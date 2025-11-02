Экскурсия «Классический Будапешт» предлагает уникальную возможность увидеть город с разных ракурсов.
Туристы смогут насладиться видами из окна комфортабельного автобуса и прогуляться по знаковым местам.
Программа включает посещение проспекта Андраши, площади Героев, парка Варошлигет и старинных улочек Буды.
Гид расскажет о главных вехах в истории Венгрии, а после экскурсии можно самостоятельно посетить Венгерскую национальную галерею и музей истории Будапешта
5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельный автобус
- 🏛 Знаковые достопримечательности
- 🎓 Опытный гид
- 🏞 Прогулки по историческим местам
- 📚 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Большая синагога
- Бульвар Андраши
- Базилика Святого Иштвана
- Площадь Героев
- Парк Варошлигет
- Сад замка Вайдахуняд
- Рыбацкий бастион
- Церковь Пресвятой Богородицы
- Королевский дворец
Описание экскурсии
Из окна автобуса вы увидите:
- Большую синагогу — одну из крупнейших в Европе
- Бульвар Андраши — историческую артерию города с театрами, музеями, изящными особняками и посольствами
- Легендарный ресторан «Гундель»
- Базилику Святого Иштвана — самый большой собор Будапешта
- И другие знаменитые достопримечательности
Прогуляетесь по локациям и рассмотрите такие знаковые места и строения:
- Площадь Героев с памятниками важным деятелям страны
- Парк около купальни Сечени
- Сад замка Вайдахуняд с таинственным скульптурным героем Анонимусом
- Старинную Буду с мощёными улочками
- Рыбацкий бастион с панорамой на Пештскую часть города
- Мосты через Дунай
- Церковь Пресвятой Богородицы
- Резиденцию президента
- Королевский дворец со статуями, памятниками и фонтанами
После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Венгерскую национальную галерею и музей истории Будапешта, расположенные во дворце. Билеты не включены в стоимость экскурсии.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Большой синагоги
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ангелина — Организатор в Будапеште
Провела экскурсии для 63 туристов
Попробуйте Венгрию на вкус! Не представляете жизни без новых впечатлений? Тогда нам по пути! Заверяем, что наши экскурсии будут увлекательными и познавательными, а наши высокопрофессиональные лицензированные гиды расскажут и покажут
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
М
Марина
2 ноя 2025
На экскурсии гид многое подсказала по городу, ответила на все вопросы. Очень быстро посмотрели самые основные точки, далее еще раз проехали по ним сами, но уже со знанием истории.
Автобус комфортный, водитель тоже молодец, все понравилось.
Александр
6 окт 2025
Хорошая экскурсия, профессиональный гид.
Входит в следующие категории Будапешта
