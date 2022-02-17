в среду в 08:00

Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город

Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином

4.4
3 отзыва
Групповая
Эта экскурсия в группе до 40 человек познакомит вас с интересным регионом Венгрии и позволит расслабиться.

За один день вы искупаетесь в целебных горячих источниках и полюбуетесь белыми холмами.

Погуляете по Эгеру, городу барокко и средневековых легенд.

А в третьей части вкусно пообедаете и продегустируете знаменитые вина в погребах Долины красавиц.
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Поездка в живописный винный регион. Во время путевой экскурсии вы будете любоваться видами, а гид расскажет об истории и современности венгерского виноделия, о национальных традициях, праздниках и блюдах, о самобытности и ремеслах венгров.

Отдых в термах Эгерсалока. У подножия белоснежных соляных холмов расположен курорт и водолечебница. Здесь вы искупаетесь в термальных ваннах, оцените эффекты джакузи и оздоровитесь — в составе этих вод кальций и магний.

Прогулка по открыточному Эгеру. После термального комплекса вас ждет один из красивейших городов Венгрии. Вы полюбуетесь барочной архитектурой, услышите средневековые предания и увидите крепость, которая помнит героизм своих защитников от турецкой армии.

Обед и винная дегустация в Долине красавиц. Подкрепившись, вы заглянете к виноделам в пещерные погреба: узнаете об уникальном климате региона и продегустируете прославленные вина — «Девушка из Эгера», «Бычья кровь» и другие.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 40 человек
  • В стоимость включено: транспортные услуги, входные билеты в купальню, обед и дегустация вина
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Важно знать до бронирования

  • Ограничения из-за Covid-19: путешественники старше 16 лет могут посетить термальный комплекс только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев и паспорта
  • Обратите внимание: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Большой Синагоги в Будапеште
Когда и сколько длится
Когда: в среду в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду в 08:00

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
2
1
М
17 фев 2022
Экскурсоводом была тетечка-огонек Марина)) было прекрасно все: комфортабельный автобус, интересные рассказы, веселье и вкусняшки в винном погребе, красивущий город, релаксирующие термы))) спасибо большое Марине, не скучали ни секунды и все было организованно по высшему разряду, отдельно хочу отметить, что она отлично знает венгерский и без проблем общается с местными, переводит, что нужно по необходимости)
Н
21 янв 2022
Все очень понравилось, все хорошо организовано, спасибо гиду за подробный и интересный рассказ! Порекомендую друзьям.
Д
18 янв 2022
Были в январе на экскурсии и решили оставить конструктивный отзыв.
Из минусов: экскурсовод была не заинтересована ни в рассказе, ни в группе -это самый большой минус! Во врем остановки в Эгере совершенно не ждала пока все подойдут, шла себе рассказывала. . кто успел бежать за ней, тот что-то мб услышал. Если хотите и слушать и фоткать все вокруг - не получится.
Но хочется отметить и плюсы - маршрут экскурсии. Термы, природа рядом - это просто красота и отдых! Ради этого стоило ехать 100%! Если бы ещё был увлекательный рассказ - экскурсия была на высоте.

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