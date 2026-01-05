Мои заказы

Перечная ферма – экскурсии в Фукуоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Перечная ферма» в Фукуоке на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
РАЗГАДАЙ ТАЙНЫ ЮГА! Познавательное приключение по южной части Фукока
На автобусе
7 часов
1 отзыв
Водная прогулка
РАЗГАДАЙ ТАЙНЫ ЮГА! Познавательное приключение по южной части Фукока
Начало: Фукуок
$45 за человека
Фукуок: север и юг острова - храмы, история и аутентичные деревни
На автобусе
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Фукуок: север и юг острова - храмы, история и аутентичные деревни
Начало: Ваш отель
$139 за всё до 10 чел.
ФУКУОК. Обзорная экскурсия по всему острову
9 часов
Групповая
до 25 чел.
ФУКУОК. Обзорная экскурсия по всему острову
Начало: Фукуок
$71 за человека

Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в январе 2026
Сейчас в Фукуоке в категории "Перечная ферма" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 139. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
