Вы подниметесь над джунглями по канатной дороге, пройдёте по Золотому мосту в гигантских каменных руках и окажетесь в европейской деревушке прямо среди облаков. А дальше — аттракционы, горные панорамы и целый день на высоте. Гуляйте, фотографируйтесь и развлекайтесь в своём ритме — гида и строгого расписания здесь нет.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $68 за человека

Описание билета

Вот как можно выстроить маршрут:

8:00 — выезд из Дананга

9:00 — подъём на «Ба На Хиллс» по канатной дороге. Вам откроются виды на горные склоны, тропический лес и окрестности Дананга

9:30 — Золотой мост. Прогуляетесь по мосту, который поддерживают гигантские каменные руки

10:30 — французская деревня. Увидите площадь, европейские здания, собор, небольшие улочки и архитектурные детали, стилизованные под средневековый французский городок

12:00 — обед. Можно выбрать подходящий ресторан или воспользоваться ресторанным комплексом курорта.

13:00 — развлечения и свободное время. Можно провести время в «Фэнтези парк», прогуляться по территории, посетить аттракционы или просто насладиться прохладным горным воздухом и панорамными видами.

16:30 — спуск с горы по канатной дороге

17:00–18:00 — возвращение в Дананг

Организационные детали

В стоимость включены входные билеты в парк и канатная дорога в обе стороны