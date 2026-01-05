Водная прогулка
$45 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Фукуок: север и юг острова - храмы, история и аутентичные деревни
Начало: Ваш отель
$139 за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
ФУКУОК. Обзорная экскурсия по всему острову
Начало: Фукуок
$71 за человека
- ММария5 января 2026Отличная экскурсия, и суперский гид. Много интересного рассказал про культуру Вьетнама и Фукуока в частности
