I Iryna Ключ к сердцу Будапешта Виктория умничка, было здорово и познавательно! Спасибо!

Д Добрыня Ну как не полюбить Будапешт Всё очень понравилось! Большое спасибо!

M Maxim Будапешт - любовь с первого взгляда На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена

Т Тимур Ключ к сердцу Будапешта Очень благодарны со своей супругой замечательному гиду Виктории! Очень живая, энергичная, интересная и познавательная у нас была экскурсия! Рекомендуем Викторию в качестве гида по Будапешту! Будет весело, громко, интересно и незабываемо!

Д Денис Будапешт - любовь с первого взгляда Динамичная, не перегруженная историческими факторами экскурсия. Нам понравилось. Рекомендуем.

О Ольга Будапешт - любовь с первого взгляда Анжелика прекрасный гид! Очень интересно рассказала историю страны, много показала и сама очень легкий в общении человек! Не заметили как пролетело время. Очень рекомендуем экскурсию от Анжелики! Спасибо ей огромное за наслаждение, которое она нам доставила!!!

J Jelena Теплая встреча с Будапештом Добрый день, большое спасибу гиду Натальи, за интересную и увлекательную экскурсию!!!

V Valerie Теплая встреча с Будапештом Наташа оказалась очень ответственной и приятной в общении. Благодаря её обзорной экскурсии наше последующее пребывание в Будапеште стало очень содержательным. Очень понравилось. Рекомендую всем.

E Eduard Ключ к сердцу Будапешта Виктория абсолютно превосходнеший гид! Было очень интересно и очень круто. Видно, что Виктория ''горит'' Будапештом и ощущения после экскурсии (даже после 2 месяцев) просто незабываемые. Очень советую. Спасибо!