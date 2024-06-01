Экскурсии на 8 марта

Найдено 9 экскурсий в категории «Экскурсии на 8 марта» в Будапеште на русском языке, цены от €37. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Шедевры музея изобразительных искусств: личный взгляд на искусство Будапешта
Исследуйте музей изобразительных искусств Будапешта: от Эль Греко до Рафаэля, уникальная возможность увидеть мировые шедевры
Начало: В Музее изобразительных искусств
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Секреты термальных вод Будапешта
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Секреты термальных вод Будапешта: исцеляющая сила природы
Откройте для себя исцеляющую силу термальных вод Будапешта, узнайте их тайны и омолаживающие процедуры
Начало: возле отеля Геллерт
2 июля в 16:00
3 июля в 16:00
140 за всё до 4 чел.
По мощеным улочкам Буды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште
Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
94 за всё до 5 чел.
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Групповая
2 часа
11 отзывов
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
37 за человека
Венгерский шопинг в лучших традициях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Венгерский шопинг: уникальные товары и встреча с дизайнерами
Погрузитесь в мир венгерской моды и культуры, открывая для себя уникальные товары и встречаясь с известными дизайнерами
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
125 за всё до 5 чел.
Тайны современного Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тайны современного Будапешта
Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
131 за всё до 7 чел.
Легенды венгерского фарфора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Легенды венгерского фарфора: погружение в мир керамики Будапешта
Познакомьтесь с волшебным миром венгерского фарфора на уникальной экскурсии по Будапешту, где история оживает через красоту керамики
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
78 за всё до 5 чел.
Летняя резиденция императрицы Сисси - Дворец Гёдёлё
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Летняя резиденция императрицы Сисси: экскурсия в Дворец Гёдёллё
Откройте для себя уникальный мир венгерского барокко и жизнь императорской четы в их любимой резиденции, всего в 30 км от Будапешта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
185 за всё до 4 чел.
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Открыть секреты культовых венгерских десертов и заглянуть в лучшие кондитерские города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Antonina
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
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    не совпало с информацией предоставленной в описании, но ошибиться было сложно, поскольку известен был номер причала и на тот момент, там был всего один катер. Сотрудники принимающей стороны встречают и провожают, напитки,которые входили в стоимость были отличного качества, анимационная составляющая тоже была интересная и веселая. Ну и конечно прекрасные виды Будапешта. Единственный момент можно порекомендовать проводить данный круиз на час позже в это время года, поскольку и очень хотелось увидеть подсвеченный Будапешт, а огни постепенно зажигались когда маршрут уже был завершён, не считаю это недостатком программы, лишь мое личное мнение. Вообщем спасибо за то,что всё прошло без неприятных моментов.

    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный моментМогу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент
  • С
    Станислав
    18 мая 2024
    По мощеным улочкам Буды
    Потрясающе. Гид бомба
    Потрясающе. Гид бомба
  • M
    Miroshkina
    13 мая 2024
    По мощеным улочкам Буды
    Виктория, спасибо Вам! И я и дети под впечатлением от экскурсии!!! Вы супер экскурсовод и рассказчик!!!!
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Отличная прогулка! Красивейший Будапешт в подсветке вечером! Живая музыка и очень вкусные коктейли! Однозначно рекомендовано к посещению!
  • D
    Daria
    30 апреля 2024
    Секреты термальных вод Будапешта
    Спасибо Елене за компанию и познавательный рассказ о термальных водах Будапешта:) Мы узнали много интересного, в том числе о том, как правильно проходить СПА ритуалы. Ещё раз спасибо! Елена и Дарья
  • И
    Ирина
    20 апреля 2024
    Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
    Хочется написать несколько слов об экскурсии в Музей изобразительных искусств. Мы были в Будапеште первый раз. Собрание музея просто шикарно,
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    очень разнообразно и богато. Это огромное удача и удовольствие, когда с таким великолепным музеем вас знакомит Профессионал (именно с большой буквы), как Мария, беззаветно любящий свое дело. За 2 часа Мария настолько умеет показать и ввести нас в волшебный мир искусства, что время пролетает как одно мгновение. Хочется сказать много слов благодарности Марии. Экскурсия построена очень правильно,выверенно и с большой любовью к предмету. Большое человеческое Спасибо, Мария! Если будем в Будапеште, то опять придем к Вам в музей. Рекомендую всем кто интересуется искусством, а также начинающим любителям.

  • А
    Алина
    1 апреля 2024
    По мощеным улочкам Буды
    Мы в Будапеште уже.. надцатый раз, любим этот город и многое видели. Виктория - просто звезда! Кроме того, что она
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    хорошо знает Венгрию со всех сторон - истории, культуры, современной жизни, она просто очаровательна! Очень артистична, харизматична, имеет свою особенную манеру подачи материала - весело, энергично с огоньком! Много рассказала полезного об образовании в Венгрии, что было нам очень интересно. Однозначно рекомендуем экскурсии Виктории, она сделаем вашу поездку в Будапешт ярче! И ей самой желаем успехов, она прекрасный гид!

  • E
    Eduard
    31 марта 2024
    Секреты термальных вод Будапешта
    Елена очень крутая! Было безумно интересно и очень познавательно. Считаю, что каждый человек должен узнать ту информацию которую рассказывает Елена и сходить на экскурсию по термальным водам Будапешта. Большое спасибо!
  • Л
    Лана
    26 марта 2024
    Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
    Одна из лучших экскурсий, на которых я побывала в последние несколько лет. Мария,исключительно профессиональный экскурсовод, увлечённый своим делом. Глубокое знание предмета, увлекательная подача
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    материала в доступной форме, приятная и правильная речь,что сегодня, к сожалению, уже является редкостью. Особенно, хотела бы отметить прекрасное чувство юмора, внимательность и тактичность. Однозначно рекомендую Марию в качестве экскурсовода. Она была безупречна.

  • Е
    Елена
    11 февраля 2024
    Легенды венгерского фарфора
    Экскурсия не только в историю венгерского фарфора, но и в историю Венгрии - очень живо и доступно

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Экскурсии на 8 марта»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
  2. Секреты термальных вод Будапешта
  3. По мощеным улочкам Буды
  4. Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
  5. Венгерский шопинг в лучших традициях
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Экскурсии на 8 марта" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 37 до 185. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Экскурсии на 8 марта», 129 ⭐ отзывов, цены от €37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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