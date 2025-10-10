Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Ханое на русском языке, цены от $25. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 44 отзыва Мини-группа до 12 чел. Лучший выбор Добро пожаловать в Ханой Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс Начало: В Старом квартале Расписание: ежедневно в 09:00 $25 за человека На велосипеде 3.5 часа Мини-группа до 12 чел. Весь Ханой на двух колёсах Прокатиться на велосипедах и исследовать главные достопримечательности и скрытые городские уголки Начало: В Старом квартале Расписание: ежедневно в 07:30 и 13:30 $70 за человека Пешая 3 часа Мини-группа до 12 чел. Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов Начало: В Старом квартале Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:30 $35 за человека Другие экскурсии Ханоя

