Еще несколько необычных экскурсий в Ханое

Экскурсия включает в себя многие исторические места города, а так же музеи 🖼 и другие интересные места. Маршрут мы состовляем в зависимости пожеланий клиентов, так как будет удобно. Готовы сопровождать вас так как вы захотите.
Места посещений;
-Улицы знаминитого старого квартала
-Озеро возращённого меча
-Храм нифритовой горы
-Тюрма музей «Ханой Хилтон»
-Храм Литературы
-Площадь Ба Динь, мавзолей Хо Ши Мина, президенстский дворец
-Пагода на одном столбе
-Заподное озеро и пагода «Чан-Куок»
-Военный музей
-Цитадель военная крепость
И многое другое на ваш вкус, а так же экскурсия ⛳ по всем известной бухте Халонг.