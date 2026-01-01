Найдено 5 экскурсий в категории « Кулинарные мастер-классы » в Ханое на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности 2.5 часа Групповая до 15 чел. Мастер-класс по приготовлению вьетнамского кофе Погрузитесь в мир вьетнамского кофе на мастер-классе в Ханое. Узнайте, как готовить пять видов напитков и почувствуйте себя бариста Начало: Ваш отель в старом районе Ханоя «яичный кофе, • холодный кофе с молоком, • кокосовый кофе, • кофе-пуровер, • фирменный кофе с выпечкой» Расписание: Ежедневно $30 за человека 4.5 часа Мини-группа до 10 чел. Мастер-класс вьетнамской кухни на местной вилле для веганов Начало: Ваш отель «Что вас ожидает На нашем мастер-классе у веганов будет уникальная возможность насладиться вкусной вьетнамской кухней, специально созданной для их диетических потребностей» Расписание: Ежедневно $57 за человека 4.5 часа Мини-группа до 10 чел. Кулинарный мастер-класс на местной вилле с экскурсией по рынку Погрузитесь в мир вьетнамской кухни: посетите рынок, выберите свежие ингредиенты и приготовьте традиционные блюда на уютной вилле Начало: Ваш отель в старом квартале «Мастер-класс проводится не в профессиональной кулинарной школе, а на уютной кухне — идеально для тех, кто хочет научиться готовить вьетнамскую еду в дружелюбной атмосфере» Расписание: Ежедневно $57 за человека 3.5 часа Групповая до 15 чел. Мастер-класс по приготовлению 5 блюд с посещением рынка Закупитесь свежими ингредиентами на рынке Старого квартала и приготовьте 5 блюд вьетнамской кухни под руководством опытного шеф-повара Начало: 8 P. Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hanoi «Закупившись ингредиентами на рынке Старого квартала, под присмотром шеф-повара вы приготовите 5 блюд вьетнамской кухни» Расписание: Ежедневно $39.22 за человека 4.5 часа Мини-группа до 12 чел. Кулинарный мастер-класс в Ханое Приготовить блюда вьетнамской кухни под руководством профессионального повара (всё включено) Начало: У отеля в Старом квартале «А после насладитесь своими кулинарным творениями под особые местные вина» Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00 $70 за человека Другие экскурсии Ханоя

