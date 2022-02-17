в среду в 08:00

Что вас ожидает

Поездка в живописный винный регион. Во время путевой экскурсии вы будете любоваться видами, а гид расскажет об истории и современности венгерского виноделия, о национальных традициях, праздниках и блюдах, о самобытности и ремеслах венгров.

Отдых в термах Эгерсалока. У подножия белоснежных соляных холмов расположен курорт и водолечебница. Здесь вы искупаетесь в термальных ваннах, оцените эффекты джакузи и оздоровитесь — в составе этих вод кальций и магний.

Прогулка по открыточному Эгеру. После термального комплекса вас ждет один из красивейших городов Венгрии. Вы полюбуетесь барочной архитектурой, услышите средневековые предания и увидите крепость, которая помнит героизм своих защитников от турецкой армии.

Обед и винная дегустация в Долине красавиц. Подкрепившись, вы заглянете к виноделам в пещерные погреба: узнаете об уникальном климате региона и продегустируете прославленные вина — «Девушка из Эгера», «Бычья кровь» и другие.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 40 человек

В стоимость включено: транспортные услуги, входные билеты в купальню, обед и дегустация вина

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Важно знать до бронирования