Эгер, расположенный между горами Бюк и Матра - один из самых красивых 🤩 городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина – вот то, ради чего стоит ехать в Эгер. Прогулка 👣 по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости. После экскурсии 🧭 по историческому центру Эгера гостям предлагается поездка на дегустацию знаменитых эгерских вин в винодельческий регион "Долину Прекрасной Дамы".

Осмотр главных достопримечательностей 🏛️ Эгера:

Крепостной холм и мощная крепость Эгервар

Кафедральный собор - Базилика Эгера

Минарет

Церковь Миноритов падуйского святого Антония.

Улица Сечени

Лицей Эгера

Дворец архиепископа

Площадь Эстерхази

Турецкая купальня

Дом Бутлера

В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино 🍷 "Бычья кровь" ("Бикавер") и другие лучшие венгерские вина.

Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин.

Виноделы с их изысканными винами радушно встречают гостей в своих замечательных винных погребах, представляющими собой многометровые пещеры, выдолбленные в риолитном туфе, стены которых покрыты причудливыми «коврами» грибков.

На основе данных одного документа разбитые вокруг Эгера виноградники упоминаются уже в 1249 году. Традиции виноградарства продолжались и после турецкого ига: основные сорта белого винограда – «Девушка» (Leányka, ), «Итальянский рислинг» (Olaszrizling) «Мускат Оттонель» (Muscat ottonel), «Зенит»( Zenit) и «Шардонэ» (Chardonay), а среди красных сортов – «Цвайгелт (Zweigelt), «Мерло» (Merlot), «Синий Опорто» (Kékoprotó), «Кабернэ Савиньон» (Cabernet sauvignon) и «Кабернэ Франк» (Cabernet franc).