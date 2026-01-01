Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению вьетнамского кофе
Погрузитесь в мир вьетнамского кофе на мастер-классе в Ханое. Узнайте, как готовить пять видов напитков и почувствуйте себя бариста
Начало: Ваш отель в старом районе Ханоя
«яичный кофе, • холодный кофе с молоком, • кокосовый кофе, • кофе-пуровер, • фирменный кофе с выпечкой»
Расписание: Ежедневно
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
$30 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс вьетнамской кухни на местной вилле для веганов
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает На нашем мастер-классе у веганов будет уникальная возможность насладиться вкусной вьетнамской кухней, специально созданной для их диетических потребностей»
Расписание: Ежедневно
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
$57 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс на местной вилле с экскурсией по рынку
Погрузитесь в мир вьетнамской кухни: посетите рынок, выберите свежие ингредиенты и приготовьте традиционные блюда на уютной вилле
Начало: Ваш отель в старом квартале
«Мастер-класс проводится не в профессиональной кулинарной школе, а на уютной кухне — идеально для тех, кто хочет научиться готовить вьетнамскую еду в дружелюбной атмосфере»
Расписание: Ежедневно
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
$57 за человека
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению 5 блюд с посещением рынка
Закупитесь свежими ингредиентами на рынке Старого квартала и приготовьте 5 блюд вьетнамской кухни под руководством опытного шеф-повара
Начало: 8 P. Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hanoi
«Закупившись ингредиентами на рынке Старого квартала, под присмотром шеф-повара вы приготовите 5 блюд вьетнамской кухни»
Расписание: Ежедневно
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
$39.22 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Кулинарный мастер-класс в Ханое
Приготовить блюда вьетнамской кухни под руководством профессионального повара (всё включено)
Начало: У отеля в Старом квартале
«А после насладитесь своими кулинарным творениями под особые местные вина»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$70 за человека
