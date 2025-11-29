В этом путешествии понравится и взрослым, и детям: подходящий отдых найдётся для каждого. Вы погрузитесь в прозрачные воды бухты Бай Чань, полюбуетесь белым песком пляжа Сой и заглянете в рыбацкую деревню Ланг Чай. А ещё угоститесь колоритным обедом и при желании зажжёте на пенной вечеринке.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

7:00 — выезд из отеля в южный порт Нячанга, 15 минут в пути на автомобиле или микроавтобусе

7:30 — переход на катере (10–15 минут) к бухте Бай Чань, снорклинг в прозрачных водах Южно-Китайского моря. На борту устроим барбекю с кока-колой и ромом (по желанию, 18+)

— Переезд на остров Хон Там с мягким белым песком, спокойным морем и бассейнами для детей и взрослых.

— Пенная вечеринка для желающих — лёгкий способ снять стресс и зарядиться хорошим настроением

— Переход в рыбацкую деревню Ланг Чай, колоритный обед: рис, блюда на пару, свежие овощи, рыба на гриле, креветки, кальмар, зелёный чай, газировка

16:00 — возвращение в Нячанг

Организационные детали

В стоимость входит трансфер на автомобиле или микроавтобусе, русскоговорящий гид из нашей команды, катер с жилетами безопасности, маски для снорклинга, при желании удочки для рыбалки, лежаки на острове, прохладительные напитки, ром

Дополнительные расходы