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Эгер - город венгерского барокко. Дегустация эгерских вин.

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Эгер - город венгерского барокко.

Дегустация эгерских вин.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €250 за экскурсию

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Эгер - город венгерского барокко. Дегустация эгерских вин.
Эгер - город венгерского барокко. Дегустация эгерских вин.

Что вы увидите

  • Крепостной холм и мощная крепость Эгервар
  • Кафедральный собор - Базилика Эгера
  • Минарет
  • Церковь Миноритов падуйского святого Антония.
  • Улица Сечени
  • Лицей Эгера
  • Дворец архиепископа
  • Площадь Эстерхази
  • Турецкая купальня
  • Дом Бутлера
Эгер, расположенный между горами Бюк и Матра - один из самых красивых 🤩 городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина – вот то, ради чего стоит ехать в Эгер. Прогулка 👣 по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости. После экскурсии 🧭 по историческому центру Эгера гостям предлагается поездка на дегустацию знаменитых эгерских вин в винодельческий регион "Долину Прекрасной Дамы".

Осмотр главных достопримечательностей 🏛️ Эгера:

    Крепостной холм и мощная крепость Эгервар
    Кафедральный собор - Базилика Эгера
    Минарет
    Церковь Миноритов падуйского святого Антония.
    Улица Сечени
    Лицей Эгера
    Дворец архиепископа
    Площадь Эстерхази
    Турецкая купальня
    Дом Бутлера
    В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино 🍷 "Бычья кровь" ("Бикавер") и другие лучшие венгерские вина.
    Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин.
    Виноделы с их изысканными винами радушно встречают гостей в своих замечательных винных погребах, представляющими собой многометровые пещеры, выдолбленные в риолитном туфе, стены которых покрыты причудливыми «коврами» грибков.
    На основе данных одного документа разбитые вокруг Эгера виноградники упоминаются уже в 1249 году. Традиции виноградарства продолжались и после турецкого ига: основные сорта белого винограда – «Девушка» (Leányka, ), «Итальянский рислинг» (Olaszrizling) «Мускат Оттонель» (Muscat ottonel), «Зенит»( Zenit) и «Шардонэ» (Chardonay), а среди красных сортов – «Цвайгелт (Zweigelt), «Мерло» (Merlot), «Синий Опорто» (Kékoprotó), «Кабернэ Савиньон» (Cabernet sauvignon) и «Кабернэ Франк» (Cabernet franc).
    Что входит
    • Услуги лицензированного гид
    • транспорт с профессиональным водителем
    • проезд по платным автострадам
    Что не входит
    • входные билеты в музеи
    • обед
    • дегустация вин.
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности с туристами
    Эгер - город венгерского барокко. Дегустация эгерских вин.
    Эгер - город венгерского барокко. Дегустация эгерских вин.
    Эгер - город венгерского барокко. Дегустация эгерских вин.
    Эгер - город венгерского барокко. Дегустация эгерских вин.
    Эгер - город венгерского барокко. Дегустация эгерских вин.
    Эгер - город венгерского барокко. Дегустация эгерских вин.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Thermal. hungary
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