Еще несколько необычных экскурсий в Ханое

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Обзорная экскурсия по Ханою

Андрей Ч.
Андрей Ч. – Гид из Ханоя
Обзорная экскурсия по Ханою
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Обзорная экскурсия по Ханою
Экскурсия включает в себя многие исторические места города, а так же музеи 🖼 и другие интересные места. Маршрут мы состовляем в зависимости пожеланий клиентов, так как будет удобно. Готовы сопровождать вас так как вы захотите.
Места посещений;
-Улицы знаминитого старого квартала
-Озеро возращённого меча
-Храм нифритовой горы
-Тюрма музей «Ханой Хилтон»
-Храм Литературы
-Площадь Ба Динь, мавзолей Хо Ши Мина, президенстский дворец
-Пагода на одном столбе
-Заподное озеро и пагода «Чан-Куок»
-Военный музей
-Цитадель военная крепость
И многое другое на ваш вкус, а так же экскурсия ⛳ по всем известной бухте Халонг.
Начало и место завершения
🚩 place

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей Ч.
Андрей Ч.
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