с дизайнерами
Погрузитесь в мир венгерской моды и культуры, открывая для себя уникальные товары и встречаясь с известными дизайнерами
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны современного Будапешта
Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€131 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Легенды венгерского фарфора: погружение в мир керамики Будапешта
Познакомьтесь с волшебным миром венгерского фарфора на уникальной экскурсии по Будапешту, где история оживает через красоту керамики
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€78 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Летняя резиденция императрицы Сисси: экскурсия в Дворец Гёдёллё
Откройте для себя уникальный мир венгерского барокко и жизнь императорской четы в их любимой резиденции, всего в 30 км от Будапешта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Открыть секреты культовых венгерских десертов и заглянуть в лучшие кондитерские города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAntonina1 июня 2024Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
- ССтанислав18 мая 2024Потрясающе. Гид бомба
- MMiroshkina13 мая 2024Виктория, спасибо Вам! И я и дети под впечатлением от экскурсии!!! Вы супер экскурсовод и рассказчик!!!!
- ООльга7 мая 2024Отличная прогулка! Красивейший Будапешт в подсветке вечером! Живая музыка и очень вкусные коктейли! Однозначно рекомендовано к посещению!
- DDaria30 апреля 2024Спасибо Елене за компанию и познавательный рассказ о термальных водах Будапешта:) Мы узнали много интересного, в том числе о том, как правильно проходить СПА ритуалы. Ещё раз спасибо! Елена и Дарья
- ИИрина20 апреля 2024Хочется написать несколько слов об экскурсии в Музей изобразительных искусств. Мы были в Будапеште первый раз. Собрание музея просто шикарно,
- ААлина1 апреля 2024Мы в Будапеште уже.. надцатый раз, любим этот город и многое видели. Виктория - просто звезда! Кроме того, что она
- EEduard31 марта 2024Елена очень крутая! Было безумно интересно и очень познавательно. Считаю, что каждый человек должен узнать ту информацию которую рассказывает Елена и сходить на экскурсию по термальным водам Будапешта. Большое спасибо!
- ЛЛана26 марта 2024Одна из лучших экскурсий, на которых я побывала в последние несколько лет. Мария,исключительно профессиональный экскурсовод, увлечённый своим делом. Глубокое знание предмета, увлекательная подача
- ЕЕлена11 февраля 2024Экскурсия не только в историю венгерского фарфора, но и в историю Венгрии - очень живо и доступно
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Экскурсии на 8 марта»
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