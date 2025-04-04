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Да и время экскурсии не позволит увидеть больше, чем получится. С гидом быстро нашли общий язык. Хорошо говорит на русском (еще бы, всё-таки ин-т им. Пушкина в Москве). По крайней мере, проблем с "переводом" точно не было. В ходе экскурсии были в таком месте (и узнали о нем впервые), в которое самостоятельно 100% не догадались бы зайти, или не поняли бы значения. Рекомендосьён!