Еще несколько необычных экскурсий в Ханое

Экскурсия включает в себя многие исторические места города, а так же музеи 🖼 и другие интересные места. Маршрут мы состовляем в зависимости пожеланий клиентов, так как будет удобно. Готовы сопровождать вас так как вы захотите.

Места посещений;

-Улицы знаминитого старого квартала

-Озеро возращённого меча

-Храм нифритовой горы

-Тюрма музей «Ханой Хилтон»

-Храм Литературы

-Площадь Ба Динь, мавзолей Хо Ши Мина, президенстский дворец

-Пагода на одном столбе

-Заподное озеро и пагода «Чан-Куок»

-Военный музей

-Цитадель военная крепость

И многое другое на ваш вкус, а так же экскурсия ⛳ по всем известной бухте Халонг.