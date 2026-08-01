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Далат: французский шарм и вьетнамская душа

Авторское путешествие из Нячанга в горный регион с кофейными фермами и необычной архитектурой
Далат — город, где французское прошлое соседствует с вьетнамскими традициями.

За один день мы увидим его с разных сторон: прокатимся на электросанях к водопаду Датанла, заглянем в сюрреалистичный Крейзи Хаус, познакомимся с современной скульптурой в Глиняной деревне. А ещё посетим семейное производство кофе и проследим путь зерна от плантации до чашки.
Далат: французский шарм и вьетнамская душа
Далат: французский шарм и вьетнамская душа
Далат: французский шарм и вьетнамская душа

Описание экскурсии

6:30–9:30 — дорога из Нячанга в Далат

Путь займёт около трёх часов, но мы не будем проводить всё это время в машине: примерно каждые 50 минут будем останавливатсья в живописных местах, чтобы отдохнуть и полюбоваться горными пейзажами.

9:30–10:30 — водопад Датанла

Спустимся к водопаду на электросанях прямо через лес. Скорость можно регулировать самостоятельно, поэтому поездка подойдёт и тем, кто любит драйв, и тем, кто предпочитает спокойный темп.

10:45–11:45 — Глиняная деревня

Увидим, как местные скульпторы превратили обычную глину в масштабные композиции. Среди главных достопримечательностей — гигантские инсталляции и знаменитые «Лики любви», ставшие одним из символов современного Далата.

12:00–13:00 — семейное кофейное производство

Познакомимся с местной кофейной культурой и проследим путь зерна от плантации до готового напитка. Поговорим о сортах арабики, выращивании кофе в горах и попробуем настоящий далатский.

13:00–14:00 — обед

Сделаем остановку на обед и немного отдохнём перед продолжением маршрута.

14:00–15:00 — ферма кофе лювак

Побываем на ферме, где живут куницы-мусанги, и разберёмся, как получают один из самых известных и необычных видов кофе в мире.

15:15–16:00 — храм Линь Фуок

Заглянем в храм, который невозможно спутать с другими буддийскими святилищами Вьетнама. Его стены и декоративные элементы покрывает мозаика из битого стекла и фарфоровой посуды, а огромный дракон из тысяч бутылок впечатляет масштабом.

16:15–17:15 — Крейзи Хаус

Пройдём по одному из самых необычных зданий Далата — дому-лабиринту без привычных прямых линий и углов. Узкие мостики, лестницы и причудливые переходы создают ощущение прогулки внутри фантастического мира.

17:15–18:00 — канатная дорога

Поднимемся над хвойным лесом на канатной дороге. После насыщенного дня это будет возможность немного замедлиться, выдохнуть и посмотреть на Далат с высоты.

18:00–21:00 — возвращение в Нячанг

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Honda City, Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander, Hyundai Solati, Toyota Avanza Premio, Kia Carens, Toyota Innova, Kia Sedona — выбор транспортного средства зависит от состава группы
  • Трансфер из отелей в черте города включён в стоимость. Если вы проживаете за пределами Нячанга, потребуется доплата
  • Обед и все входные билеты по программе включены в стоимость
  • Посещение сакральных мест требует соблюдения дресс-кода: просим подготовить одежду, закрывающую плечи и колени
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Вьетнам для меня — это не работа, а жизнь. Я вырос в окружении вьетнамской диаспоры: с детства ходил к друзьям на свадьбы, праздновал Новый Год — Тет и знал вкус
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домашней кухни задолго до того, как впервые сел в самолёт. В 2015 году я приехал сюда в гости и просто остался. Я не вожу по стандартным «фасадным» маршрутам. Мои вьетнамские друзья научили меня главному: настоящая жизнь — в тех переулках, где едва разъедутся два байка. Я покажу вам то самое «закулисье», быт малых народностей и аутентичные места, которые не найдёшь в путеводителях. Мы — команда русскоговорящих гидов-единомышленников. Кто-то здесь живёт годами, у кого-то вьетнамские семьи. Мы не возим по магазинам и не расставляем туристические ловушки. Наша цель — чтобы вы прочувствовали страну на вкус и запах, как чувствуем её мы. Организуем всё: от коротких вылазок до больших туров на 11 дней через всю страну. Поехали смотреть настоящий Вьетнам!

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