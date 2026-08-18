Подняться из жаркого Дананга в прохладные горы Ба На
Вы подниметесь над джунглями по канатной дороге, пройдёте по Золотому мосту в гигантских каменных руках и окажетесь в европейской деревушке прямо среди облаков. А дальше — аттракционы, горные панорамы и целый день на высоте. Гуляйте, фотографируйтесь и развлекайтесь в своём ритме — гида и строгого расписания здесь нет.
Описание билета
Вот как можно выстроить маршрут:
8:00 — выезд из Дананга
9:00 — подъём на «Ба На Хиллс» по канатной дороге. Вам откроются виды на горные склоны, тропический лес и окрестности Дананга
9:30 — Золотой мост. Прогуляетесь по мосту, который поддерживают гигантские каменные руки
10:30 — французская деревня. Увидите площадь, европейские здания, собор, небольшие улочки и архитектурные детали, стилизованные под средневековый французский городок
12:00 — обед. Можно выбрать подходящий ресторан или воспользоваться ресторанным комплексом курорта.
13:00 — развлечения и свободное время. Можно провести время в «Фэнтези парк», прогуляться по территории, посетить аттракционы или просто насладиться прохладным горным воздухом и панорамными видами.
16:30 — спуск с горы по канатной дороге
17:00–18:00 — возвращение в Дананг
Организационные детали
В стоимость включены входные билеты в парк и канатная дорога в обе стороны
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Стандартный
$68
Дети до 7 лет
$52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции «Ба На Хиллс»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1041 туриста
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения читать дальшеуменьшить
экскурсий от и до. Говорю на трёх языках — русском, английском и китайском. В процессе изучения вьетнамского.
Люблю открывать что-то новое и делиться знаниями. Чувствую аудиторию и всегда подстраиваюсь под группу. Провожу экскурсии в весёлом, неформальном ключе.
Являюсь сотрудником и партнёром турфирмы в городе Ханой, Вьетнам. А также партнёром турфирм в Монголии, Шри-Ланке, Китае, Лаосе, Камбодже и на Байкале в России. Мы с партнёрами сделаем всё возможное, чтобы вы почувствовали поддержку и получили лучшие впечатления от вашей поездки.
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