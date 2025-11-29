Мои заказы

Южные острова Нячанга - снорклинг, пляжи и рыбацкая деревня

Отдохнуть от суеты на катере, поплавать среди кораллов и морских обитателей
В этом путешествии понравится и взрослым, и детям: подходящий отдых найдётся для каждого.

Вы погрузитесь в прозрачные воды бухты Бай Чань, полюбуетесь белым песком пляжа Сой и заглянете в рыбацкую деревню Ланг Чай. А ещё угоститесь колоритным обедом и при желании зажжёте на пенной вечеринке.
Описание водной прогулки

7:00 — выезд из отеля в южный порт Нячанга, 15 минут в пути на автомобиле или микроавтобусе

7:30 — переход на катере (10–15 минут) к бухте Бай Чань, снорклинг в прозрачных водах Южно-Китайского моря. На борту устроим барбекю с кока-колой и ромом (по желанию, 18+)

— Переезд на остров Хон Там с мягким белым песком, спокойным морем и бассейнами для детей и взрослых.

— Пенная вечеринка для желающих — лёгкий способ снять стресс и зарядиться хорошим настроением

— Переход в рыбацкую деревню Ланг Чай, колоритный обед: рис, блюда на пару, свежие овощи, рыба на гриле, креветки, кальмар, зелёный чай, газировка

16:00 — возвращение в Нячанг

Организационные детали

В стоимость входит трансфер на автомобиле или микроавтобусе, русскоговорящий гид из нашей команды, катер с жилетами безопасности, маски для снорклинга, при желании удочки для рыбалки, лежаки на острове, прохладительные напитки, ром

Дополнительные расходы

  • Трансфер из Камрани — от $30, с Северных резортов — от $20 (в зависимости от удалённости от города)
  • Гидроцикл, банан, парасейлинг оплачиваются по желанию

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 312 туристов
Живя во Вьетнаме много лет, не перестаю поражаться и восхищаться колориту и особенностям местных жителей, старинной архитектуре, первозданной природе. Удивляет и контраст этой страны — необузданность и покорность почти сливаются
воедино, воссоздавая своеобразный нрав местных жителей. Я собрала команду опытных гидов, которые являясь профессионалами своего дела, помогают нашим гостям познакомиться с Вьетнамом, проникнуться атмосферой и колоритом этой страны. Если вы желаете не только прикоснуться к истории Вьетнама, но понять вьетнамцев, мы с удовольствием поделимся с вами своими знаниями, опытом и полезной информацией. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии в Далате, по окрестностям Нячанга и в других городах и провинциях этой удивительной страны.

