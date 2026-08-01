Далат — город, где французское прошлое соседствует с вьетнамскими традициями. За один день мы увидим его с разных сторон: прокатимся на электросанях к водопаду Датанла, заглянем в сюрреалистичный Крейзи Хаус, познакомимся с современной скульптурой в Глиняной деревне. А ещё посетим семейное производство кофе и проследим путь зерна от плантации до чашки.

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Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

6:30–9:30 — дорога из Нячанга в Далат

Путь займёт около трёх часов, но мы не будем проводить всё это время в машине: примерно каждые 50 минут будем останавливатсья в живописных местах, чтобы отдохнуть и полюбоваться горными пейзажами.

9:30–10:30 — водопад Датанла

Спустимся к водопаду на электросанях прямо через лес. Скорость можно регулировать самостоятельно, поэтому поездка подойдёт и тем, кто любит драйв, и тем, кто предпочитает спокойный темп.

10:45–11:45 — Глиняная деревня

Увидим, как местные скульпторы превратили обычную глину в масштабные композиции. Среди главных достопримечательностей — гигантские инсталляции и знаменитые «Лики любви», ставшие одним из символов современного Далата.

12:00–13:00 — семейное кофейное производство

Познакомимся с местной кофейной культурой и проследим путь зерна от плантации до готового напитка. Поговорим о сортах арабики, выращивании кофе в горах и попробуем настоящий далатский.

13:00–14:00 — обед

Сделаем остановку на обед и немного отдохнём перед продолжением маршрута.

14:00–15:00 — ферма кофе лювак

Побываем на ферме, где живут куницы-мусанги, и разберёмся, как получают один из самых известных и необычных видов кофе в мире.

15:15–16:00 — храм Линь Фуок

Заглянем в храм, который невозможно спутать с другими буддийскими святилищами Вьетнама. Его стены и декоративные элементы покрывает мозаика из битого стекла и фарфоровой посуды, а огромный дракон из тысяч бутылок впечатляет масштабом.

16:15–17:15 — Крейзи Хаус

Пройдём по одному из самых необычных зданий Далата — дому-лабиринту без привычных прямых линий и углов. Узкие мостики, лестницы и причудливые переходы создают ощущение прогулки внутри фантастического мира.

17:15–18:00 — канатная дорога

Поднимемся над хвойным лесом на канатной дороге. После насыщенного дня это будет возможность немного замедлиться, выдохнуть и посмотреть на Далат с высоты.

18:00–21:00 — возвращение в Нячанг

Организационные детали