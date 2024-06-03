Экскурсии по парку Варошлигет в Будапеште

Найдено 7 экскурсий в категории «Парк Варошлигет» в Будапеште на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будапешт - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
128 отзывов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
195 за всё до 7 чел.
Ключ к сердцу Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента
За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
134 за всё до 5 чел.
Ну как не полюбить Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
210 за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Будапештом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Теплая встреча с Будапештом
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Величественный Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Величественный Будапешт
Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Будапешт: знакомство с городом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
190 за всё до 3 чел.
Главное в Будапеште за 4 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
230 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Iryna
    3 июня 2024
    Ключ к сердцу Будапешта
    Виктория умничка, было здорово и познавательно! Спасибо!
  • Д
    Добрыня
    29 мая 2024
    Ну как не полюбить Будапешт
    Всё очень понравилось! Большое спасибо!
  • M
    Maxim
    26 мая 2024
    Будапешт - любовь с первого взгляда
    На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена
  • Т
    Тимур
    13 мая 2024
    Ключ к сердцу Будапешта
    Очень благодарны со своей супругой замечательному гиду Виктории! Очень живая, энергичная, интересная и познавательная у нас была экскурсия! Рекомендуем Викторию в качестве гида по Будапешту! Будет весело, громко, интересно и незабываемо!
  • Д
    Денис
    9 мая 2024
    Будапешт - любовь с первого взгляда
    Динамичная, не перегруженная историческими факторами экскурсия. Нам понравилось. Рекомендуем.
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Будапешт - любовь с первого взгляда
    Анжелика прекрасный гид! Очень интересно рассказала историю страны, много показала и сама очень легкий в общении человек! Не заметили как пролетело время. Очень рекомендуем экскурсию от Анжелики! Спасибо ей огромное за наслаждение, которое она нам доставила!!!
  • J
    Jelena
    29 апреля 2024
    Теплая встреча с Будапештом
    Добрый день, большое спасибу гиду Натальи, за интересную и увлекательную экскурсию!!!
  • V
    Valerie
    26 апреля 2024
    Теплая встреча с Будапештом
    Наташа оказалась очень ответственной и приятной в общении. Благодаря её обзорной экскурсии наше последующее пребывание в Будапеште стало очень содержательным. Очень понравилось. Рекомендую всем.
  • E
    Eduard
    31 марта 2024
    Ключ к сердцу Будапешта
    Виктория абсолютно превосходнеший гид! Было очень интересно и очень круто. Видно, что Виктория ''горит'' Будапештом и ощущения после экскурсии (даже после 2 месяцев) просто незабываемые. Очень советую. Спасибо!
  • Е
    Елена
    30 марта 2024
    Ну как не полюбить Будапешт
    Только что закончили экскурсию с Татьяной. Замечательный человек и рассказчик, который знает и любит Венгрию и Будапешт. Гулять с ней
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    по городу одно удовольствие. Есть возможность остановиться, сделать хорошие фотографии, насладиться местной кухней и духом этого города. Появилось желание вернуться сюда и провести здесь дня 3-4 в компании этого гида. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Парк Варошлигет»

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  1. Будапешт - любовь с первого взгляда
  2. Ключ к сердцу Будапешта
  3. Ну как не полюбить Будапешт
  4. Теплая встреча с Будапештом
  5. Величественный Будапешт
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Парк Варошлигет" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 134 до 230. Туристы уже оставили гидам 317 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Парк Варошлигет», 317 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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