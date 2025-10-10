Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Ханой
Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
$25 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Весь Ханой на двух колёсах
Прокатиться на велосипедах и исследовать главные достопримечательности и скрытые городские уголки
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 07:30 и 13:30
12 окт в 07:30
13 окт в 07:30
$70 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала
Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:30
11 окт в 11:00
12 окт в 11:00
$35 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ханою в октябре 2025
Сейчас в Ханое в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 70. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 44 ⭐ отзыва, цены от $25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь