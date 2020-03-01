Данила проводит ещё 1 экскурсию

Романтичный маяк Ке Га
Первой яркой точкой на нашем пути станет маяк колониальной эпохи, известный далеко за пределами Вьетнама. Вы рассмотрите творение французского архитектора в обрамлении пляжей, морских волн, Золотых скал и рыбацкого поселка, сделаете десятки атмосферных фотографий и узнаете, почему каждый камень постройки пронумерован.
Колорит вьетнамской глубинки
Теперь наш путь лежит к горе Та Ку, но не ждите утомительной и скучной дороги. Деревенские пейзажи, подвесные мосты, бесконечные ленты рек и дорог – вы прочувствуете дух провинциального, аутентичного Вьетнама. Мы заглянем на плантации драконьего фрукта, который растет на кактусах, остановимся у пышных рисовых полей и понаблюдаем за неспешным сельским бытом вьетнамцев.
Сакральная гора Та Ку
Место силы, куда стремятся паломники со всего Вьетнама – наша следующая цель. На горе Та Ку вы увидите храм, в котором жил монах, исцелявший от болезней и приручавший диких животных. Полюбуетесь завораживающими видами долины, которая раскинется внизу как на ладони. И, конечно, впитаете атмосферу и легенды этого места, добравшись до исполинской статуи Возлежащего Будды и крохотной пещерки отшельника.
Гармония и уединение водопада Девы
Чтобы прикоснуться к природе Фантьета, мы остановимся у живописного водопада Девы. Только представьте: горная река спускается по огромным валунам, струится между камней, образуя несколько чаш с чистой водой. Идеальный уголок, чтобы отдохнуть после горной прогулки и расслабиться перед обратной дорогой.
Как проходит экскурсия
Что входит в стоимость, а что — нет
С собой советуем взять удобную одежду и обувь (желательно кроссовки, футболка с длинным рукавом), купальник и полотенце, небольшой запас питьевой воды.