Пагода Винь Нгием – экскурсии в Хошимине

Найдено 3 экскурсии в категории «Пагода Винь Нгием» в Хошимине на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
На машине
На микроавтобусе
4 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 13 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: В центре Хошимина
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
от $130 за всё до 13 чел.
Многоликий Сайгон
На машине
4 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
от $130 за всё до 10 чел.
Экскурсия в дельту реки Меконг с обедом + храм Винь Чанг
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: дельта Меконг и храм Винь Чанг
Погрузитесь в атмосферу живописной дельты Меконга, насладитесь вкусом местных блюд и посетите величественный храм Винь Чанг
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день
Завтра в 14:00
11 апр в 09:00
$230 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    4 апреля 2025
    Многоликий Сайгон
    Добрый день! Конечно, Сайгон действительно многолик. Разумеется, мы понимали, что увидим только несколько % от такого большого города с богатой историей.
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    Да и время экскурсии не позволит увидеть больше, чем получится. С гидом быстро нашли общий язык. Хорошо говорит на русском (еще бы, всё-таки ин-т им. Пушкина в Москве). По крайней мере, проблем с "переводом" точно не было. В ходе экскурсии были в таком месте (и узнали о нем впервые), в которое самостоятельно 100% не догадались бы зайти, или не поняли бы значения. Рекомендосьён!

  • Е
    Евгения
    27 марта 2025
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Мы остались в полном восторге от экскурсии по Хошимину! Прекрасная гид Mrs. Lan свободно говорит на русском языке, она влюблена
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    в город и постаралась передать нам эту любовь) В течение всего времени, начиная с посадки в трансфер и до последней минуты, Mrs. Lan рассказывала интересные факты о Хошимине и стране. Получилась информативная, приятная и очень душевная прогулка по городу, комфортная и совсем не скучная. Также все было отлично организовано: в выбранное нами время трансфер забрал прямо из отеля. Комфортный и чистый автомобиль, аккуратный водитель, была предложена прохладная холодная вода.

  • И
    Игорь
    26 марта 2025
    Многоликий Сайгон
    Ирина интересно рассказывает, много исторических фактов, отличный по комфорту транспорт. Рекомендую
  • М
    Мария
    25 марта 2025
    Многоликий Сайгон
    Отличная экскурсия и лучший вариант для первого знакомства с городом. Гид выше всяких похвал, с прекрасным знанием русского языка.
    Отличная экскурсия и лучший вариант для первого знакомства с городом. Гид выше всяких похвал, с прекрасным знанием русского языкаОтличная экскурсия и лучший вариант для первого знакомства с городом. Гид выше всяких похвал, с прекрасным знанием русского языкаОтличная экскурсия и лучший вариант для первого знакомства с городом. Гид выше всяких похвал, с прекрасным знанием русского языкаОтличная экскурсия и лучший вариант для первого знакомства с городом. Гид выше всяких похвал, с прекрасным знанием русского языкаОтличная экскурсия и лучший вариант для первого знакомства с городом. Гид выше всяких похвал, с прекрасным знанием русского языкаОтличная экскурсия и лучший вариант для первого знакомства с городом. Гид выше всяких похвал, с прекрасным знанием русского языкаОтличная экскурсия и лучший вариант для первого знакомства с городом. Гид выше всяких похвал, с прекрасным знанием русского языкаОтличная экскурсия и лучший вариант для первого знакомства с городом. Гид выше всяких похвал, с прекрасным знанием русского языкаОтличная экскурсия и лучший вариант для первого знакомства с городом. Гид выше всяких похвал, с прекрасным знанием русского языка
  • I
    Irina
    23 марта 2025
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Отличная экскурсия по Хошимину, неутомительно, интересно, комфортный автомобиль, очень приятный гид.
  • А
    Анна
    21 марта 2025
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Спасибо огромное нашему гиду Герману за прекрасно проведенное время! Все было организовано отлично. Жаль было уезжать. Даже если у Вас совсем немного времени в Хошимине- обращайтесь - советуем очень.

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Пагода Винь Нгием»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
  2. Многоликий Сайгон
  3. Экскурсия в дельту реки Меконг с обедом + храм Винь Чанг
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в апреле 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Пагода Винь Нгием" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 230. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пагода Винь Нгием», 149 ⭐ отзывов, цены от $130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь