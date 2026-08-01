За один день мы увидим его с разных сторон: прокатимся на электросанях к водопаду Датанла, заглянем в сюрреалистичный Крейзи Хаус, познакомимся с современной скульптурой в Глиняной деревне. А ещё посетим семейное производство кофе и проследим путь зерна от плантации до чашки.
Описание экскурсии
6:30–9:30 — дорога из Нячанга в Далат
Путь займёт около трёх часов, но мы не будем проводить всё это время в машине: примерно каждые 50 минут будем останавливатсья в живописных местах, чтобы отдохнуть и полюбоваться горными пейзажами.
9:30–10:30 — водопад Датанла
Спустимся к водопаду на электросанях прямо через лес. Скорость можно регулировать самостоятельно, поэтому поездка подойдёт и тем, кто любит драйв, и тем, кто предпочитает спокойный темп.
10:45–11:45 — Глиняная деревня
Увидим, как местные скульпторы превратили обычную глину в масштабные композиции. Среди главных достопримечательностей — гигантские инсталляции и знаменитые «Лики любви», ставшие одним из символов современного Далата.
12:00–13:00 — семейное кофейное производство
Познакомимся с местной кофейной культурой и проследим путь зерна от плантации до готового напитка. Поговорим о сортах арабики, выращивании кофе в горах и попробуем настоящий далатский.
13:00–14:00 — обед
Сделаем остановку на обед и немного отдохнём перед продолжением маршрута.
14:00–15:00 — ферма кофе лювак
Побываем на ферме, где живут куницы-мусанги, и разберёмся, как получают один из самых известных и необычных видов кофе в мире.
15:15–16:00 — храм Линь Фуок
Заглянем в храм, который невозможно спутать с другими буддийскими святилищами Вьетнама. Его стены и декоративные элементы покрывает мозаика из битого стекла и фарфоровой посуды, а огромный дракон из тысяч бутылок впечатляет масштабом.
16:15–17:15 — Крейзи Хаус
Пройдём по одному из самых необычных зданий Далата — дому-лабиринту без привычных прямых линий и углов. Узкие мостики, лестницы и причудливые переходы создают ощущение прогулки внутри фантастического мира.
17:15–18:00 — канатная дорога
Поднимемся над хвойным лесом на канатной дороге. После насыщенного дня это будет возможность немного замедлиться, выдохнуть и посмотреть на Далат с высоты.
18:00–21:00 — возвращение в Нячанг
Организационные детали
- Едем на автомобиле Honda City, Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander, Hyundai Solati, Toyota Avanza Premio, Kia Carens, Toyota Innova, Kia Sedona — выбор транспортного средства зависит от состава группы
- Трансфер из отелей в черте города включён в стоимость. Если вы проживаете за пределами Нячанга, потребуется доплата
- Обед и все входные билеты по программе включены в стоимость
- Посещение сакральных мест требует соблюдения дресс-кода: просим подготовить одежду, закрывающую плечи и колени
- С вами будет гид из нашей команды