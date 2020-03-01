Данила проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Свет Фантьета: от маяка до водопада

Погрузиться в атмосферу вьетнамской глубинки, увидеть маяк Ке Га и покорить священную гору Та Ку

Данила
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Данила – представитель гидов
Приготовьтесь исследовать южные окрестности Фантьета, покоряя живописные смотровые площадки и подглядывая за бытом вьетнамцев.

На мотобайке мы доберемся до старинного французского маяка, проедем сквозь самобытные селения, рыбацкие поселки и рисовые поля, а после поднимемся к Возлежащему Будде и откроем легенды горы Та Ку.
135 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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Свет Фантьета: от маяка до водопада
Свет Фантьета: от маяка до водопада

Что вас ожидает

Романтичный маяк Ке Га
Первой яркой точкой на нашем пути станет маяк колониальной эпохи, известный далеко за пределами Вьетнама. Вы рассмотрите творение французского архитектора в обрамлении пляжей, морских волн, Золотых скал и рыбацкого поселка, сделаете десятки атмосферных фотографий и узнаете, почему каждый камень постройки пронумерован.

Колорит вьетнамской глубинки
Теперь наш путь лежит к горе Та Ку, но не ждите утомительной и скучной дороги. Деревенские пейзажи, подвесные мосты, бесконечные ленты рек и дорог – вы прочувствуете дух провинциального, аутентичного Вьетнама. Мы заглянем на плантации драконьего фрукта, который растет на кактусах, остановимся у пышных рисовых полей и понаблюдаем за неспешным сельским бытом вьетнамцев.

Сакральная гора Та Ку
Место силы, куда стремятся паломники со всего Вьетнама – наша следующая цель. На горе Та Ку вы увидите храм, в котором жил монах, исцелявший от болезней и приручавший диких животных. Полюбуетесь завораживающими видами долины, которая раскинется внизу как на ладони. И, конечно, впитаете атмосферу и легенды этого места, добравшись до исполинской статуи Возлежащего Будды и крохотной пещерки отшельника.

Гармония и уединение водопада Девы
Чтобы прикоснуться к природе Фантьета, мы остановимся у живописного водопада Девы. Только представьте: горная река спускается по огромным валунам, струится между камней, образуя несколько чаш с чистой водой. Идеальный уголок, чтобы отдохнуть после горной прогулки и расслабиться перед обратной дорогой.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия длится 10 часов, но если вам захочется задержаться, мы не будем вас торопить
  • Путь от Муйне до Фантьета — 110 км

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Стоимость указана за экскурсию на байке. Также мы можем провести экскурсию на авто Toyota Innova (7-мест), стоимость — 183 евро с человека.
  • Входные билеты включены в стоимость экскурсии

С собой советуем взять удобную одежду и обувь (желательно кроссовки, футболка с длинным рукавом), купальник и полотенце, небольшой запас питьевой воды.

Свет Фантьета: от маяка до водопада
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Свет Фантьета: от маяка до водопада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данила
Данила
До того, как я приехал в Нячанг, путешествовал по Азии. Путешествия это то, чем я живу. Раньше я исследовал все в одиночку, а теперь, уже более двух лет, открываю мир другим. Делаю это вместе с командой единомышленников. Наша миссия — помочь испытать всем желающим «полное погружение» в жизнь настоящего Вьетнама. И если вы хотите испытать полный спектр ощущений, мы поможем увидеть Вьетнам со всех сторон и на все 360°. Присоединяйтесь!
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