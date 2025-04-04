Индивидуальная
до 13 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: В центре Хошимина
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
от $130 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
от $130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: дельта Меконг и храм Винь Чанг
Погрузитесь в атмосферу живописной дельты Меконга, насладитесь вкусом местных блюд и посетите величественный храм Винь Чанг
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день
Завтра в 14:00
11 апр в 09:00
$230 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим4 апреля 2025Добрый день! Конечно, Сайгон действительно многолик. Разумеется, мы понимали, что увидим только несколько % от такого большого города с богатой историей.
- ЕЕвгения27 марта 2025Мы остались в полном восторге от экскурсии по Хошимину! Прекрасная гид Mrs. Lan свободно говорит на русском языке, она влюблена
- ИИгорь26 марта 2025Ирина интересно рассказывает, много исторических фактов, отличный по комфорту транспорт. Рекомендую
- ММария25 марта 2025Отличная экскурсия и лучший вариант для первого знакомства с городом. Гид выше всяких похвал, с прекрасным знанием русского языка.
- IIrina23 марта 2025Отличная экскурсия по Хошимину, неутомительно, интересно, комфортный автомобиль, очень приятный гид.
- ААнна21 марта 2025Спасибо огромное нашему гиду Герману за прекрасно проведенное время! Все было организовано отлично. Жаль было уезжать. Даже если у Вас совсем немного времени в Хошимине- обращайтесь - советуем очень.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Пагода Винь Нгием»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в апреле 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Пагода Винь Нгием" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 230. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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